Les Clippers ont peu de temps pour savourer la victoire en séries éliminatoires de la NBA contre les Mavericks

LOS ANGELES – Une fois que le buzzer a retenti, les Clippers de Los Angeles pouvaient expirer. Au moins pour un instant.

Les Clippers ont terminé avec une victoire de 126-111 dans un septième match décisif contre les Dallas Mavericks dimanche au Staples Center, ce qui a évité au moins pour l’instant une série de séries éliminatoires sous-performantes pour une deuxième saison consécutive avec Kawhi Leonard et Paul George. Alors, Leonard a donné un coup de main à ses coéquipiers. George a fait des bisous à ses parents dans les gradins. Et les Clippers ont collectivement ressenti un tournant pour savoir s’ils pouvaient vraiment devenir des prétendants au championnat au lieu de rester sous-performants.

« Ils nous ont poussés à très bien jouer », a déclaré George à propos des Mavericks. « Ils nous ont mis au défi. Nous sommes restés là-dedans, nous nous sommes accrochés et avons joué les uns pour les autres. »

Les Clippers n’ont pas montré ces qualités la saison dernière lorsqu’ils ont perdu une avance de 3-1 contre les Denver Nuggets en demi-finale de la Conférence Ouest. Les Clippers ont principalement blâmé les blessures pour leurs problèmes de chimie au lieu de conflits de personnalité. Pourtant, les Clippers n’ont étonnamment pas bien géré l’adversité malgré la signature de Leonard en tant qu’agent libre et l’acquisition de George dans le cadre d’un accord distinct avec Oklahoma City. Bien que cela ait obligé les Clippers à se séparer des jeunes joueurs clés et des choix de repêchage, ils avaient toujours l’un des meilleurs bancs de la ligue.

« Nous devons regarder vers l’avenir », a déclaré l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue. « Nous ne pouvons pas continuer à regarder derrière nous et ce qui s’est passé dans la bulle. C’est terminé. Nous devons faire ce que nous avons à faire et continuer à avancer et nous préparer pour le deuxième tour. »

Par conséquent, il reste trop tôt pour dire que les Clippers ont connu une percée après être devenus seulement la cinquième équipe de l’histoire de la NBA à remporter une série éliminatoire après avoir fait face à un déficit de 0-2. Après tout, les Clippers ont survécu aux Mavericks au premier tour avant d’échouer au deuxième tour l’année dernière. Les Clippers ne sont également jamais apparus en finale de la Conférence Ouest dans l’histoire de la franchise.

Les Mavericks se sont principalement concentrés sur la star Luka Doncic, que Leonard a noté « a tout fait » après avoir marqué 46 points dans le match 7. Le Jazz a trois All-Stars (Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley), le sixième homme de l’année de la NBA ( Jordan Clarkson) et un candidat NBA de l’entraîneur de l’année (Quin Snyder). Le Jazz, le mieux classé, a éliminé les Grizzlies de Memphis en cinq matchs au premier tour après avoir également perdu une avance de 3-1 en séries éliminatoires contre Denver.

Néanmoins, les Clippers semblaient encouragés par la façon dont ils ont surmonté un déficit de 0-2 et survécu à un match 7 contre Dallas.

« Cela signifiait beaucoup pour moi cette saison », a déclaré Leonard. « De toute évidence, cela nous a permis d’accéder au prochain tour. Tout tourne autour de cette année. Maintenant, nous devons voir ce que nous pouvons faire cette année pour augmenter nos chances de gagner au tour suivant. »

La façon dont les Clippers ont progressé dans leur série de premier tour remonte à la façon dont ils ont répondu aux échecs des séries éliminatoires de l’année dernière.

Ils se sont séparés de l’entraîneur de longue date Doc Rivers et ont promu Ty Lue dans l’espoir qu’une nouvelle voix et de nouvelles tactiques conduiraient à de meilleurs résultats. Ils ont amélioré leur zone avant en acquérant plus de polyvalence positionnelle (Serge Ibaka, Nicolas Batum) et en se séparant d’un attaquant dynamique mais défensif (Montrezl Harrell). Avant la date limite des échanges, les Clippers ont recherché un leadership et un meneur de jeu vétérans (Rajon Rondo) en échange d’un marqueur secondaire (Lou Williams).

Leonard et George sont restés relativement en meilleure santé pour assurer plus de pratiques ensemble. Mais avec les Clippers manquant toujours 146 matchs combinés avec blessures, ils ont élargi leur profondeur en alignant 25 formations de départ différentes.

