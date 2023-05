Les clubs ancrés dans la tradition se battent pour leur survie alors que l’appel au rideau de la Premier League se profile à l’horizon

Everton, Leeds et Leicester City se battent pour la survie de la Premier League

Everton, qui a passé 69 ans dans l’élite, Leicester, les architectes du triomphe sans doute le plus improbable de l’année 2016, et Leeds, un meneur dans les années 1960 et 1970, sont tous confrontés à une dernière journée nerveuse de la saison. quand leur place dans la première division du football anglais sera en jeu