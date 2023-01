Les clubs anglais ont dépensé plus de 2 milliards de dollars en transferts de joueurs pour 2022

La FIFA a publié son rapport annuel sur les transferts mondiaux pour 2022, les clubs anglais ouvrant la voie en matière de transferts et de dépenses. L’instance dirigeante mondiale du sport affirme qu’il y a eu un total de 71 002 mouvements de joueurs au total pour l’année. Cela inclut les hommes et les femmes professionnels, ainsi que les jeunes joueurs amateurs.

Du côté des hommes, les transferts internationaux ont totalisé 20 209 au cours de cette période. Il s’agit d’une augmentation de 11,6 % par rapport à 2021. De plus, cela dépasse les chiffres d’avant la pandémie de COVID-19. De plus, 4 770 clubs différents de 182 ligues ont effectué des transferts internationaux.

“La tendance négative sur deux ans des dépenses des clubs en frais de transfert s’est inversée en 2022, les dépenses totales de l’année dernière atteignant 6,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 33,5% par rapport à 2021, mais toujours en deçà du niveau record de 2019”, a déclaré le directeur juridique et de la conformité de la FIFA, Emilio Garcia Silvero.

La Premier League et les clubs anglais dominent les transferts

En tête des tableaux de dépenses est peut-être sans surprise l’Angleterre. Menés par la Premier League, les clubs anglais ont dépensé environ 2,2 milliards de dollars en transferts de joueurs en 2022. C’était plus de trois fois n’importe quel autre pays du monde. Les clubs italiens ont terminé loin derrière les dépenses avec 671 millions de dollars.

Les clubs de Premier League ont représenté six des 10 meilleurs transferts en 2022. Cela comprend Darwin Nunez, Antony, Casemiro, Erling Haaland, Alexander Isak et Luis Diaz. Les dix premiers transferts de joueurs ont représenté environ 12,5 % de toutes les dépenses au cours de cette année civile. Et les 100 premiers transferts représentaient également la moitié des dépenses totales.

Jeu féminin en nette progression

Les transferts de joueuses ont également augmenté de manière significative. Le nombre de transferts dans le football féminin a plus que doublé depuis 2018 et a connu une augmentation de 19 % depuis l’année précédente.

“Tout cela reflète les progrès impressionnants réalisés alors que de plus en plus de joueuses continuent de devenir professionnelles”, a poursuivi Silvero. “Quelque 1 555 transferts internationaux ont été enregistrés en 2022, soit une augmentation de 19,3% par rapport à l’année précédente, tandis qu’un nouveau record de 119 associations ont été impliquées dans des transferts internationaux.”

