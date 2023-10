Alors que les équipes ayant des ambitions de titre NBA à Milwaukee et Boston ont renforcé leurs effectifs ces dernières semaines et jours, les Clippers sont arrivés au camp d’entraînement avec un effectif pratiquement inchangé par rapport à la fin de la saison dernière.

Cela a commencé à changer lundi soir, lorsqu’après des mois de discussions avec Philadelphie, les Clippers et les 76ers ont commencé à finaliser un échange qui verrait le gardien All-Star James Harden atterrir à Los Angeles, selon des personnes au courant des discussions non autorisées. de les divulguer publiquement.

En plus de Harden, les Clippers reçoivent PJ Tucker, un solide attaquant défensif de 38 ans et tireur à trois points à 36 % en carrière.

Le coût : futurs choix au repêchage et échange de Nicolas Batum, Marcus Morris Sr. et Robert Covington – leur trio d’attaquants vétérans, tous sous contrat expirant – ainsi que le jeune attaquant Kenyon Martin Jr., acquis de Houston pendant l’intersaison. Les choix au repêchage représentaient peut-être l’élément le plus important pour faire avancer l’accord. Les Clippers enverront à Philadelphie leur choix de premier tour 2028, un autre choix de premier tour provenant d’une autre équipe qui n’a pas encore été identifiée, deux futurs choix de deuxième tour et un échange de choix. Les termes de l’accord ont été confirmés par la personne informée des discussions commerciales.

Philadelphie désirerait une paire de futurs choix de première ronde, avec l’intention de se retourner et de les utiliser pour renforcer leur propre liste.

Les Clippers ont cherché à garder Terance Mann, l’ancien choix de deuxième ronde qui était devenu titulaire cette saison, hors de l’accord et ont finalement réussi. Mann n’a pas encore fait ses débuts dans la saison alors qu’il se remet d’une blessure à la cheville ; dans la nouvelle itération de la liste, le joueur de 27 ans jouerait en toute certitude hors du banc.

Cette décision a été prise avec des intentions évidentes de championnat – l’espoir du propriétaire de l’équipe Steve Ballmer et du président de l’équipe Lawrence Frank que les futurs titres de Harden au Temple de la renommée et le jeu de Harden compléteraient Kawhi Leonard et Paul George pour apporter aux Clippers leur premier titre NBA tant recherché et enthousiasmer. leur base de fans alors que l’équipe se prépare à emménager dans sa nouvelle arène à Inglewood la saison prochaine.

Leonard et George soutiennent depuis longtemps une telle décision, et Harden et le gardien partant Russell Westbrook ont ​​déjà joué ensemble à Oklahoma City et à Houston. La façon dont quatre futurs joueurs du Temple de la renommée, qui ont tous été les points focaux de l’offensive d’une équipe à différents moments de leur carrière, s’intègrent dans une attaque fortement isolée deviendra l’une des intrigues secondaires les plus inconnues de la NBA.

« Qui sacrifiera ce qui serait fascinant », a récemment déclaré un dirigeant de la ligue lorsqu’on lui a posé des questions sur la combinaison. Une fin en douceur n’est guère assurée.

James Harden regarde depuis le banc de touche dimanche un match entre les 76ers de Philadelphie et les Trail Blazers de Portland. (Chris Szagola / Associated Press)

“Je ne pense pas qu’ils en aient besoin, mais cela ajouterait du talent”, a déclaré Doc Rivers, l’entraîneur des Clippers de 2013 à 2020, qui a entraîné Harden la saison dernière et est maintenant analyste d’ESPN, interrogé avant la saison sur le potentiel de en ajoutant Harden.

“Ajouter des talents ne suffit pas toujours, si vous voyez ce que je veux dire”, a alors déclaré Rivers. “Ils jouent un style, ils diffusent beaucoup de trucs iso avec Kawhi puis avec PG, donc si vous regardez le style de James et James, cela s’intègre. Mais s’il y a un troisième gars qui arrête le ballon, est-ce que être bon ou mauvais ? Je ne suis pas sûr.”

En 2021, Harden a demandé à quitter Houston, la franchise où il était devenu le joueur le plus précieux de la ligue 2017-18. Il y a deux saisons, il a demandé à quitter Brooklyn. Fin juin, il a demandé à quitter Philadelphie alors qu’une offre de contrat à long terme à son goût n’est jamais arrivée. Harden, 34 ans, deviendra agent libre sans restriction pendant l’intersaison.

L’échange met fin à une campagne d’inconfort menée par Harden contre les 76ers depuis juin, lorsqu’il a opté pour la dernière saison de son contrat, d’une valeur de 35,6 millions de dollars, avec l’exigence d’être échangé et avec les Clippers sa destination préférée. Lorsque les discussions entre les 76ers et les équipes intéressées, y compris les Clippers, n’ont pas atteint le prix demandé et élevé par Philadelphie, soit une star à associer avec le centre des 76ers Joel Embiid, soit des actifs qui pourraient les aider à acquérir un tel talent, la frustration de Harden est devenue publique. .

En août, Harden était en Chine pour une tournée avec Adidas lorsqu’il a qualifié le président des opérations de basket-ball des 76ers, Daryl Morey, de « menteur, et je ne ferai jamais partie d’une organisation dont il fait partie ». Pour cela, la ligue a accordé 100 000 $ à Harden. C’était Harden affrontant Morey, l’exécutif qui l’avait aidé à devenir une superstar une décennie plus tôt en échangeant contre le sixième homme d’Oklahoma City et en construisant la franchise de Houston autour de tous ses souhaits et de ses tirs sautés.

Pourtant, cette relation n’a pas empêché Harden de se retenir. En septembre, peu avant l’ouverture du camp d’entraînement de Philadelphie, une vidéo est apparue sur TIC Tac qui montrait Harden faisant la fête à Houston tandis qu’une femme tenait une pancarte indiquant « Daryl Morey est un menteur ». Harden ne s’est pas présenté à la journée des médias de Philadelphie ni à son premier entraînement avant d’assister à la deuxième journée d’entraînement. Il avait passé une semaine loin de l’équipe avant de se présenter à nouveau à Philadelphie ces derniers jours.

Même si les Clippers étaient la préférence comprise de Harden, ils n’étaient guère dans une philosophie Harden-or-Bust. Lorsque le défenseur convoité Jrue Holiday est devenu disponible dans le cadre d’un échange de Milwaukee à Portland, les Clippers ont tenté de l’arracher à Portland. Certains membres de l’équipe pensaient que l’équipe était sur le point de remporter la guerre d’enchères pour Holiday, qui s’est finalement rendu à Boston.