Les Clippers forcent le Game 7 alors que Kawhi Leonard détruit les Mavericks

Le temps passait alors que les Clippers de Los Angeles se rapprochaient de l’élimination ou de la survie. Pourtant, Kawhi Leonard se tenait calmement tout en tenant le ballon et dictant finalement la fortune des Clippers.

Non seulement Leonard semblait à l’aise avec la pression d’avoir le ballon dans les mains, mais il semblait également à l’aise avec qui l’a défendu. Leonard voulait affronter la star des Dallas Mavericks, Luka Doncic. Ainsi, après avoir reçu son souhait, Leonard a fait un pas puis a percé un recul à 3 points sur un Doncic déséquilibré.

Le jeu a montré comment Leonard a mené les Clippers à une victoire de 104-97 dans le match 6 contre les Mavericks vendredi pour égaliser la série de premier tour à 3-3 et forcer un match décisif 7 dimanche au Staples Center. Leonard a égalé son sommet en carrière en séries éliminatoires avec 45 points, tout en tirant 18 sur 25 sur le terrain et 5 sur 9 à 3 points. Et le 27 pieds de Leonard sur Doncic s’est avéré être le coup de poignard, ce qui a donné aux Clippers un coussin de 95-88 avec 2:20 à jouer.

« Il nous a détruits. Il a fait un sacré match », a déclaré Doncic. « C’est ce qu’il fait. »

Ce n’est pas tout ce que fait Leonard, cependant. Doncic le saurait.

Leonard est devenu le sixième joueur de l’histoire de la NBA à l’époque du chronomètre des tirs à marquer au moins 45 points sur 72% des tirs lors d’un match éliminatoire. Il l’a fait tout en gardant principalement Doncic, dont les 29 points ont nécessité beaucoup d’efforts sur le terrain (11 sur 24) et en profondeur (2 sur 9).

« Vous avez vu l’un des meilleurs, sinon le meilleur, des joueurs à double sens à son meilleur », a déclaré l’attaquant des Clippers Paul George. « C’était drôle à regarder. »

C’était sûr.

Leonard a marqué 42 des 68 derniers points des Clippers. Au cours de cette séquence, Leonard a tiré efficacement depuis le terrain (17 sur 22), depuis la profondeur (5 sur 8) et depuis la ligne des lancers francs (3 sur 3). Pendant ce temps, l’efficacité de Doncic a fluctué. Après avoir marqué 11 points au premier quart sur 4 tirs sur 8, Doncic est devenu moins efficace dans les deuxième (quatre points sur 1 sur 3) et troisième (deux points sur 1 sur 5 tirs). Doncic a rebondi au quatrième quart (12 points sur 5 tirs sur 8), mais Leonard a compensé cela avec 12 points à lui tout en effectuant ses cinq tentatives.

« Les grands joueurs jouent dans les grands moments », a déclaré l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue. « Il a relevé le défi de garder Luka pendant tout le match, et j’ai pensé que les couvertures étaient excellentes. Cela vous montre qui est Kawhi Leonard. »

Cela vous montre également qui est Leonard lorsqu’il a résisté à se vanter de sa propre pièce.

« Luka a quand même joué un assez bon match », a déclaré Leonard. « C’est un joueur très dominant et très doué. Il joue à son rythme. Tout ce que je peux faire, c’est rester devant lui autant que possible, contester ses tirs et essayer de ne pas le mettre sur la ligne. »

Leonard a bien rempli cette description de poste. Selon les données de suivi de NBA.com, Leonard a maintenu Doncic à 22 points sur 9 sur 24 sur le terrain (37,5 %) et à 4 sur 13 sur 3 points (30,8 %) dans la série.

Pourtant, Lue a trop résisté à l’affectation de Leonard à Doncic lors des matchs précédents pour résister aux problèmes de faute et alléger sa charge de travail afin que cela ne compromette pas son score. Mais avec le piégeage constant des Clippers n’ayant qu’un succès mitigé, Lue a déclaré que Leonard avait demandé à défendre la star des Mavs lors du match 6.

« Je veux attaquer tout le monde au sol, peu importe qui est devant moi », a déclaré Leonard. « Quel que soit le match. Je ne peux pas avoir l’esprit indécis. Si j’ai l’impression d’avoir un angle et qu’ils me donnent quelque chose, alors je l’attaque. »

Comment les choses ont radicalement changé pour Leonard entre les jeux 5 et 6.

Doncic se sentant en meilleure santé à cause des blessures au cou et à l’épaule, il a marqué 42 points dans le match 5 tout en tirant 17 sur 37 sur le terrain et 6 sur 12 à 3 points. Pendant ce temps, Leonard n’avait que 20 points en tirant 7 sur 19 sur le terrain et 1 sur 7 en profondeur. Il a également envoyé un ballon à 3 points à égalité avec 4,9 secondes à jouer.

Cela n’a pas ébranlé Leonard. Pas plus que la performance de 14 points de Leonard sur 6 tirs sur 22 lors de la défaite par élimination des Clippers lors du septième match contre Denver lors des séries éliminatoires de l’année dernière après avoir détenu une avance de 3-1 dans la série. Après tout, il a déjà remporté deux championnats NBA. Il a également inscrit 45 points lors du match 1 des demi-finales de la Conférence Est 2019 contre Philadelphie. Il s’est habitué aux moments à enjeux élevés.

« Vous ne voulez certainement pas rentrer à la maison. C’est quelque chose que j’avais – toujours vouloir gagner le match et essayer d’exercer ma volonté sur le sol », a déclaré Leonard. « Mes coéquipiers avaient la même mentalité. C’est ce que j’essaie de leur inculquer pour m’assurer que nous continuons à nous battre et que nous n’abandonnons pas. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ayez simplement la foi et sortez et amusez-vous. »

Lorsque les Clippers ont eu du mal à arrêter les courses des Mavericks tout au long du match avec des chutes de tir périodiques et un jeu bâclé, Lue a observé que Leonard calmait souvent ses coéquipiers sur le terrain et dans les groupes. George, Patrick Beverley et Rajon Rondo ont emboîté le pas.

Ainsi, lors de l’explosion de notation de Leonard, George lui a dit: « collectivement, nous allons vous donner quelque chose, continuez. » George a finalement terminé avec 20 points et 13 rebonds. Reggie Jackson a ajouté 25 points. Mais la plupart de l’action était centrée sur Leonard, qui aimait tirer un coup de poignard sur Doncic après avoir passé une bonne partie de la nuit à l’empêcher de faire de même.

« Faire confiance à mes coéquipiers et à moi-même », a déclaré Leonard. « Au fur et à mesure que le match avançait, je suis arrivé à certains endroits et j’ai fait quelques tirs. Mes coéquipiers m’ont trouvé. J’ai juste essayé de suivre le rythme et de rester avec le rythme et l’état d’esprit que j’avais. Je ne voulais pas rentrer à la maison . J’ai gardé cet élan et cette foi toute la nuit. »

