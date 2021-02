Le football a été averti qu’il fait face à un «impact significatif» avec le gouvernement prêt à imposer une répression majeure du parrainage de paris.

Les ministres pourraient imposer une interdiction complète du parrainage de chemises avec des sociétés de jeux dans le cadre de leur examen avec des équipes des deux principales divisions qui gagnent environ 110 millions de livres sterling par an grâce aux rapprochements.

Mais les addictions et les relations du football avec l’industrie du jeu de plusieurs milliards de livres sont de plus en plus préoccupantes en termes de publicité et d’accords commerciaux.

Aujourd’hui, l’une des principales entreprises, le Kindred Group – qui supervise UNIBET et 32Red au Royaume-Uni parmi neuf marques – a franchi une étape révolutionnaire en ouvrant ses livres.

Neil Banbury, directeur général du Royaume-Uni chez Kindred Group, affirme que leurs chiffres le montrent et qu’une recherche approfondie montre que les clients «à haut risque» représentent 4% de leur activité et que leur objectif est d’atteindre des niveaux zéro.

Mais Banbury a admis que les implications financières pour le football pourraient être énormes si le gouvernement essayait de retirer la fiche en tant que sponsor 32Red Derby dans le championnat.

Alors que huit équipes de premier plan sur 20 – Burnley, Crystal Palace, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton, West Ham et Wolverhampton Wanderers – font parrainer leur maillot par des agences de paris.

Banbury a déclaré: «De toute évidence, ce n’est pas le bon moment pour les clubs de football avec des flux de revenus commerciaux et l’énorme pression, certainement en dehors de la Premier League, les partenaires et les sponsors représentent une part importante des revenus des clubs de football. Ce n’est clairement pas un bon moment de ce point de vue.