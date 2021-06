Les Clippers doivent résoudre l’énigme de Luka Doncic pour éviter l’élimination alors que Los Angeles se rend aux Dallas Mavericks pour le match 6 | Nouvelles de la NBA

Luka Doncic a été incontrôlable lors des éliminatoires de la NBA 2021.

Pour souligner à quel point il a été bon dans toutes les facettes du jeu, la superstar des Dallas Mavericks est le meilleur buteur par match des séries éliminatoires jusqu’à présent avec une moyenne de 35 points par sortie, et est également dans le top 10 pour les dix sous (6e sur 9,4 passes décisives par match) et le top 20 mangeant le verre (16e sur 8,0 rebonds par match).

Les Los Angeles Clippers sont une équipe avec un certain nombre de défenseurs compétents, dont le Klaw Kawhi Leonard que beaucoup considèrent comme le meilleur défenseur individuel de la NBA. Mais ils n’ont tout simplement pas eu de réponse pour le Slovène soyeux.

Doncic peut obtenir des seaux à distance, à mi-distance, au bord, en reculant, en s’éloignant sur le côté… vous nommez un coup et il peut l’exécuter.

dans ce qui pourrait être l'une des performances statistiques individuelles les plus absurdes en séries éliminatoires depuis un moment, Luka Doncic vient de marquer ou d'aider 31 des 37 buts sur le terrain de Dallas réalisés lors d'une victoire 105-100.

Et si vous engagez plusieurs défenseurs pour l’empêcher de marquer, sa conscience de type radar de l’endroit où se trouvent ses coéquipiers et sa capacité à les trouver avec des passes délivrées à la hauteur et au rythme idéaux pour un tir rapide signifient qu’il assurera la colonne de notation. continue de tourner pour son côté quelle que soit la couverture.

Sa dernière explosion au Staples Center l’a vu totaliser 42 points, 14 passes décisives et 8 rebonds alors que les Mavericks remportaient le cinquième match sur la route. En fait, l’équipe de route a remporté chaque match de loin dans cette série.

Notamment pour Los Angeles, cependant, Luka a clairement laissé sa blessure au cou derrière lui lors du cinquième match, alors qu’il avait 40 points après trois quarts. Et c’est un joueur qui s’épanouit dans la chaleur des séries éliminatoires. Doncic a disputé 11 matchs éliminatoires et il a marqué 40 points ou plus dans quatre d’entre eux.

Les Clippers ne peuvent pas se permettre de laisser cela se reproduire, pensez-vous, dans le match 6 ou, potentiellement, le match 7. Ils sont en territoire gagnant ou à domicile et ils devront résoudre le problème de Luka pour avoir une chance.

L’équipe Inside the NBA de Shaquille O’Neal, Kenny Smith et la star des Golden State Warriors, Draymond Green, ont expliqué exactement comment ils pourraient s’attaquer à cette tâche.

O’Neal estime que certaines tactiques à l’ancienne pourraient être le meilleur moyen de déstabiliser Doncic et de le mettre hors de rythme.

Il a déclaré: « Ils vont devoir prendre une décision. Je ne suis en aucun cas un spécialiste défensif mais j’ai joué contre des scores incroyables et nous avons toujours pris (l’une des) deux décisions. , mais ne laissez pas l’aide, aidez’ ou ‘l’arrêtez et faites nous battre les autres’.

















« Luka n’a pas reçu beaucoup d’aide, mais il a reçu de l’aide de Tim Hardaway Jr (dans le match 5). Je n’avais jamais vu cela auparavant, une équipe ayant cinq joueurs à deux chiffres et perdant ensuite contre l’équipe qui en a deux. Je ne l’ai jamais vu auparavant, mais vous ne pouvez pas laisser un gars continuer à vous brûler à la maison avec ces points.

« Je pensais que Kawhi Leonard et Paul George étaient des » premiers défenseurs « . Il devra peut-être retourner au basket-ball à l’ancienne, passer l’écran, parce que Luka est intelligent. Il dribble, dribble… » oh je veux Patrick Beverley « , changez. Il appelle ces gens et puis et puis une fois qu’il se lance, et peu importe qui vous avez, il est déjà chaud. »

Smith n’était pas d’accord avec Shaq, cependant, et estime que parcourir l’écran ne ferait que jouer sur la capacité innée de Luka à exploiter l’espace, et également soutenir les joueurs avec son cadre quand il en a besoin. Il pense qu’une double équipe serait une meilleure réponse.

Le Jet a déclaré: « Vous ne pouvez pas passer par-dessus l’écran. Seulement parce que, une fois qu’il a fait le tour, il vous scelle et joue et vous maintient, comme si vous faisiez simplement dribbler une balle (loin) d’un enfant de 10 ans et tu es tout simplement trop grand. Et, lui, parce qu’il mesure 6’7 – ce que je demandais à Draymond dans le dos, ils sont de la même taille, mais il est plus lourd – maintenant il pourrait garder des défenseurs plus petits et plus grands sur son dos à cause de sa largeur aussi.

« Donc, pour moi, cela devient » si vous ne passez pas, nous devons doubler – nous devons doubler ce gars et lui faire obtenir 25 passes décisives « . Je préférerais le voir essayer d’obtenir 25 passes décisives, nous savons il peut obtenir 42 points et donc je pense qu’il y a une double équipe qui doit se produire si vous êtes les Clippers. Ou si vous êtes qualifié, alors vous pourriez jouer mano-a-mano, si vous êtes Paul George, ou vous c’est Kawhi Leonard.

« Pas seulement Luka. Tout grand joueur de la NBA qui peut marquer, vous devez le doubler chaque fois qu’il roule. Steph Curry roule, vous devez doubler. Dame Lillard roule, vous devez le doubler. Il n’y a pas de NBA joueur qui peut vraiment marquer le ballon que vous pouvez continuer à jouer en tête-à-tête et passer à travers les écrans. »

Green a estimé que les deux points avaient du mérite, mais a souligné comment la feuille de statistiques du match 5 montre comment les Mavericks exécutent réellement des tactiques défensives que, en termes de tirs qu’ils forcent des Clippers, les hommes de Tyronn Lue feraient bien d’adopter.

« Vous parlez tous les deux de la défense, ce qui, je pense, est exact à 100% », a déclaré Green. « Mais quand je regarde la feuille de statistiques, la chose qui me saute aux yeux – et je sais que PG était en difficulté – Reggie Jackson était 6 pour 12 sur trois.

















« Maintenant, au crédit de Reggie Jackson, il a renversé les tirs. Mais Reggie Jackson peut être 6 pour 12 sur trois et Paul George 7 pour 14 du sol? C’est les Dallas Mavericks exécutant leur plan de match – tout le monde est juste en disant « retirez le ballon des mains de Luka » – ils disent : « Hé, PG, nous voulons le ballon de vos mains, nous voulons que Reggie Jackson tire sur les trois. Nous allons faire en sorte que Reggie Jackson nous batte parce que nous savons que Paul George peut nous battre, nous savons que Kawhi Leonard peut nous battre ».

« Donc, ce que vous dites tous les deux que les Clippers doivent faire à Dallas, c’est exactement ce que Dallas fait aux Clippers. ‘Faisons en sorte que tout le monde nous batte’. »

Là où les trois hommes sont d’accord, cependant, c’est que si Doncic prend le relais et est capable de tirer sur le bout droit, alors les Clippers auront échoué dans leur quête pour résoudre l’énigme de Luka – et deviendront probablement le deuxième LA franchise de se retirer des séries éliminatoires en autant de jours.

S’ils peuvent forcer le ballon hors des mains de Luka, ils ont peut-être une chance.

Smith a déclaré: « Et cela (observation précédente) remonte au point (de Shaq), si les Dallas Mavericks avaient cinq gars à deux chiffres, je ne sais pas s’ils ont battu les Clippers. (Cela signifie) le ballon est étalé , cela signifie que quand c’est le moment critique, le gars qui pourrait avoir le plus le ballon, ne l’aurait peut-être pas.

O’Neal a ajouté: « Mais vous ne pouvez pas laisser le meilleur joueur sur le terrain avoir un rythme, en prenant 37 tirs. Et puis il tire des fadeaways, appelle les gens, les rattrape et les pose. »