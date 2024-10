Les Clippers nient avoir accordé à Kawhi Leonard un traitement pour blessure « dangereux et illégal » au milieu d’un procès | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Tim Heitman/NBAE via Getty Images

Les Los Angeles Clippers ont démenti les allégations de l’ancien entraîneur de l’équipe, Randy Shelton, selon lesquelles Kawhi Leonard était confronté à « un traitement dangereux et illégal pour ses blessures ».

Initié de la NBA Chris Haynes a rapporté jeudi que Shelton avait intenté une action en justice contre les Clippers pour licenciement abusif. Shelton a allégué que Los Angeles l’avait licencié après qu’il ait déposé une plainte selon laquelle Leonard « était soumis à un traitement dangereux et illégal pour ses blessures ».

Les Clippers ont répondu avec un déclaration cela dit : « Les réclamations de M. Shelton ont fait l’objet d’une enquête et ont été jugées sans fondement. Nous avons honoré le contrat de travail de M. Shelton et l’avons payé intégralement. Ce procès est une tentative tardive de secouer les Clippers sur la base d’accusations selon lesquelles M. Shelton aurait dû savoir. sont faux. »

Les allégations concernant les traitements des blessures du sextuple All-Star n’étaient pas les seules incluses dans le procès.

Haynes a noté qu’il incluait également « des allégations de falsification des années avant la signature de la star ».

Los Angeles a signé Leonard avant la saison 2019-20 juste après avoir mené les Raptors de Toronto à un championnat. C’était le deuxième championnat de sa carrière, et les Clippers ont remanié leur effectif en ajoutant également Paul George cette intersaison.

Selon Baxter Holmes et Ramona Shelburne d’ESPN, Shelton a déclaré dans le procès que les Clippers l’avaient embauché dans le cadre de leurs efforts pour faire atterrir Leonard parce qu’il avait déjà travaillé avec l’attaquant de l’État de San Diego.

Les Clippers ont embauché Shelton comme entraîneur de force et de conditionnement physique au cours de la même intersaison où ils ont signé Leonard.

Selon Holmes et Shelburne, le procès indique que les Clippers ont contacté Shelton pour la première fois en 2017, alors que Leonard était encore avec les Spurs de San Antonio. L’équipe a recherché des « informations privées sur la santé » et a insisté sur la nécessité de faire preuve de « discrétion », car elle a parlé avec Shelton environ 15 fois au téléphone en plus de plusieurs réunions en personne, selon le procès.

Shelton a déclaré que les Clippers avaient fait preuve de « mépris pour les interdictions de falsification de la NBA » tout au long du processus.

Il a également déclaré qu’il avait rencontré le président des opérations de basket-ball des Clippers, Lawrence Frank, et qu’il était « personnellement assuré » qu’il y aurait un rôle qui l’attendrait dans l’équipe si Leonard signait avec eux.

Cela contraste fortement avec les commentaires de Frank lors de la conférence de presse d’introduction de Leonard.

« Nous n’avons jamais eu de conversation avec Kawhi ou avec aucun de ses collaborateurs », avait déclaré Frank à l’époque. « Nous avons toujours senti qu’en le faisant devant nous, nous étions très, très transparents. Nous connaissons les règles. Nous suivons les règles. Avec comment [Clippers owner Steve Ballmer] fait des affaires, son intégrité est n°1. Nous serons toujours au-dessus de la ligne.

Alors que Los Angeles a fini par embaucher Shelton, il a allégué dans le procès que son rôle avait été rapidement diminué et que des informations sur sa santé lui avaient été cachées. Il a également déclaré que l’équipe était beaucoup plus préoccupée par la productivité de Leonard et sa présence sur le terrain que par son processus global de récupération. Le procès affirme que les Clippers ont qualifié d' »inacceptable » un délai de récupération proposé de 730 jours après sa déchirure du LCA lors des séries éliminatoires de 2021, en plus d’autres blessures.

Leonard a raté la saison 2021-22, mais a fini par souffrir de problèmes supplémentaires au genou et de deux ruptures de ligaments à la cheville droite au cours de la campagne 2022-23. Il a également subi une déchirure du ménisque droit lors des séries éliminatoires cette saison-là.

Après cette saison, Shelton a déclaré avoir déposé une plainte auprès de Frank concernant son propre rôle diminué, selon Holmes et Shelburne. Il a également déclaré que « la mauvaise gestion de la blessure de Kawhi Leonard et le protocole de retour au jeu ont été époustouflants » et que « le mépris de son processus de guérison est inacceptable », ont-ils ajouté.

Alors que Frank a déclaré que l’équipe enquêterait sur la situation, Shelton a déclaré que ses allégations avaient été jugées non fondées et qu’il avait ensuite été licencié sans motif en juillet 2023. Il a également déclaré qu’il n’avait pas été correctement indemnisé pour les dépenses et les remboursements.