Les clones de Love Island révélés alors que les fans disent tous la même chose à propos de cette nouvelle série de sosies

LE dernier lot de célibataires sexy emménageant dans la villa Love Island a été révélé.

La semaine prochaine, la série neuf de Love Island – la première animée par Maya Jama – débutera.

Mais après la révélation de la liste complète des candidats aujourd’hui, certains fans ont pensé qu’ils les avaient déjà vus quelque part auparavant.

Ici, nous jetons un coup d’œil à certaines des filles et des gars qui se dirigent vers l’Afrique du Sud – et leurs sosies insulaires.

Olivia Hawkins et Kendall Rae-Knight

Olivia, 27 ans, a joué aux côtés de Daniel Craig dans un film de James Bond et a même travaillé comme doublure pour Michelle Keegan.

Mais elle est aussi un sosie de Kendall, 30 ans. Les fans se souviendront de Kendall de la quatrième série en 2018 lorsqu’elle a été la première insulaire à quitter la villa.

Espérons qu’Olivia aura plus de chance…

Will Young et Ollie Williams

Will Young ne partage pas seulement son nom avec quelqu’un de célèbre, les fans pensent qu’il est aussi le double du controversé Islander Ollie.

C’est un fermier du Buckinghamshire et il compte déjà plus d’un million d’abonnés sur Instagram, où il publie des clichés de lui en train de s’amuser – souvent torse nu.

Pendant ce temps, Ollie – qui est apparu dans la série six de la série – a courtisé la controverse lorsqu’il a été révélé qu’il chassait des animaux. Il a quitté la villa après seulement trois jours.

Ron Hall et Callum Jones

Le garçon d’Essex, âgé de 25 ans, a déjà marqué l’histoire de Love Island en devenant le tout premier candidat aveugle.

Ron a expliqué : « En me rencontrant, vous ne sauriez jamais que je suis aveugle d’un œil. C’était le résultat d’une blessure au football quand j’avais huit ans.

Son sosie de Love Island Callum, 27 ans, est entré dans la villa en 2020 et est toujours avec sa petite amie Mollie Smith.

Lana Jenkins et Chloé Burrows

Lana, 25 ans, est déjà habituée à sortir sous les yeux du public après sa relation avec I’m a Celebrity et Hollyoaks Hunk Owen Warner.

La maquilleuse, qui travaille sur So Awkward de CBBC, est une copie de Chloé, finaliste de la série sept, selon les fans.

Chloé a presque remporté le spectacle avec son petit ami de l’époque, Toby Aromolaran, mais le couple s’est séparé après un an ensemble.

Tanyel Revan et Elma Pazar

La coiffeuse Tanyel, 26 ans, dit qu’elle n’aime pas les beaux garçons et se dit « difficile à avoir ».

Quelqu’un qui travaille également dans l’industrie de la beauté est la technicienne des cils Elma, 30 ans – à qui les fans ont insisté pour que Tanyel ressemble.

Depuis son passage dans la villa Love Island en 2019, Elma a décroché un rôle dans The Only Way Is Essex d’ITVBe.

Anna-May Robey et Stéphanie Lam

Anna-May a admis qu’elle est entrée dans la villa sur les ordres de sa mère !

Elle a dit : “Je veux un petit ami, je veux trouver quelqu’un qui me fasse rire. Je suis célibataire depuis un bon moment, ma mère m’embête, elle me dit : ‘Tu dois trouver un petit ami.’ »

Les fans pensaient qu’ils voyaient double aujourd’hui et ont insisté sur le fait qu’Anna-May ressemblait à la meilleure amie de Molly-Mae, Stephanie.