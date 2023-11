Les Clippers parlent de patience et de progrès après les débuts très attendus de James Harden

NEW YORK — James Harden n’était pas en forme en saison régulière. Après une confrontation d’un été avec les 76ers de Philadelphie, une demande commerciale inébranlable pour rejoindre les Clippers de Los Angeles, au cours de laquelle Harden n’a pas joué de match hors-concours ni même de cinq contre cinq significatifs lors des entraînements des Sixers, il s’est rendu au Madison Square Garden. court pour ses débuts en 2023-24 lundi. Et les écouteurs encombrants de Harden ont claqué contre le bois dur lors d’une répétition de son échauffement d’avant-match.

Un membre du personnel s’est dépêché de récupérer les morceaux cassés le long de la ligne des 3 points. Harden fit une pause pendant un moment. Il est facile d’ignorer un stade rempli de célébrités et de fanfare juste au-delà de votre vision périphérique lorsque vous pouvez disparaître entre vos oreilles. Mais même pour un All-Star 10 fois, qui a levé les mains, puis a pointé une carte et a choisi une nouvelle franchise trois fois en quatre saisons, le Jumbotron continue de fonctionner de 99h00 jusqu’à l’annonce. Harden s’est donc remis à l’exercice, prenant un écran imaginaire et dessinant l’aide en défense de l’entraîneur des Clippers Dahntay Jones, puis hissant triple après triple avant de retrouver un rythme avec le filet. Il grogna quelque chose, son visage suggérant « enfin » à chaque geste.

Le gardien des Los Angeles Clippers, James Harden, est défendu par le centre des New York Knicks Mitchell Robinson (23 ans) lors des débuts de Harden avec les Clippers, lundi à New York. (Photo AP/John Munson) (PRESSE ASSOCIÉE)

Harden n’a pas bombardé la défense des Knicks lorsque le match est arrivé. Au lieu de cela, il s’est montré patient et inquisiteur, souvent résigné dans le coin gauche, regardant Kawhi Leonard ou Paul George opérer. Ses premières touches significatives ont été deux magnifiques passes de poche au centre roulant des Clippers Ivica Zubac. Les deux jeux ont vu Harden dériver vers la gauche, sa main dominante et sa direction dominante, qui contrastaient toujours avec la voie de roulement préférée de Joel Embiid à Philadelphie.

Tous les vestiges durables de ce partenariat sont désormais fermement oubliés. Le mot dans les vestiaires des Clippers après le match – une défaite 111-97 contre les Knicks après un quatrième quart-temps sans vie – était une question de processus, d’adaptation et de compréhension des pièces de ce nouveau puzzle de superstar. Harden a semblé soulagé lorsque Yahoo Sports l’a interrogé sur son sentiment de revenir au basket-ball, après une sortie aussi acrimonieuse de Philadelphie et une rupture publique avec le dirigeant de longue date Daryl Morey. Il a soufflé une bouffée d’air perceptible entre ses lèvres et au-delà de sa barbe, puis a déclaré au groupe de journalistes entourant son casier : « Je me sens un peu bizarre là-bas, sans vraiment avoir de match préparatoire ou l’opportunité de participer à un camp d’entraînement complet, aucun. de ça. J’étais juste là-bas, en train de le faire voler.

Il a ri de son manque de conditionnement, ce qui l’a laissé gazé après ses premières minutes de course.

“Je me suis dit : ‘Merde, cette merde bouge vite'”, a déclaré Harden. «Mais je m’y suis habitué. Il me faudra quelques matchs pour m’habituer au rythme.

Sa tâche sera de trouver cette position lors du premier remplacement des Clippers, Russell Westbrook restant le meneur de jeu nominal de l’équipe, puis Harden reviendra aux compétitions en tant que moteur de l’attaque de l’entraîneur-chef Tyronn Lue. Il semble que toutes les parties, à ce stade précoce, soient d’accord avec ce maquillage tandis que le précieux swingman Terance Mann reste à l’écart en raison d’une blessure à la cheville. De cette façon, Lue peut déployer Harden dans l’offensive pick-and-roll dans laquelle il est devenu l’un des 75 meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA.

Harden devrait se régaler de nombreuses secondes unités adverses. Lorsqu’un journaliste lui a posé des questions sur sa capacité à s’adapter à de nouveaux coéquipiers, après avoir changé d’équipe si fréquemment, Harden a d’abord critiqué cette notion en disant: “Vous donnez l’impression que cela semble si mauvais.” Mais cela explique clairement en partie pourquoi Harden s’est senti si habilité à changer de décor, pourquoi il se sent comme un système offensif en soi, c’est le fait que Harden peut vraiment exécuter du pick-and-roll avec un coureur de jante et trois autres. Joueurs de la NBA et mettez tout le monde dans le flux sans beaucoup de temps d’entraînement ni d’activité de pré-saison.

Il ne se soucie pas trop de surveiller les tirs de Leonard ou de George ou de s’assurer que le grand homme, Zubac, est satisfait de la quantité qu’il mange. «Je pense que pour moi, surtout quand je suis dans le pick-and-roll, il suffit de générer et de créer le meilleur plan disponible. Celui qui est ouvert. Et c’est la défense qui le dicte », a déclaré Harden à propos de son approche.

“Soyez prêt à tirer”, a affirmé Leonard. « Il sort du pick-and-roll. Il peut faire des jeux. Vous êtes généralement ouvert.

Les Clippers peuvent simplement amener Harden dans une action plus élevée sur écran lorsque Leonard et George ne sont pas sur le terrain. C’est un moyen évident de lutter contre les critiques faciles à l’encontre de l’acquisition à succès de Los Angeles, qui prétendent que Harden ne pouvait pas, de manière possible ou équitable, partager le ballon avec trois autres alphas, sans parler de Westbrook, après que leur tandem raté à Houston ait engendré le récent contrat de Harden. une série de demandes commerciales en tout.

Et pourtant, l’éclat de Harden dans son deuxième acte solo nécessitera quelques ajustements de la part du casting de soutien des Clippers, en particulier du jeune garde Bones Hyland. “Tout au long du camp d’entraînement et des cinq premiers matchs, nous avons dit à nos gars de s’assurer qu’ils coupent lorsque Kawhi et PG sortent du pick-and-roll pour leur donner de l’espace”, a déclaré Lue. “Mais quand James gère le basket-ball, essayez d’être plus espacé et restez simplement à notre place car il peut faire la passe et faire les lectures.”

Pourtant, quels que soient les minutes ou le schéma de rotation que Lue envisage pour optimiser cette liste chargée, il y aura une certaine forme de « sacrifice », a répété Lue, avec toutes ces bouches à nourrir et tous ces buteurs créatifs partageant le rocher. Ce sera un type de sacrifice similaire que Harden a souvent rappelé aux journalistes qu’il a subi à Philadelphie pour acquiescer à Embiid.

Les Clippers veulent qu’Harden prenne les trois catch-and-shoot auxquels il a résisté pendant si longtemps mais a finalement tenté d’atteindre un sommet en carrière la saison dernière à Philadelphie. Mais ils le feront car l’organisation considère Harden comme la pièce manquante pour franchir la bosse. Le meneur de jeu historique qui peut élever Leonard et George au-delà de tout ce qui a été réalisé auparavant – pas le second violon prononcé d’un candidat MVP en titre. Au point que les chiffres de Los Angeles pensent que beaucoup de gens, trop nombreux, ont oublié à quel point leur nouvel ajout peut vraiment être dominant.