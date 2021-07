Les clôtures du Capitole tombent six mois après l’émeute du 6 janvier (VIDEOS) – RT USA News

Les mesures de sécurité renforcées au Congrès continuent d’être lentement supprimées, les clôtures autour de la zone étant tombées six mois après les émeutes du 6 janvier.

Des images ont fait surface d’équipages démontant les clôtures et les barrières en béton mises en place en réponse à l’émeute du Capitole.

Les dernières heures de l’épaisse clôture métallique qui enveloppait le Capitole après le 6 janvier. La plupart de ces segments avaient déjà leurs boulons retirés la nuit dernière, donc les équipes s’y attaquent rapidement. Beaucoup de joggeurs s’arrêtent pour prendre des photos : « Ils font tomber la clôture ! pic.twitter.com/sv9EPwvhWr – Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) 10 juillet 2021

Les équipes ont commencé à démonter la clôture vendredi soir et ont continué jusqu’à samedi. Beaucoup se sont précipités pour célébrer la chute de la clôture, à la fois en personne et sur les réseaux sociaux.

Une foule nombreuse se rassemble pour prendre des photos et profiter du campus du Capitole récemment rouvert alors que la dernière section de la clôture tombe. pic.twitter.com/ujq0YGN8me – Andrew Solender (@AndrewSolender) 10 juillet 2021

Les clôtures autour du Capitole, ainsi que d’autres mesures de sécurité accrues, étaient devenues controversées avec certains législateurs.

La démocrate Eleanor Holmes Norton, déléguée sans droit de vote à la Chambre des représentants représentant le district de Columbia, tentait de faire retirer la clôture et le Capitole s’est rouvert au public depuis un certain temps.

« Le terrain du Capitole était destiné à être utilisé comme un parc, un endroit pour faire de la luge, un endroit pour venir profiter du plein air, et nous voulons qu’il revienne à cet usage », a-t-elle déclaré au Washington Post.





Deux couches de clôtures ont été érigées autour du Capitole après le 6 janvier. La clôture du périmètre extérieur a été démontée en mars, mais le mur intérieur est resté, bloquant l’espace autrefois ouvert au public. La police du Capitole a déclaré qu’aucune nouvelle clôture n’était prévue.

Certains critiques ont pris la nouvelle du retrait de la clôture et l’ont utilisé pour faire exploser les mesures de sécurité comme « théâtre politique ».

« Cette partie de la mascarade est terminée. Six mois de théâtre politique, prétendant que le Capitole était sous la menace imminente d’une attaque de 70 millions d’électeurs républicains », Représentant Thomas Massie (R-Kentucky) tweeté.

Plus de 500 personnes ont été inculpées pour leur implication dans l’émeute du Capitole, bien que beaucoup aient vu leurs procès et leurs accords potentiels retardés car le ministère de la Justice a fait l’effort coûteux de rassembler toutes les images, les publications sur les réseaux sociaux et les documents entourant le mois de janvier. 6 incident dans une base de données.

Même avec la disparition des clôtures, le Capitole est confronté à des changements potentiellement coûteux, la Chambre approuvant un paquet de 1,9 milliard de dollars en mai pour financer le renforcement de la sécurité du Capitole avec une surveillance supplémentaire et des fenêtres renforcées, entre autres.

