Les Clippers s’ajustent dans le match 3 contre les Suns grâce aux appels de Ty Lue aux joueurs

LOS ANGELES – Les Clippers de Los Angeles venaient d’atterrir dans cette ville, quelques heures à peine après avoir passé tout un voyage en avion à digérer leur deuxième défaite contre les Phoenix Suns lors de la finale de la Conférence Ouest.

Dès qu’il a sauté dans sa voiture, l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue a déjà planifié des ajustements dans le jeu. Avant de regarder les séquences du match, Lue a appelé les joueurs individuellement avec un simple message.

« Le jeu est terminé. Cela arrive. Cela ne veut rien dire », se souvient Lue. « Ils se sont occupés de leurs deux matchs à domicile. Maintenant, nous devons nous occuper de nos deux matchs. Nous ne pouvons pas regarder dans le passé. Nous devons regarder vers l’avenir. »

C’est peut-être exagéré de dire que les conversations téléphoniques de Lue étaient la seule raison pour laquelle les Clippers ont terminé avec une victoire 106-92 dans le match 3 contre Phoenix jeudi au Staples Center. Mais il a capturé comment les Clippers ont répondu de manière appropriée à un déficit de la série 0-2 pendant trois séries éliminatoires consécutives.

« C’est spécial, la relation que j’ai avec T et la relation que T-Lue a avec tout le monde dans cette équipe en général », a déclaré George. « Cela en dit long sur lui. »

Lorsque Lue a parlé à George au téléphone, l’entraîneur des Clippers a également abordé un sujet différent. George a raté deux coups francs avec 8,2 secondes à jouer. Cela a marqué la deuxième possession la plus importante du match 2 avant que le centre des Suns Deandre Ayton ne réalise un lob gagnant sur une passe en retrait avec 0,7 seconde à jouer. Pourtant, Lue a minimisé ces lancers francs manqués et a accordé plus d’attention au reste du travail de George.

« Nous ne serions pas dans cette position sans vous », se souvient Lue en disant à George.

Près de deux jours plus tard, George a montré que les Clippers ne seraient pas en mesure de forcer au moins un match 5 sans lui. Il a terminé avec 27 points, 15 rebonds et huit passes décisives.

« Je pensais que nous avions fait un excellent travail pour passer à autre chose, et je suis passé à autre chose », a déclaré George. « Je devais être meilleur, et je dois être meilleur. Tout a ensuite été mis en place pour le match 3. Toute mon énergie était dirigée vers un meilleur match. »

Rien ne personnifiait mieux la performance de rebond des Clippers que le 30 pieds de George juste avant la fin du troisième quart. Cela a donné aux Clippers une avance de 80-69 après avoir dominé les Suns 34-21 au troisième quart. Alors, George a fait des bisous à son conjoint et à ses enfants.

« C’est une des raisons pour lesquelles je le tire dans mon avant-match », a déclaré George. « C’est plus pour la sensation si j’obtiens ces coups dans un match. Je veux avoir une sorte de sensation sur la portée de ce coup. »

George a admis qu’il n’avait pas appelé Glass, mais il se sentait bien à cause du tir en raison du timing et de l’angle de lancement. Oui, les Clippers ont été très différents dans les matchs 3 par rapport aux deux premiers matchs de chaque série éliminatoire. Contrairement à l’effondrement de la bulle des séries éliminatoires de l’année dernière lorsqu’ils ont gaspillé une avance de 3-1 contre les Denver Nuggets, les Clippers n’ont pas sous-performé lors de ces séries éliminatoires. Ils ont tout d’abord eu du mal à rivaliser avec les joueurs vedettes de leur adversaire.

Tout d’abord, les Clippers ont rencontré la star des Dallas Mavericks, Luca Doncic. Ensuite, ils ont affronté la star de l’Utah Jazz Donovan Mitchell. À chaque fois, les Clippers ont finalement contrecarré ces menaces à la fois avec des missions défensives variées et chaque joueur vedette subissant diverses blessures.

Contre les soleils, un thème similaire s’est joué. Lors de son premier match depuis qu’il a été mis à l’écart pendant 11 jours en raison des protocoles de santé et de sécurité de la NBA, Chris Paul a marqué 15 points en tirant 5 sur 19 sur le terrain et 2 sur 7 à 3 points avec 12 passes décisives. . Alors qu’il portait un masque provenant d’un nez tordu subi lors du match 2, Devin Booker avait 15 points tout en tirant seulement 5 sur 21 sur le terrain et 1 sur 7 à 3 points.

Pour contrer ces menaces, Lue a lancé le gardien de deuxième année Terance Mann sur Paul dans l’espoir de préserver la charge de travail de George. Lue a assigné Beverley sur Booker après l’avoir irrité dans le match 2 avec des résultats mitigés. Lue a commencé le centre Ivica Zubac pour fournir une menace de verticalité, tout en faisant sortir Marcus Morris Sr. du banc après avoir soigné la douleur ces derniers jours. Offensivement, Reggie Jackson (23 points), Zubac (15) et Mann (12) ont contribué avec des efforts à deux chiffres.

Pas étonnant que les Clippers aient comparé de manière ludique Lue à l’entraîneur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Bill Belichick pour ses divers ajustements. Lue a affirmé que « je suis loin de lui », étant donné que Belichick a remporté six Super Bowls tandis que Lue a remporté un championnat NBA. Mais il le prendra.

« Cela signifie beaucoup pour ces gars de me faire confiance et de déterminer que ce que je fais est le mieux pour l’équipe et pas pour moi », a déclaré Lue. « Je suis fier de faire des ajustements et d’essayer de faire la bonne chose. Mais ces gars doivent l’exécuter. Ils ont fait un excellent travail jusqu’à présent. »

C’est parce que certains des ajustements vont au-delà de la façon dont Lue a géré le temps de jeu. Bien que la star des Clippers, Kawhi Leonard, ait raté un cinquième match consécutif à cause d’une entorse au genou droit, il a regardé le match avec sa famille dans une suite avant de parler à ses coéquipiers à la mi-temps. Beverley a également prononcé un discours passionné sur le maintien de son niveau d’intensité en seconde période.

Pas étonnant que les Clippers aient pris une avance de 80-69 après avoir dominé les Suns 34-21 au troisième quart. Après que Phoenix ait réduit l’avance des Clippers à 89-83 avec 7:13 à jouer, les Clippers ont clôturé le match avec une course de 17-9.

« Cette équipe est résistante et nous y croyons toujours », a déclaré Jackson. « Nous ne cédons jamais et nous ne disons jamais mourir. Nous n’avons jamais vraiment de doute. Nous continuons simplement à rogner et à trouver des moyens d’être meilleurs et de trouver des moyens d’imposer notre volonté à nos adversaires. Cette équipe a juste faim. C’est toujours avide de s’améliorer. Vous ne savez pas quels seront les résultats. Mais j’aime notre approche. J’aime la façon dont nous sortons et continuons à nous battre et à trouver des moyens de le faire. «

Certains de ces moyens impliquent que Lue ait des conversations téléphoniques avec ses joueurs, même si cela a lieu dans sa voiture après un long vol de retour.

Suivez l'écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram.