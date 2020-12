LOS ANGELES: Kawhi Leonard et Paul George sont en bonne santé en même temps pour commencer la saison, et cela a donné aux Clippers de Los Angeles un sentiment d’optimisme renouvelé.

Avec les ajouts à succès de Leonard et George la saison dernière, les espoirs du championnat des Clippers ont augmenté. Ils ont terminé deuxième de la Conférence Ouest avec une fiche de 49-23 la saison dernière sous l’entraîneur Doc Rivers.

Mais ils ont pris une avance de 3-1 contre Denver au deuxième tour de la bulle de la NBA en Floride et ont été éliminés, ce qui a conduit Rivers à tirer après sept ans.

Tyronn Lue est maintenant aux commandes et installe un nouveau style de jeu offensif. Ses plus grands défis sont de permettre à Leonard et George de performer à un niveau optimal et d’équilibrer les deux superstars avec la liste réorganisée des équipes.

Leonard n’a pas joué plusieurs jours consécutifs la saison dernière et George a lutté contre une combinaison de blessures, entraînant un manque de cohésion et de chimie au sein de l’équipe. Ce n’est pas le cas actuellement; au lieu de cela, il y a de grands espoirs que cette saison se terminera bien différemment.

Je suis vraiment motivé. Physiquement, je me sens bien. Je veux y retourner, dit Leonard. La route vers un championnat est difficile. J’adore le processus.

Les Clippers affrontent LeBron James et le champion en titre de la NBA, les Lakers, en tant qu’équipe visiteuse au Staples Center pour ouvrir la saison le 22 décembre.

ILS SONT OUTTA ICI

L’agent libre Montrezl Harrell, sixième homme de l’année de la saison dernière, a transporté son énergie et sa production dans le couloir du Staples Center jusqu’aux Lakers. JaMychal Green a signé un contrat d’agent libre avec Denver. Les Clippers ont échangé Landry Shamet à Brooklyn et Rodney McGruder à Detroit. Johnathan Motley est allé à Phoenix en agence libre. L’équipe a renoncé au vétéran Joakim Noah.

NOUVEAUX AJOUTS

Lue a été promue d’assistante principale sous Rivers au poste d’entraîneur supérieur. L’un de ses assistants est Chauncey Billups, qui était l’analyste principal des jeux Clippers TV la saison dernière. Serge Ibaka est venu de Toronto via une agence libre, retrouvant son ancien coéquipier des Raptors Leonard, avec qui il a remporté un titre NBA. L’agent libre Nicolas Batum venait de Charlotte. Luke Kennard est arrivé dans un commerce de Detroit. Daniel Oturu et Jay Scrubb se sont joints via le repêchage de la NBA. Scrubb devrait manquer quelques mois après une récente opération chirurgicale au pied droit.

L’HOMME AU MILIEU

Ibaka est le nouveau centre de départ des Clippers, Ivica Zubac sortant du banc. Zubac avait commencé 111 matchs sur 115 depuis son arrivée dans l’équipe en 2019 après avoir été échangé par les Lakers. Ibaka était partant lors de séjours avec Oklahoma City, Orlando et Toronto de 2011 à 2018. Le joueur de 7 pieds a débuté 78 des 129 matchs de ses deux dernières saisons avec les Raptors, avec une moyenne de 15,4 points, un sommet en carrière. Il a tiré 38% à partir de 3 points, ce qui pourrait ouvrir la voie à Leonard et George. Serge sera formidable pour nous, a déclaré Leonard. L’enfer soit un protecteur de jante. Il a été dans de grands moments avant et peut tirer le ballon.

FORCE DU BANC

Le banc des Clippers s’est fait un nom dans la ligue ces dernières années, avec le vétéran Lou Williams, trois fois sixième homme de l’année, et Harrell, qui a remporté l’honneur pour la première fois la saison dernière. Les réservistes des Clippers ont mené la ligue au chapitre des buts la saison dernière, avec une moyenne de 50,3 points. Avec Harrell parti, une grande partie du fardeau de notation retombe à nouveau sur Williams, âgé de 34 ans. Il a en moyenne 18,2 points en saison régulière abrégée. Williams, Reggie Jackson et Kennard sont probablement une formation de trois gardes sur le banc.

REGARDER VERS L’AVANT

À l’exception de leur rencontre lors de la soirée d’ouverture, les Clippers et les Lakers ne se rejouent plus dans la première moitié de la saison. Les Clippers feront partie du programme du jour de Noël de la NBA avec un match à Denver lors de la première rencontre entre les équipes depuis leur élimination par les Nuggets en séries éliminatoires. Au début, les Clippers jouent 10 de leurs 21 premiers matchs à domicile. Leur plus long voyage de la première mi-temps est une séquence de six matchs contre des équipes de l’Est du 26 janvier au 3 février. Le calendrier de la deuxième mi-temps (11 mars-16 mai) ne sera publié que plus tard. La seconde moitié comprendra le reste des 72 matchs des Clippers ainsi que ceux qui ont été reportés pendant la première moitié en raison de la coronavirus cela peut être raisonnablement ajouté.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports