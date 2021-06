Les Clippers ont battu les Suns dans le match 3 pour réduire le déficit à 2-1 en finale de l’Ouest

LOS ANGELES – Les Clippers de Los Angeles ont recommencé.

Ils ont terminé avec une victoire de 106-92 sur les Phoenix Suns lors du troisième match de la finale de la Conférence de l’Ouest jeudi devant une salle comble au Staples Center, marquant le troisième match consécutif qu’ils ont remporté après avoir fait face à un déficit de 0-2.

Alors que l’attaquant des Clippers Kawhi Leonard a raté un cinquième match consécutif en raison d’une entorse au genou droit, Los Angeles a reçu diverses contributions. Paul George a terminé avec 27 points tout en tirant 9 sur 26 sur le terrain et 3 sur 11 à 3 points avec 15 rebonds et huit passes décisives. Reggie Jackson (23 points), Ivica Zubac (15) et Terance Mann (12) ont également terminé à deux chiffres.

Rien ne personnifiait mieux la performance de rebond des Clippers que le 30 pieds de George juste avant la fin du troisième quart. Cela a donné aux Clippers une avance de 80-69 après avoir dominé les Suns 34-21 au troisième quart.

Les Suns ont réduit l’avance des Clippers à 89-83 avec 7:13 à jouer. Mais les Clippers ont clôturé le match avec un pointage de 17-9.

Les Suns ont également eu du mal à générer beaucoup d’offensive. Lors de son premier match depuis qu’il est resté sur la touche pendant 11 jours en raison des protocoles de santé et de sécurité de la NBA, Chris Paul a marqué 15 points en tirant 5 sur 19 sur le terrain et 2 sur 7 à 3 points avec 12 passes décisives. . Alors qu’il portait un masque provenant d’un nez tordu subi lors du match 2, Devin Booker avait 15 points tout en tirant seulement 5 sur 21 sur le terrain et 1 sur 7 à 3 points. Deandre Ayton a ajouté 18 points sur 9 tirs sur 13, mais cela n’a pas suffi à compenser les difficultés de tir de l’équipe en zone arrière.

Les Clippers et les Suns jouent le match 4 samedi à Los Angeles et le match 5 lundi à Phoenix.

