Les Los Angeles Clippers continuent de se diriger vers les play-offs de la Conférence Ouest, quels que soient les joueurs disponibles pour un match donné. Pour Zion Williamson et les pélicans de la Nouvelle-Orléans, c’est maintenant ou jamais.

Les Clippers, en proie à des blessures, ont remporté quatre victoires consécutives et 11 de leurs 12 derniers matchs alors qu’ils se préparent à rendre visite aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans lundi soir.

Los Angeles (43-19) a battu les hôtes Houston 109-104 vendredi même si Patrick Beverley (main) et Serge Ibaka (arrière) ne sont pas avec l’équipe pour ce road trip, Kawhi Leonard (douleur au pied droit) et Rajon Rondo (à droite l’inflammation du poignet) ont été mis sur la touche et Marcus Morris était une égratignure tardive pour se reposer.

















« Nous avons besoin de corps en arrière et nous avons besoin de gars qui jouent, parce que ces gars-là sont fatigués de [so many players] blessé », a déclaré l’entraîneur des Clippers Tyronn Lue.

« Mon chapeau est à ces gars-là. Ils ont joué leurs fesses et ils ont remporté la victoire. »

LA a surmonté son quart de match le plus bas de la saison (11 au troisième) pour tenir les Rockets alors que Paul George a terminé avec 33 points et 14 rebonds.

















« Nous devions simplement rester avec », a déclaré George. « Tous les matchs ne seront pas parfaits, et ce troisième quart en était une indication. »

Reggie Jackson a frappé trois trois points consécutifs lors d’une course de 11-2 au début du quatrième quart et a terminé avec 19 points.

« Ce n’est pas grave si c’est 200-199 ou 49-48, nous devons juste trouver un moyen de sortir avec une victoire », a déclaré Lue. « Nous avons beaucoup de gars dehors. Nous savions que ce serait un match difficile pour nous. Les gars auraient pu facilement abandonner, mais ils ne l’ont pas fait. »

Les Pélicans (26-34) n’ont pas abandonné, mais ils ont vu leurs espoirs se faner d’atteindre le tournoi de play-in presque disparaître lors d’une défaite 110-108 à domicile contre les Spurs samedi. C’était leur cinquième défaite en six matchs avec 12 à jouer.

















« Pour être juste là [with an opportunity to win] match après match après match … et ne pas pouvoir le terminer, c’est frustrant pour tout le monde – les entraîneurs, les joueurs, le front office, tout le monde », a déclaré l’entraîneur de la Nouvelle-Orléans Stan Van Gundy.

« [The players] continuez à vous battre et à concourir. «

Les Pélicans ont tiré le même nombre de lancers francs que les Spurs (32), mais n’ont fait que 17 à 10 de moins que San Antonio. Etre surclassé par 10 à la ligne et engager 19 chiffres d’affaires n’est pas exactement la recette du succès.

« Même avec cela, les opportunités étaient là », a déclaré Van Gundy. « Les lancers francs et les chiffres d’affaires en font un match serré au lieu d’un match que vous auriez pu gagner. »

Williamson a marqué quatre de ses 33 points, le sommet du match, lors d’une course de 11-0 qui a donné une avance de 99-94 à la Nouvelle-Orléans, mais San Antonio a repris définitivement la tête avec 102-101 avec 2:55 à jouer.

















« Ils ont frappé des coups durs et ont fait des lancers francs, et certains de ces rebonds que nous devons obtenir – nous ne les avons pas obtenus », a déclaré Williamson. « C’est aussi simple que ça. C’est un peu frustrant parce que ce sont des choses que nous pouvons changer. »

Le match de lundi décidera de la série de la saison entre les Clippers et les Pélicans après que l’équipe locale ait remporté chacune des deux premières rencontres.

Les Pélicans ont marqué le plus de points par un adversaire des Clippers cette saison lors d’une victoire 135-115 le 14 mars à la Nouvelle-Orléans. De retour le 13 janvier, LA l’emporta 111-106.