Les Clippers étourdissent Jazz pour enfin atteindre la finale de l’Ouest pour la première fois

LOS ANGELES – La foule à guichets fermés a rugi en absorbant une réalité qui était jusqu’alors inconnue de la franchise Los Angeles Clippers.

Les Clippers venaient de terminer une victoire de 131-119 lors du sixième match contre les Utah Jazz vendredi au Staples Center, et les applaudissements, les acclamations et les halètements ont augmenté en volume pour des raisons autres que les performances de l’équipe locale. Les Clippers ont éliminé le Jazz, tête de série, tout en devenant la seule équipe de l’histoire de la NBA à surmonter des déficits consécutifs de 0-2. Les Clippers se sont également qualifiés pour la finale de la Conférence Ouest pour la première fois de l’histoire de la franchise.

« Allons-y Clippers ! » ces fans ont crié dans les tribunes et autour du hall de l’arène. Le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, a serré dans ses bras le directeur Jerry West et ses joueurs. Et l’attaquant des Clippers, Paul George, a salué sa famille et ses amis venus de Palmdale, à proximité.

« C’était la première fois que je rencontrais une foule comme celle-ci depuis que je suis Clipper », a déclaré George. « Vous l’avez ressenti, les acclamations, l’excitation. Vous avez senti le singe sortir du dos des Clippers en termes de sortie du deuxième tour. »

George et les Clippers sont à moins d’un an de ne pas avoir remporté un match de clôture à trois reprises et de gaspiller une avance de 3-1 sur les Denver Nuggets. Cela a conduit les Clippers à se séparer de l’entraîneur Doc Rivers.

« L’une des choses les plus importantes que nous essayons de faire dès le premier jour est de le laver. Laver la saison que nous avions derrière nous », a déclaré le gardien des Clippers Reggie Jackson. « Nous n’en avons pas vraiment beaucoup parlé. Nous en avons un peu parlé à l’intersaison, mais une fois que c’était fait, c’était fait. Et c’est ce que nous avons dit que nous allions faire. Nous allions le laisser sur le portez et entrez et concentrez-vous sur cette saison. »

Pourtant, ce moment ne représente qu’une fraction de l’histoire décevante des Clippers. Les Clippers sont entrés dans le concours de vendredi en perdant huit matchs de clôture consécutifs qui auraient pu assurer une place pour la finale de la Conférence Ouest. Les Clippers ont perdu ces matchs de 14,9 points en moyenne. Ils avaient également perdu une avance de 3-1 contre les Rockets de Houston il y a six ans.

Bien que les Clippers n’aient pas dépassé le deuxième tour avec Chris Paul, Blake Griffin et DeAndre Jordan, cela ne se compare guère à l’incompétence et au dysfonctionnement de l’équipe à travers le reste de la propriété de Donald Sterling. Pendant plus de trois décennies, Sterling a supervisé un environnement de travail hostile qui comprenait ses remarques racistes, ses ingérences et ses pincements avec des voyages sans fin à la loterie du repêchage de la NBA. La NBA a finalement forcé Sterling à vendre l’équipe en 2014 après avoir été surpris en train de faire des remarques racistes sur un enregistrement divulgué. Ballmer a ensuite acheté la franchise après avoir occupé divers postes chez Microsoft. Six ans plus tard, Ballmer a enfin vu son équipe franchir le pas.

« Il me félicitait juste. Je le félicitais », a déclaré Terance Mann à propos de son échange d’après-match avec Ballmer. « Je suis heureux pour lui. Il a mis tellement de travail dans cette organisation, tellement de choses à porter au fil des ans, et je suis donc heureux d’en faire partie et de le faire passer au niveau supérieur. »

Alors que les Clippers ont cherché à atteindre le niveau supérieur, ils l’ont fait tout en étant dans l’ombre des Lakers. Cela semble inévitable étant donné que les Lakers ont construit une équité historique dans cette ville avec leurs championnats (12 sur 17 à Los Angeles), leurs stars du Temple de la renommée et leur attrait à la fois pour la foule hollywoodienne et les Angelenos natifs. Même lorsque les Lakers ont raté les séries éliminatoires pendant six saisons consécutives, les Clippers ne leur ont jamais détourné l’attention. Mais avec la défaite des Lakers au premier tour, les Clippers espèrent que le moment est enfin venu de recevoir plus d’attention.