« Cette équipe a fait preuve de résilience tout au long de la saison », a déclaré Lue. « Nous avions l’attitude de ne pas s’excuser et de faire ce que nous avons à faire pour gagner un match. »

Néanmoins, les Clippers ont encore montré divers degrés d’incohérence tout au long de la saison. Par conséquent, ils ont terminé avec une quatrième place et ont fait face à un déficit de 0-2 après n’avoir offert aucune solution pour l’éclat de Doncic.

Mais après avoir fait face à un déficit de 29 points dans le match 3, les Clippers se sont avérés plus capables à la fois de gérer l’adversité et de jouer à la hauteur de leur potentiel.

Ainsi, au début du septième match, Lue sentait déjà que son équipe se sentait prête. Ils ont apprécié leur concentration et leur calme pendant la visite de l’équipe et la séance de cinéma.

Cela s’est poursuivi dans le jeu lui-même.

« Tout est dans le moment », a déclaré Leonard. « Parfois, lorsque vous êtes trop confiant, vous jouez mal. Parfois, quand vous êtes déprimé, vous jouez bien. Pour moi, il s’agit de se concentrer sur ce moment et de s’amuser.

Bien que Doncic ait terminé avec 46 points tout en tirant 17 pour 30 sur le terrain et 5 pour 11 à 3 points, les Clippers ont contrecarré cela avec de la profondeur. Avec Leonard (28 points) et George (22), les Clippers ont reçu des contributions de Marcus Morris Sr. (23), Reggie Jackson (15), Terance Mann (13), Nicolas Batum (11) et Luke Kennard (11).

Après que Dallas ait pris une avance de 81-76 au milieu du troisième quart, les Clippers ont ensuite enchaîné 24-2. Même lorsque Dallas a montré des signes de recul, les Clippers n’ont pas baissé les bras. Après que Dallas ait réduit l’avance des Clippers à 114-107 avec 2:07 à jouer, Jackson et Morris ont épuisé deux 3 points consécutifs pour mettre le match à l’écart.

« Vous savez garder la foi et ce que vous vivez à des moments où nous sommes au pire », a déclaré Leonard. «Vous pouvez vous propulser à partir de cela et vous creuser d’un trou pour vous en sortir. Ça donne confiance. »

Les Clippers ont montré leur confiance partout.

Lue a fait preuve de confiance lorsqu’il a appelé un temps mort à seulement 75 secondes au troisième quart après que Dallas a ouvert la deuxième mi-temps avec un pointage de 8-2.

« Je dois juste profiter de cette opportunité », a rappelé Lue à ses joueurs.

Morris a fait preuve de confiance lorsqu’il est passé à 7 sur 9 depuis les profondeurs après avoir été 0 sur 3 dans le match 6 et 0 sur 6 dans le match 1.

« Je ne suis jamais vraiment revenu en arrière et j’ai pensé que je manquais ou que je m’en voulais », a déclaré Morris. « Je savais qu’il y aurait un tournant. Je savais que si j’en faisais plus tôt ou si je faisais quelque chose pour mon équipe, cela ouvrirait le jeu. »

Kennard a montré de la confiance avec son effort à deux chiffres après avoir joué peu fréquemment dans les jeux 4 et 6.

« Mon état d’esprit était de jouer dur et de faire tout ce qu’il fallait pour nous aider à gagner », a déclaré Kennard. « Il ne s’agit pas du nombre de points que vous marquez. Il s’agit de ce que vous pouvez faire pour nous aider à gagner ?

Enfin, George et Leonard ont fait preuve de confiance à la fois avec leur leadership et leur jeu. Les coéquipiers les ont félicités d’être devenus plus vocaux cette saison sur et en dehors du terrain. Ils ont soutenu leurs propos avec un jeu solide après que George (10 points sur un clip 4 sur 16 et cinq revirements) et Leonard (14 points sur 10 sur 22 tirs) tous deux sous-performés lors du match 7 l’an dernier contre Denver.

« Cette équipe nous a forcés à jouer chaque soir un match complet de 48 minutes », a déclaré George. « L’année dernière? Ne parlons même pas de l’année dernière. Nous avons connu une toute autre saison. Nous nous sommes juste accrochés et collés ensemble, l’avons vidé. Nous savions ce qu’il fallait pour gagner.

Et ce faisant, les Clippers affronteront désormais le Jazz, tête de série, mardi.

« Pouvons-nous profiter de ça en premier ? Lue a plaisanté.

Pas vraiment. Lue prévoyait de se plonger dans les images du match de l’Utah tard dimanche soir, sachant que la capacité des Clippers à traduire leur succès au premier tour contre Dallas en quelque chose de plus grand dépend en partie du maintien de leur performance au match 7 dans la bonne perspective.

« Ce n’est qu’une série », a déclaré Leonard. « Nous devons nous concentrer sur le prochain.

