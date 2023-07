Les clowns écologiques goûtent à leur propre médecine alors que les farceurs de YouTube les empêchent de manifester sur la route

Les clowns ECO Just Stop Oil ont eu aujourd’hui un avant-goût de leur propre médicament alors que des farceurs de YouTube les bloquaient d’une manifestation sur la route.

Les manifestants ont été encerclés par une troupe furieuse de Londoniens dirigée par les stars des médias sociaux Josh Pieters et Archie Manners – les empêchant de lancer une autre manifestation paralysante de « marche lente ».

Just Stop Oil a reçu aujourd’hui un avant-goût de sa propre médecine alors que les farceurs de YouTube les bloquaient Crédit : Twitter/JustStop_Oil

Les stars des médias sociaux Josh et Archie ont mené la manifestation et portaient des chemises orange assorties Crédit : Twitter/JustStop_Oil

Le groupe héroïque de contre-manifestation a été filmé exigeant: « Just Stop P ** sing Everyone Off » lors d’une quatrième journée consécutive de perturbations.

Une douzaine de personnes, dirigées par les deux YouTubers qui comptent 1,4 million de followers, ont interrompu la marche JSO à Elephant and Castle, au sud de Londres.

Le groupe a étouffé les manifestants de Just Stop Oil en verrouillant les bras dans des maquettes de T-shirts orange assortis dans un anneau d’acier de fortune.

Des témoins ont affirmé que le groupe avait lié les bras autour de la marche lente avant de chasser JSO de la route, où ils ont été encerclés jusqu’à la fin de l’heure de pointe.

Chaque membre du groupe de contre-manifestation portait des T-shirts orange identiques à ceux portés par les voyous du JSO – mais arborant une demande «Just Stop P * ssing Everyone Off».

Certains manifestants ont choisi de s’asseoir sur le trottoir alors qu’ils concédaient leur défaite au groupe parvenu, qui les a dégagés de la route avant même l’arrivée des flics.

Mais d’autres partisans de JSO ont tenté de convaincre leurs nouveaux rivaux de se joindre à leur action perturbatrice, affirmant que l’interruption de leur manifestation représentait une « chance de débattre ».

L’une, qui s’appelait Thea, a déclaré à la foule: « Nous sommes d’accord sur les mêmes choses, mais nous avons ce sentiment d’urgence. »

« Nous le faisons par amour et par désespoir parce que ce gouvernement n’a pas à cœur nos meilleurs intérêts, bien au contraire. »

Mais la star de YouTube Archie, 30 ans, a rétorqué : « Il y a une élection cette fois-ci l’année prochaine. Si vous n’aimez pas ce gouvernement, pourquoi ne vous présentez-vous pas aux élections ?

Des éco-zélotes dégonflés ont ensuite demandé combien de temps ils seraient encerclés, se vantant : « Quand vous partirez, nous reprendrons la route. »

La fanfaronnade a incité un autre contre-manifestant à empanner : « Mais l’heure de pointe sera terminée ».

Archie – qui compte 1,5 million d’abonnés sur YouTube – a ajouté : « Nous ne les gardons pas en otage. »

Et s’adressant aux militants protestataires terrassés, il a déclaré: «Vous êtes les bienvenus pour partir à tout moment.

« Nous voulons juste arrêter (Just Stop Oil) d’embêter les gens ».

Just Stop Oil a affirmé que le contre-groupe s’était dispersé et que leur marche le long de la route très fréquentée A201 s’était poursuivie, bien qu’après l’heure de pointe, la circulation ait diminué.

Les gens étaient à l’origine confus par la farce et ne savaient pas s’il pouvait s’agir d’une autre cascade de Just Stop Oil.

Mais l’éco-groupe a insisté hier sur le fait que la contre-manifestation était authentique et n’avait pas été conçue comme un coup publicitaire.

Le magicien Archie – qui a enfilé un masque facial tout en se tenant à côté de son partenaire de farce Josh, 29 ans – a fait allusion à son implication après avoir republié la séquence avec la légende: « Plus à venir bientôt. »

Le duo a déjà fait voler un faux ballon espion chinois au-dessus du Parlement après que les agences de renseignement américaines ont abattu un véritable engin plus tôt cette année.

Ils ont également ciblé le militant anti-vaccin Piers Corbyn dans une autre vidéo vue par des millions de personnes en ligne.

Ailleurs à Londres, 132 manifestants ont stoppé la circulation avec des marches lentes au cours du quatrième jour de la campagne «d’escalade de la résistance» du groupe.

La dernière série de marches a également vu des groupes de frappe JSO cibler des routes principales bondées à Westminster et à l’ouest de Londres.

Mais un chauffeur de car furieux a semblé pousser une horde de manifestants avec l’avant de son véhicule après avoir tenté d’immobiliser des voitures dans l’ouest de Londres.

Mercredi, les frustrations ont débordé lorsqu’une femme enceinte a crié après le groupe avant qu’un homme ne donne des coups de poing et de pied à Daniel Knorr à la tête.

S’exprimant après l’incident, Daniel, 21 ans, a déclaré : « Je n’ai rien dit à la police et je n’ai pas l’intention de le faire, mais j’ai peur que la police poursuive cet homme. »

L’étudiant d’Oxford, Knorr, avait déjà été expulsé du terrain du Lord par le gardien de guichet anglais Jonny Bairstow après avoir tenté de détruire le deuxième test match des Ashes.

Les représentants de Josh et Archie ont été approchés pour commentaires.