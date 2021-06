Les Clippers en tête des Mavericks dans le match 7, affronteront le prochain Jazz

LOS ANGELES – Les Clippers de Los Angeles ont remporté une victoire 126-111 lors d’un septième match décisif contre les Dallas Mavericks dimanche après-midi au Staples Center

Ce faisant, ils ont évité, du moins pour l’instant, une deuxième courte série consécutive d’après-saison pour les stars Kawhi Leonard et Paul George.

Les Clippers affronteront les Utah Jazz, tête de série favorite, en demi-finale de la Conférence Ouest à partir de mardi.

Il y a moins d’un an, les Clippers avaient perdu une avance de 3-1 au deuxième tour face aux Denver Nuggets.

L’équipe locale a remporté un match pour la première fois de la série du premier tour.

Voici les principaux points à retenir du jeu :

Les Clippers ne peuvent pas arrêter Doncic, mais se rattrapent

Une fois de plus, la star des Mavericks, Luka Doncic, a montré son génie avec des tirs spectaculaires, un seuil de douleur élevé et la capacité de porter son équipe sur presque toutes les possessions. Bien que Doncic ait terminé avec 46 points tout en tirant 17 pour 30 sur le terrain et 5 pour 11 à 3 points, les Clippers ont contrecarré cela avec de la profondeur. Avec Leonard (28 points) et George (22), les Clippers ont reçu des contributions de Marcus Morris Sr. (23), Reggie Jackson (15), Terance Mann (13), Nicolas Batum (11) et Luke Kennard (11).

L’attaquant des Mavericks Kristaps Porzingis a contribué 16 avec quelques paniers faciles, mais il est allé 0 pour 5 en profondeur. Tim Hardaway Jr. s’est blessé à la cheville droite pendant la majeure partie du match et n’a tiré que 5 pour 14 au total et 1 pour 9 sur 3.

Doncic n’a pas eu autant d’aide que Leonard et George ont reçu, mais cela ne l’a pas empêché de jouer son jeu. Il dominait presque à chaque fois qu’il avait le ballon. Mais le manque de soutien des Mavericks a prouvé la différence. Bien que les Mavericks aient eu plus de points de deuxième chance (23-12), les Clippers avaient un énorme avantage au pointage de banc (27-6).

Les Clippers ont évité un effondrement en séries éliminatoires, du moins pour le moment

Les Clippers ont affirmé qu’ils étaient une équipe différente de l’équipe en lice pour le championnat de l’année dernière qui avait sous-performé avec une sortie au deuxième tour. Ils se sont séparés de Doc Rivers et ont promu Ty Lue au poste d’entraîneur-chef, dans l’espoir qu’une nouvelle voix et de nouveaux X et O conduiraient à une meilleure responsabilité. Ils ont fait divers ajustements avec leur casting de soutien. Et ils espéraient que Leonard et George joueraient davantage à leur potentiel.

Pourtant, les Clippers ont eu divers degrés d’incohérence. Il y avait donc toujours une possibilité que les Clippers puissent faire exploser celui-ci après s’être creusé un déficit de 0-2. Mais au crédit des Clippers, ils ont évité cela au premier tour.

Après que Dallas ait pris une avance de 81-76 au milieu du troisième quart, les Clippers ont ensuite enchaîné 24-2. Même lorsque Dallas a montré des signes de recul, les Clippers n’ont pas baissé les bras. Après que Dallas a réduit l’avance des Clippers à 114-107 avec 2:07 à jouer, Jackson et Morris St. ont drainé deux points consécutifs à 3 points pour mettre le match à l’écart.

Les clippers ont l’occasion de capter le buzz de LA

Soyons clairs pour ceux qui ne vivent pas ici : LA ne deviendra jamais, en aucun cas, une ville des Clippers.

Les Lakers ont remporté 11 de leurs 17 championnats NBA ici. Ils ont eu certains des meilleurs joueurs de la NBA. Et bien qu’ils soient l’une des franchises sportives les plus riches au monde avec des billets premium, les Lakers résonnent à la fois auprès de la foule d’Hollywood et des diverses communautés de la ville. Pendant ce temps, les Clippers sont devenus la risée à l’époque de Donald Sterling à cause de son racisme, de son bon marché et de son incompétence.

Bien que les Clippers aient participé aux séries éliminatoires de la NBA au cours de neuf des 10 dernières années et aient eu des talents vedettes à deux époques différentes, ils n’ont jamais attiré l’attention de la ville. Pas même lorsque les Lakers ont raté les séries éliminatoires pendant six saisons consécutives. Pourtant, LA apprécie un gagnant. C’est donc l’occasion pour les Clippers de faire encore plus de percées dans cette ville et de ne pas être perçus comme une franchise avec un complexe d’infériorité.

Les Lakers ayant perdu au premier tour contre les Phoenix Suns, les employés du Staples Center entreposaient les marchandises liées aux Lakers avant le match de dimanche. Le buzz de la foule s’est également amélioré tout au long du match. Il était intéressant de voir les DJ dans l’arène préparer les fans des Clippers à créer une atmosphère de Game 7 même en tenant compte de la capacité limitée en raison des ordonnances locales liées à la pandémie.

Mais vers la fin du match, les fans des Clippers chantaient Kawhi « MV-P » et apportaient le bruit approprié pendant les grands moments du match.

Au cours de la dernière décennie, le buzz lors des matchs à domicile des Clippers a toujours été décent. Mais jamais n’a été le sujet de conversation de la ville. Peut-être que pendant au moins quelques semaines, cela changera avant que les choses ne reviennent inévitablement à la normale avec une concentration sur le violet et l’or.