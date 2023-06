Les clubs anglais peuvent recruter des joueurs qui ne respectent pas les règles du permis de travail

La Football Association a révélé un nouveau changement de règle qui affectera les transferts de joueurs en Angleterre. Selon le tweak, les clubs de Premier League peuvent essentiellement inscrire jusqu’à quatre joueurs étrangers qui ne respectent pas les directives actuelles en matière de visas. Cette règle sera également la même pour les équipes de championnat de deuxième niveau.

Les clubs anglais ajoutent des joueurs sans permis de travail

Cette décision est un accord majeur pour les clubs anglais qui cherchent à obtenir des signatures pour les joueurs étrangers. Traditionnellement, les équipes de Premier League devaient attendre les permis de travail appropriés pour les talents étrangers avant de signer officiellement. Cependant, certains transferts peuvent maintenant ne pas avoir besoin de ces documents.

Par exemple, les fans de football se font parfois dire par les médias que des transferts ont été convenus entre deux clubs, mais qu’ils sont « soumis à un permis de travail ». Ce ne sera plus le cas dans de nombreux cas.

Néanmoins, l’accord dépendait d’un compromis de ces clubs anglais. Les équipes doivent améliorer les parcours des jeunes joueurs anglais vers les équipes seniors. Si ces niveaux de joueurs anglais ne sont pas maintenus, les transferts internationaux pourraient être réduits. Cela signifie que certains clubs de Premier League/Championnat ne pourraient alors recruter que deux ou trois espoirs étrangers.

La FA dit que cette décision apportera « des talents internationaux exceptionnels » en Angleterre

« En tant qu’instance dirigeante du football anglais, nous supervisons l’ensemble de l’écosystème du football et nous voulions créer un nouveau modèle qui répondrait aux différents objectifs de nos parties prenantes du football », a déclaré le directeur général de la FA, Mark Bullingham, dans un communiqué officiel.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les clubs et les ligues et avons conçu une solution progressive qui donnera aux clubs un accès supplémentaire aux talents internationaux et encouragera les opportunités de jeu pour les talents anglais. »

La FA a affirmé que cette décision « offre un accès supplémentaire à des talents internationaux exceptionnels qui ne relèvent pas des critères GBE actuels ». De manière générale, les joueurs étrangers établis ont généralement plus de facilité à obtenir un permis de travail auprès des clubs anglais. Cependant, le changement de règle aidera plus spécifiquement les talents plus jeunes ou moins connus à gagner des transferts en anglais.

Les dirigeants de la Premier League et de la Ligue anglaise de football (EFL) ont essentiellement dû accepter le nouveau système avant que les responsables gouvernementaux n’interviennent. Les clubs anglais de la Ligue 1 et de la Ligue 2 peuvent participer à la nouvelle décision mise à jour. Ces équipes EFL peuvent désormais inscrire deux joueurs étrangers sans permis de travail traditionnels.

PHOTO : IMAGO / Sportimage