Les cloches de l’église se sont tues après plus d’un siècle à la suite d’UNE plainte de bruit

Les cloches de l’église d’un village ont été réduites au silence après plus d’un siècle, à la suite d’une plainte d’une seule personne.

L’église abrite une horloge à sonnerie depuis 1910, mais le conseil local vient tout juste de recevoir sa première plainte concernant le bruit.

L'église abrite une horloge à sonnerie depuis 1910, mais le conseil local vient tout juste de recevoir sa première plainte concernant le bruit.

Mike Adams, un sonneur de l’église All Saints, à Kenton, dans le Devon, l’a qualifié de « nouveau clou dans le cercueil d’un village défaillant ».

Mike a déclaré en ligne: «Les plus observateurs d’entre vous auront remarqué que l’horloge est plus en sourdine que ces derniers temps.

« Cela est dû à une plainte déposée auprès de la santé environnementale du conseil de district de Teignbridge

« Apparemment, quelqu’un n’aime pas que l’horloge sonne et la santé environnementale a menacé l’église d’un ordre de réduction et d’une éventuelle action en justice.

« À ma connaissance, c’est la seule plainte depuis tout ce temps.

« J’habite le village depuis 78 ans et je m’occupe de l’horloge et de la sonnerie depuis longtemps, tout comme mon père et mon grand-père.

« Si nous perdons l’horloge, ce sera un autre clou dans le cercueil de ce qui semble être un village défaillant.

« Le magasin a fermé, le pub est dans les limbes et lentement le caractère du village change.

« Rappelez-vous que le plaignant a déménagé pour être près de l’église, l’église n’a pas déménagé chez eux. »

Cllr Alan Connett a déclaré que le conseil avait le devoir d'enquêter sur la plainte

Le conseiller Alan Connett a déclaré que le conseil avait le devoir d’enquêter sur la plainte.

Il a ajouté : « Cela a confirmé qu’il y a une nuisance sonore.

« Le conseil a contacté l’église pour trouver une solution qui éviterait le besoin d’un avis de réduction du bruit. »