Les clippers ont quitté le commerce de Porzingis pour une raison cruciale

Les Clippers de Los Angeles se seraient retirés du commerce à trois équipes de Kristaps Porzingis pour une raison importante concernant leur retour, Malcolm Brogdon.

À la 11e heure, l’échange à trois équipes impliquant les Clippers de Los Angeles qui leur aurait fait atterrir Malcolm Brogdon des Celtics de Boston alors que les C’s ont Kristaps Porzingis des Wizards de Washington n’est plus. Mais pourquoi?

Selon l’initié de la NBA Marc Stein, les Clippers ont renoncé à l’accord en raison de préoccupations concernant l’état de santé de Brogdon.

Les inquiétudes soulevées par les Clippers concernant le statut de blessure de Malcolm Brogdon, selon des sources de la ligue, ont conduit à l’effondrement de l’échange de trois équipes qui devrait envoyer Kristaps Porzingis à Boston avant minuit ce soir. Un accord direct Wizards / Celtics n’a pas été exclu. Plus NBA de moi: – Marc Stein (@TheSteinLine) 22 juin 2023

LA était sur le point d’acquérir Brogdon tout en abandonnant Marcus Morris, Amir Coffey et un choix de première ronde aux Wizards dans le commerce. Les Celtics devaient acquérir Porzingis dans le cadre de l’accord, ce qui pourrait encore arriver, juste sans l’implication des Clippers maintenant.

Brogdon a une histoire de blessures difficiles dans sa carrière et, si LA voyait quelque chose qui les concernait, il est logique qu’ils veuillent se retirer de l’accord. Compte tenu des problèmes de blessures avec les deux plus grandes stars des Clippers, Kawhi Leonard et Paul George, un autre joueur sujet aux blessures avec des soins médicaux inquiétants serait troublant.

Quelle est la prochaine étape pour les Clippers après l’échec du commerce de Malcolm Brogdon?

Les Clippers sont une équipe qui fera un pas avec leurs contrats expirant à un moment donné de cette intersaison. De toute évidence, le joueur le plus susceptible d’être échangé est Morris. Il a un contrat expirant pour cette saison, une grande raison pour laquelle il a été inclus dans le contrat initial à trois équipes.

LA voulait Brogdon dans le commerce, cependant, parce que l’équipe a toujours besoin d’un manieur de balle secondaire et d’un facilitateur en attaque. Ils continueront à rechercher une autre option potentielle pour remédier à la plus grande faiblesse de l’équipe pendant que George et Leonard sont toujours là.

Les deux superstars des Clippers ont une option de joueur après la saison 2023-24. Depuis leur arrivée, LA n’a pas été en mesure de trouver un joueur de type Brogdon pour aider à compléter la liste, mais la recherche se poursuivra cette intersaison, cette fois avec probablement beaucoup plus d’urgence.