Les clubs africains à court d’argent attendent avec impatience les richesses de la Super League

Johannesburg (AFP) – Le champion du football africain Patrice Motsepe lancera mercredi en Tanzanie une Super League de la CAF, avec la promesse d’un fonds de 100 millions de dollars (98 millions d’euros) pour les clubs à court d’argent.

Les propriétaires d’équipes se sont plaints pendant des décennies des coûts de la compétition dans la compétition phare actuelle, la Ligue des champions de la CAF, qui offre un premier prix de 2,5 millions de dollars sur un pot de 12,5 millions de dollars.

“Il y a des clubs africains avec littéralement des millions de supporters et les propriétaires doivent payer pour pouvoir participer aux compétitions de la CAF”, a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

L’homme d’affaires sud-africain milliardaire et président de la Confédération africaine de football (CAF), Motsepe, a admis après que son club, Mamelodi Sundowns, a remporté la Ligue des champions 2016 que le prix en argent ne couvrait pas toutes les dépenses.

Hamdi Meddeb, président de l’Espérance Tunis, quadruple vainqueur de la Ligue des champions, a déclaré: “Si nous pensons à ce que nous dépensons pour la Ligue des champions, par rapport à ce que nous gagnons, il vaudrait mieux ne pas y jouer.

« L’Afrique est un immense continent et nous devons parfois affréter des vols à plus de 100 000 dollars chacun.

“Lorsque nous avons remporté la Ligue des champions (en 2018 et 2019), plus de la moitié du prix a été dépensée en primes et indemnités pour l’équipe et le personnel technique. Ce sont des obligations contractuelles.

Les prix en espèces de la Ligue des champions n’entrent en jeu qu’à la phase de groupes, ce qui signifie que 42 des 58 participants à l’édition 2023 engageront des frais de voyage, d’hébergement et autres, mais ne recevront pas un centime de la CAF.

Motsepe a cependant déclaré que des temps plus rentables nous attendaient et révélera les détails de la Super League dans la ville tanzanienne d’Arusha à 13h00 heure locale (1000 GMT) lors d’un rassemblement de hauts responsables de la CAF.

Il avait précédemment déclaré qu’il y aurait 100 millions de dollars en prix et laissé entendre que les gagnants seraient au moins 10 millions de dollars plus riches.

– ‘Rival meilleur au monde’ –

“Nous voulons que la Super League soit une compétition de classe mondiale et rivalise avec les meilleurs au monde en termes de qualité du football, de ressources, d’infrastructures, de terrains, d’arbitres et de billetterie”, a déclaré le joueur de 60 ans.

“La Super League sera organisée en partenariat avec la FIFA, qui apporte une riche expérience en termes de gestion de la meilleure compétition au monde – la Coupe du Monde.”

Infantino a déclaré que “la Super League est un projet passionnant et unique et la FIFA est heureuse d’aider et de partager une partie de l’expérience que nous avons accumulée”.

Bien qu’aucun détail sur la Super League n’ait été officiellement publié, on pense que 24 clubs participeront à la première édition.

Huit viendront du nord, région dominante du football interclubs africain, huit du centre-ouest et huit du sud-est.

Les invitations à concourir seront basées sur les résultats des deux compétitions annuelles de la CAF – la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération de deuxième niveau.

Le Wydad Casablanca, tenant du titre en Ligue des champions, son compatriote du Raja Casablanca, Al Ahly et le Zamalek d’Egypte et de l’Espérance semblent certains de figurer parmi les huit concurrents du nord.

Le TP Mazembe, quintuple champion d’Afrique, de la République démocratique du Congo, fera certainement partie des sélections du centre-ouest.

Sundowns, un club de Pretoria appartenant à Motsepe et dirigé par son fils Tlhopane, sera une certitude pour la liste du sud-est ayant régulièrement atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis 2016.

Un responsable de la CAF a suggéré qu’après les trois groupes régionaux, il y aurait trois tours à élimination directe menant à la finale et des richesses record pour les vainqueurs.

Mais tout le monde n’est pas enthousiasmé par la Super League, le propriétaire du Cape Town City FC, John Comitis, l’appelant une “idée super idiote”.

“La Super League va tuer le football interclubs africain”, a-t-il prévenu. “Vous pouvez éteindre les lumières des ligues nationales.”