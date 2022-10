Les clubs anglais ne parviennent pas à atteindre les objectifs de diversité de BAME, manquant six des huit mesures | Nouvelles du football

Le deuxième rapport annuel de la Football Association sur le Football Leadership Diversity Code a montré que les clubs anglais ne parvenaient pas à atteindre certains de leurs objectifs promis.

Toutes les équipes de Premier League et 32 ​​clubs de la Ligue anglaise de football ont adhéré au code, qui a été introduit en 2020 pour accroître l’égalité des chances et encourager le recrutement de talents divers dans les équipes de direction, les opérations d’équipe et les configurations d’entraînement.

Alors que la FA, la Premier League et l’EFL ont produit de solides résultats et dépassé sept des huit objectifs de la campagne 2021-22, les clubs inscrits au code ont vu une baisse, en particulier dans le nombre d’embauches de cadres supérieurs pour les deux. candidates et candidates d’origine noire, asiatique et mixte.

Seulement 10,3% des candidats embauchés pour des postes de direction dans les clubs provenaient d’origines noires, asiatiques ou mixtes, ce qui est tombé en dessous de la cible de 15.

Les trois instances dirigeantes du football anglais y sont parvenues et ont également veillé à ce que 38,5% de leurs nouvelles recrues soient des femmes.

Les clubs ont de nouveau chuté en dessous de cet objectif de 30% avec une moyenne de 17,2%.

Une tendance décevante s’est produite en termes d’entraîneurs embauchés par les clubs masculins avec 15,6 % d’origine noire, asiatique ou mixte, en dessous de l’objectif de 25 %, mais un résultat plus positif s’est produit dans le nombre d’entraîneurs seniors recrutés.

L’objectif de 10 % a été atteint avec 21,2 % d’entraîneurs seniors embauchés d’ascendance noire, asiatique ou mixte.

Image:

Sanjay Bhandari de Kick It Out a déclaré que l’augmentation du nombre d’entraîneurs BAME était “encourageante”, mais a déclaré qu’il y avait plus à faire dans d’autres domaines.





Sanjay Bhandari de Kick It Out a déclaré: “Les résultats du recrutement d’entraîneurs noirs, asiatiques et mixtes dans le football masculin et féminin, et la réalisation des objectifs par les autorités du football, sont encourageants.

“Il y a aussi beaucoup de place à l’amélioration dans d’autres domaines tels que la haute direction et le recrutement d’entraîneures.

“Deux ans après le début du processus, c’est maintenant le bon moment pour faire une pause et réfléchir à travers l’industrie, pour partager les apprentissages et les meilleures pratiques. Collectivement, cela nous permettra d’accélérer le rythme du changement.”

Les clubs féminins n’ont pas non plus atteint leur objectif de 50 % selon lequel tous les nouveaux entraîneurs embauchés seraient des femmes (33,3 %).

Mais les équipes de la WSL et du championnat féminin ont vu 15,3% de leurs recrues venir d’horizons noirs, asiatiques ou mixtes, atteignant ainsi l’engagement de 15%.

Les promesses pour les rôles d’opération d’équipe n’ont pas non plus atteint l’objectif visé.

Seuls 13,5% des nouvelles recrues pour les rôles d’opérations d’équipe étaient d’origine noire, asiatique ou mixte, tombant en dessous de l’objectif de 15%, et 30% des nouvelles recrues féminines n’ont pas non plus été touchées (28,6%).

Mark Bullingham, directeur général de la FA, a ajouté: “Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées pour leur soutien au code de la diversité du leadership dans le football, dans le cadre d’un désir collectif de créer un changement significatif.

“Cette année montre quelques signes de progrès, avec un changement dans les processus de recrutement qui commencera à changer la donne et les trois instances dirigeantes dépassant sept objectifs sur huit.

“Cependant, alors que nous avons vu des clubs dépasser les objectifs de diversité pour les entraîneurs seniors dans le jeu masculin et les entraîneurs dans le jeu féminin, il reste encore beaucoup de travail à faire dans le jeu.

“Nous comprenons qu’un changement substantiel prendra du temps, mais un certain nombre de clubs ont déjà fait des progrès, et nous nous attendons à voir plus de clubs suivre cette voie dans les années à venir.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancienne internationale anglaise Lianne Sanderson affirme que la sous-représentation ethnique diversifiée reste un problème dans le football féminin et féminin d’élite en Angleterre.



Alors que la Premier League, la FA et l’EFL ont atteint leurs objectifs dans sept des huit catégories, la moyenne collective du football n’a atteint que deux promesses – 10% des nouvelles embauches d’entraîneurs seniors par les clubs masculins sont d’origine noire, asiatique ou mixte et 15% des nouveaux des entraîneurs recrutés par des équipes féminines d’ascendance noire, asiatique ou mixte.

“La Premier League soutient pleinement le Code de diversité du leadership dans le football alors que nous travaillons collectivement pour atteindre une plus grande diversité dans tous les domaines du jeu”, a déclaré le directeur général Richard Masters.

“Au cours des deux dernières années, le code a représenté un engagement important de tout le football pour lutter contre les inégalités et créer un changement à long terme.

“Nous sommes heureux de faire des progrès, mais il reste encore beaucoup à faire pour garantir des opportunités à tous les niveaux de la main-d’œuvre – cela reste une priorité pour nous.”

Le directeur général de l’EFL, Trevor Birch, a ajouté: “L’EFL a apporté un certain nombre de développements stratégiques à son opération d’égalité, de diversité et d’inclusion (EDI), pour aider à rendre l’EFL et ses clubs plus réfléchissants et représentatifs des communautés dans lesquelles nous servons.

“Au cours de cette période, l’EFL a vu une augmentation du nombre d’employés féminins et noirs, asiatiques ou d’origine mixte recrutés.

“Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, la ligue s’est engagée à diversifier davantage son personnel, en veillant à ce que chacun ait les mêmes chances de réussir dans l’EFL. Nous continuerons également à travailler en collaboration avec les clubs et les partenaires pour améliorer notre jeu, ensemble.”

“Le code n’a pas tenu le football responsable”

Yunus Lanat, ancien président du Conseil consultatif sur l’égalité raciale de la Football Association et premier membre musulman du Conseil de la FA, a déclaré que le manque d’objectifs atteints avait montré que le football anglais n’était pas poussé à progresser en matière de diversité.

“Le football, encore une fois, je suis désolé de le dire, n’a pas été tenu responsable”, a-t-il déclaré Sports du ciel. “Il a été annoncé dans une gloire pionnière qu’il serait tenu responsable, mais malheureusement, les preuves suggèrent que ce n’est pas le cas.

“Ce qui aurait dû se passer, c’est que la première année, des mesures auraient dû être prises, et il aurait dû être identifié que cela ne fonctionnait pas.

“On dirait que rien ne s’est passé, et maintenant la panique s’est installée.”