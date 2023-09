Les clubs de l’EPL demandent l’interdiction de la propriété par l’État-nation comme Newcastle

De nombreux clubs de premier plan de Premier League ont demandé au gouvernement britannique d’empêcher les gouvernements des États-nations d’acquérir la propriété des équipes anglaises.

Une nouvelle autorité indépendante du football pourrait bientôt répondre à cette demande dans le cadre de son travail. Le gouvernement du Royaume-Uni a quant à lui assuré qu’il arriverait « lorsque le temps parlementaire le permettra », selon The Guardian.

Les clubs anglais contactent le gouvernement britannique au sujet de la propriété de l’État-nation

Au cours d’un processus de consultation impliquant plusieurs acteurs de l’écosystème du football anglais, la demande de ces limitations de propriété s’est accélérée. Au lieu d’attendre que la Premier League soumette ses propres arguments, plusieurs équipes seraient allées de l’avant et auraient fait pression sur le gouvernement sur la question de la propriété de l’État.

Le rapport ajoute que les futurs régulateurs doivent déterminer si les actionnaires potentiels et les membres du conseil d’administration sont qualifiés ou non pour occuper de tels postes. Le gouvernement a déclaré que les retours de l’enquête montraient un large soutien à l’inclusion d’une question sur « l’éthique et l’intégrité » dans le test des propriétaires et administrateurs (ODT).

Plusieurs partis ont contesté la portée de la propriété publique des ODT. La dernière mise à jour de l’ODT de la Premier League ne traitait pas de la propriété par l’État-nation. Maintenant, cela fait partie du test.

Plus de cas comme Newcastle ?

Le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite a fait la une des journaux en rachetant Newcastle. Les supporters ont commencé à se plaindre du traitement réservé par la ligue à certaines de ses équipes. Cependant, un examen plus approfondi a eu lieu à la suite de l’acquisition de Liv Golf par la PGA et le PIF aux États-Unis.

Tout cela malgré l’affirmation de la Premier League selon laquelle elle avait reçu des « garanties juridiquement contraignantes » contre la prise de contrôle de Newcastle par l’Arabie Saoudite. Selon des documents officiels, Yasir al-Rumayyan, gouverneur du PIF et président de Newcastle, est ministre du gouvernement saoudien. Le PIF est « un instrument souverain du Royaume d’Arabie Saoudite ».

Plusieurs équipes de Premier League ont commencé à émettre des réserves quant aux promesses lorsque ces conclusions ont fait surface. Les détails de l’ODT modifié du régulateur seront publiés dans un avenir proche.

PHOTO : IMAGO / Sportimage