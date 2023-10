Les Clippers feraient de grands efforts pour échanger contre James Harden

La saga commerciale de James Harden pourrait bientôt prendre fin, car les LA Clippers – la destination commerciale préférée de Harden – « font de grands efforts » pour améliorer leur offre pour le 10 fois All-Star, selon un rapport de L’Athlétisme jeudi.

« Des sources de la Ligue affirment que les Clippers ont discuté avec plusieurs équipes des moyens de déplacer les échanges de sélection contre du capital supplémentaire dans le but de renforcer leur offre et de conclure un accord », a rapporté The Athletic.

Harden, 34 ans, a signé un contrat de 68,6 millions de dollars sur deux ans avec les Sixers en 2022, qui comprenait une option de joueur pour la saison 2023-24. Harden a choisi l’option de 35,6 millions de dollars cet été avec l’intention de forcer un échange avec les Clippers, mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé.

En août, peu de temps après l’arrêt des négociations entre les Sixers et les Clippers, Harden a qualifié le directeur général des Sixers, Daryl Morey, de « menteur » pour n’avoir pas honoré sa demande d’échange. La NBA a infligé à Harden une amende de 100 000 $ pour ses commentaires.

Harden est actuellement à Fort Collins, Colorado avec les 76ers de Philadelphie pour le camp d’entraînement. Harden s’est entraîné avec l’équipe mercredi bien qu’il ne se soit pas présenté à la journée des médias des Sixers lundi. L’entraîneur-chef du nouvel entraîneur des Sixers, Nick Nurse, a déclaré que Harden « avait l’air bien » lors de son premier entraînement avec l’équipe.

En 58 apparitions avec les Sixers la saison dernière, Harden a récolté en moyenne 21 points, un record de 10,7 passes décisives, 6,1 rebonds et 1,2 interceptions par match. Harden a récolté en moyenne au moins 20 points et 10 passes décisives à quatre reprises au cours de sa carrière.

Les Sixers ouvriront leur pré-saison avec un match contre les Boston Celtics le dimanche 8 octobre.

