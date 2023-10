Lorsque l’entraîneur-chef des LA Clippers, Tyronn Lue, a déclaré que Paul George, Kawhi Leonard et Russell Westbrook ne participeraient pas à la finale de pré-saison de l’équipe jeudi contre les Denver Nuggets, cela indiquait que Lue avait décidé qui serait le cinquième titulaire. être avec le centre Ivica Zubac. La place d’attaquant de puissance était vacante parce que le titulaire Marcus Morris Sr. n’était plus discuté comme titulaire potentiel et parce que Morris était exclu des matchs préparatoires.

À la fin des matchs préparatoires, trois candidats avaient émergé : l’arme multi-outils Terance Mann et les attaquants vétérans hors-ballon Nicolas Batum et Robert Covington. L’un de ces joueurs ne ressemblait pas aux deux autres.

Même si Lue a regroupé les trois dans des catégories similaires avant le match de jeudi, Mann s’est démarqué – c’est moi qui souligne :

« T. Mann est un gars qui, comme vous le dites, peut se relever en zone arrière », a déclaré Lue. « Il peut garder les meneurs ; 1, 2, 3 et 4. Il est donc très polyvalent à cet égard. RoCo l’est davantage en dehors du ballon ; déviations, tirs bloqués, rebonds. Et puis Nico est un gars qui peut garder des gars plus gros quand il garde les cinq, être capable de changer, aussi être capable de se lever dans la zone arrière et de faire une sorte d’ombre et de refuser le ballon de basket aux meneurs. Ils apportent donc tous un petit quelque chose de différent défensivement. Mais je pense qu’en ce qui concerne le fait de pouvoir passer de un à quatre, en commençant comme meneur de garde, je pense que T. Mann fait cela un peu mieux. Donc ils apportent tous quelque chose d’un peu différent.

Lue a failli annoncer son titulaire jeudi soir. Mais il a dit qu’il aurait une annonce prête vendredi. Et il a annoncé Mann comme le joueur qui complétera sa formation principale :

L’annonce en préparation depuis juin : Tyronn Lue déclare pour la première fois Terance Mann comme véritable partant, et non comme titulaire remplaçant. pic.twitter.com/X278QacAgq – Loi Murray 📱 (@LawMurrayTheNU) 20 octobre 2023

La décision de Lue marque un changement majeur dans la façon dont les Clippers abordent leur formation principale dans l’ère 213. Avant l’arrivée de Morris, Maurice Harkless était le principal partant de l’équipe au poste d’attaquant de puissance en 2019-20. Harkless mesurait 6 pieds 7 et 220 livres. Morris est officiellement répertorié à 6-8 et 218, bien qu’il ait toujours été un joueur physique. Batum serait toujours le titulaire lorsque Morris avait des absences prolongées, ce qui était le cas pour commencer les saisons 2020-21 et 2021-22 et pour clôturer la saison régulière 2022-23. À 6-8 et 230, Batum est plus gros que Morris avec une envergure plus large, mais pas aussi physique. Covington est le plus proche de Harkless à 6-7 et 209.

À 6-5 et 215 livres, Mann serait l’un des plus petits attaquants de puissance de la ligue. La taille moyenne à ce poste parmi les titulaires primaires de la saison 2022-23 était de 6-8 et 230 – essentiellement les mesures de Batum. Mais le poste présente l’une des plus grandes variances de la ligue. D’un côté, vous avez des joueurs comme Jalen Williams du Thunder d’Oklahoma City répertoriés comme attaquant de puissance de départ à 6-5 et 211. C’est essentiellement la taille de Mann. De l’autre côté, vous avez la recrue Victor Wembanyama à 7-4 et 210 livres. Mann est en réalité plus lourd que Wembanyama, mais presque un pied plus petit.

Lue ne reconnaît pas autant les positions. C’est à moins que il décrit ce qu’un débutant doit apprendrecomment un nouveau vétéran doit s’adapter, lorsqu’il a besoin d’un meneur traditionnel ou lorsqu’il a besoin d’un véritable centre de sauvegarde.

Que vous considériez Mann comme un ailier doté de compétences de mouvement, un garde qui peut être efficace au point d’attaque ou un gros capable de défendre des joueurs comme Lauri Markkanen, Lue considère Mann comme une pièce d’échecs polyvalente. Cela permet aux Clippers d’être flexibles. Ils auront toujours une taille plus sur le périmètre, et Zubac mesure 7 pieds. Ils ne seront pas si petits. Et Mann possède des compétences sur le ballon qui, bien que différentes de celles de Morris, permettent aux Clippers d’avoir une option de dribble, de passe et de tir avec un meneur de jeu traditionnel et deux ailes au sommet.

Mais cela conduit également à l’autre implication du départ de Mann. Les Clippers ont gardé James Harden comme candidat potentiel à un échange pendant des mois. S’engager à faire démarrer un joueur de la taille de Mann avec des compétences avec le ballon (rappelez-vous, Mann était le meneur de jeu nominal de l’équipe jusqu’à ce que Westbrook soit signé) est un changement par rapport au départ d’un joueur comme Batum ou Covington qui étaient rarement sur le ballon pour jouer. Ce changement prépare désormais la première unité à ce qu’un joueur de taille similaire puisse éventuellement rejoindre la liste.

Harden est répertorié à 6-5 et 220 livres. Ce n’est pas si loin de Mann, et l’envergure et le nez de Harden pour le ballon sont encore plus grands que ceux de Mann. Harden est réputé pour ses qualités avec le ballon, même si son jeu hors ballon n’est pas une perte totale. Lue a dit qu’il voulait décaler Leonard et George pour que la deuxième unité ait toujours l’un d’entre eux sur le sol pour les aider. Harden permettrait probablement des options encore plus échelonnées si cet échange devait avoir lieu.

Cependant, Lue ne peut pas s’inquiéter des échanges. Il doit coacher son équipe. Et les Clippers s’attendent à réduire davantage, à courir plus et à forcer plus de revirements dans le but de figurer parmi les cinq premières défenses. Lue a déterminé que Mann, à sa cinquième saison à l’extérieur de l’État de Floride, correspondait le mieux aux objectifs d’équipe nouvellement établis. Les Clippers ont soutenu que Mann était intouchable dans toute discussion sur Harden. Le lancer valide cette décision, et même si Harden devait être échangé à Los Angeles, Mann ne devrait pas faire partie de cet accord. Mann est l’un des couteaux suisses les plus précieux de la ligue pour sa capacité à surélever le sol et à combler les trous dans la liste. Désormais, les Clippers vont s’établir sur un échantillon de 10 à 15 matchs avec une rotation de 10 joueurs qui reviendra à neuf joueurs dès que possible.

« Il est à l’aise avec tout, comme s’il était le meilleur », a déclaré Lue à propos de Mann vendredi. « Pas vraiment. Sortez du banc, commencez, cela n’a pas vraiment d’importance. Et c’est le genre de personnes que vous recherchez pour votre organisation. Des gars qui veulent gagner, prêts à jouer leur rôle. Et comme je l’ai dit, il était excité, mais c’est comme ça pour lui.

(Photo : Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images)