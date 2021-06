Les Clippers mettent Jazz en déroute dans le match 3 à gagner, Kawhi Leonard, la star de Paul George

LOS ANGELES – Les Clippers de Los Angeles ont terminé samedi avec une victoire de 132-106 sur les Utah Jazz au Staples Center, ce qui a eu des implications pour deux raisons.

Les Clippers ont réduit l’avance de Jazz au deuxième tour à 2-1 lors du quatrième match lundi au Staples Center. Les Clippers ont également évité de faire face à un déficit de 3-0, ce qu’aucune équipe NBA n’a jamais surmonté dans l’histoire des séries éliminatoires de la ligue. Les Clippers et Jazz joueront le cinquième match à Salt Lake City mercredi.

Les attaquants des Clippers Kawhi Leonard (34 points sur 14 tirs sur 24) et Paul George (31 sur 12 sur 24 tirs) ont ouvert la voie après avoir connu des performances relativement calmes lors des deux premiers matchs contre le Jazz. George avait en moyenne 23,5 points sur 34% de tournage, tandis que Leonard avait en moyenne 22 points sur un clip de 47,3%.

Le gardien de l’Utah Donovan Mitchell a répliqué avec 30 points sur 11 tirs sur 24 après avoir raté ses trois premiers tirs et est resté sans but jusqu’à la marque de 7:34 du deuxième quart. Mais il a raté la finale de 7h05 après avoir peut-être craint une douleur à la cheville droite précédemment blessée. Le Jazz avait encore Joe Ingles (19 points), Jordan Clarkson (14), Rudy Gobert (12) et Royce O’Neale (12) à deux chiffres.

Mais les Clippers ont répliqué avec le tandem de Leonard et George, accompagné de Reggie Jackson et Nicolas Batum (17 points chacun). Le garde du jazz Mike Conley a raté un troisième match consécutif en raison d’une douleur aux ischio-jambiers droits.