« Je sais que les Lakers sont absents et qu’il y a beaucoup de fans des Lakers ici », a déclaré l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue, qui a joué dans l’équipe des Lakers pour le championnat NBA 2001. « Mais une fois que les Lakers sont partis, si nous ne jouons pas contre les Lakers, vous devriez encourager les Clippers car tout est dans une même ville. Je peux juste ressentir l’amour et je suis très heureux et fier de nos gars. «

Lue pourrait ne pas recevoir son souhait. Mais les Clippers ont au moins bénéficié d’un fort soutien de la part de 17 105 fans. Le match de vendredi marquait la première fois que le Staples Center pouvait avoir une pleine capacité après la levée mardi des restrictions COVID-19 à l’échelle de l’État.

« Nous avons été désavantagés en séries éliminatoires parce que Dallas et Utah avaient à peu près pleine capacité et nous n’avions droit qu’à 7 000 », a déclaré Lue. « C’est génial d’avoir nos fans de retour dans le bâtiment. »

Pour souhaiter la bienvenue à ces fans, les Clippers ont affiché une bannière à l’extérieur du Staples Center qui disait « Playoffs Our Way ». Ils ont distribué des t-shirts avec le même message à tous les fans. Et les DJ de l’équipe dans l’arène ont encouragé les fans à porter le maillot et à applaudir bruyamment.

Au début, ces fans avaient peu à se réjouir.

Les Clippers semblaient à peine aussi prêts que lorsqu’ils ont surmonté les déficits de 0-2 contre Dallas et Utah. Ou lorsque les Clippers ont remporté le match 5 dans l’Utah malgré que Kawhi Leonard soigne une blessure au genou droit qui l’a également empêché de participer au match 6. Le Jazz détenait une avance de 72-50 à la mi-temps, tandis que Donovan Mitchell (22 points) et Jordan Clarkson (21) étaient seuls. n’a marqué que sept points de moins que toute l’équipe des Clippers.

Encore une fois, cependant, les Clippers sont restés remarquablement résistants. Les Clippers ont réduit l’avance du Jazz à 90-88 avec 1:42 à jouer au troisième quart après avoir effectué une course de 38-15. Mann a marqué 20 de ses 39 points pendant cette période. Clarkson est resté sans but, tout en ratant deux de ses tentatives de tir.

Après avoir essuyé un déficit de 94-91, les Clippers sont entrés dans le quatrième trimestre de ce qui était sans doute le tronçon le plus important de leur histoire de franchise. Les Clippers ont saisi l’occasion en battant le Jazz 40-25 au quatrième quart, tandis que Mann (39), George (28), Jackson (27) et Patrick Beverley (12) ont tous terminé à deux chiffres. Lorsque Lue a sorti ses partants avec 37,9 secondes à jouer, la foule à guichets fermés a ovationné les Clippers.

« Nous n’aurions pas pu le faire sans nos fans », a déclaré Lue. « Si nous n’avions pas tout notre bâtiment ici aujourd’hui en mouvement comme il l’a fait, cela aurait été un match difficile pour nous de gagner. »

Par conséquent, les Clippers sont restés plus longtemps sur le terrain pour s’imprégner du moment. Beverley, Mann et Marcus Morris Sr. se sont tous tenus sur le terrain et ont encouragé les fans des Clippers à continuer leur adulation. Ils ont accepté avec enthousiasme.

« La ville le mérite », a déclaré Beverley. « Nous avons travaillé d’arrache-pied pour essayer de changer la culture de cette équipe. Nous essayons de faire de nous une de ces équipes sérieuses, ces équipes de meulage. Pour que cela soit pleinement exposé ce soir, c’est très spécial. »

Suivez l’écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram. Inscrivez-vous aux différentes offres d’abonnement de USA TODAY.