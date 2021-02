MINNEAPOLIS: Kawhi Leonard a eu un sommet de la saison de 36 points et Lou Williams a ajouté 27 points sur le banc alors que les Clippers de Los Angeles battaient les Timberwolves du Minnesota 119-112 mercredi soir.

Leonard et Williams ont frappé des tirs dans la dernière ligne droite, y compris une paire de 3 points tardifs de Leonard, pour contrecarrer le retour du Minnesotas. Los Angeles a cassé sa première séquence de deux défaites consécutives de la saison.

La star des Timberwolves, Karl-Anthony Towns, a récolté 18 points et 10 rebonds à son retour à l’action après avoir raté 13 matchs. Towns a annoncé le 15 janvier qu’il avait été testé positif au COVID-19 et était resté sur la liste du protocole de santé et de sécurité de la ligue jusqu’à mercredi, lorsque l’entraîneur Ryan Saunders a déclaré que Towns était une décision en temps de match.

Naz Reid a mené le Minnesota avec 23 points sur le banc, et Malik Beasley en a ajouté 21. Les Timberwolves en ont perdu trois de suite et huit sur 10.

Le Minnesota a mené par pas moins de 13 points en première période avant de voir son avance disparaître. Le banc des Timberwolves a pris l’avantage en première période grâce aux efforts soutenus de Jaylen Nowell et de la recrue Jaden McDaniels.

Menés par six à la demie, les Clippers ont utilisé une course de 11-3 pour prendre les devants au début du troisième quart. Leonard a marqué 10 des 33 points de Los Angeles au troisième et les Clippers avaient une avance de huit points au quatrième quart.

Patrick Beverley est revenu pour les Clippers après une absence de huit matchs en raison d’une blessure au genou droit. Beverley a commencé le match de mercredi, mais n’a eu que deux points en première mi-temps.

Alors que Towns était de retour pour les Wolves, le garde DAngelo Russell est resté sur la touche avec une douleur à la jambe gauche. Towns et Russell n’ont joué que cinq matchs ensemble depuis que le Minnesota a acquis Russell dans un échange le 6 février 2020. Russell reste au jour le jour.

TIP-INS

Clippers: Paul George a raté son troisième match consécutif avec un orteil droit enflé. George est deuxième des Clippers au classement cette année, avec une moyenne de 24,4 points. … Williams 27 points était une saison haute.

Timberwolves: McDaniels a eu quatre blocs en première mi-temps, un sommet en carrière. Reid a signé son quatrième match de 20 points en carrière et le troisième de la saison.

SUIVANT

Clippers: Los Angeles conclut son court voyage vendredi par un match à Chicago. Les Clippers seront à nouveau sans Paul George lors du match du vendredi.

Timberwolves: Le Minnesota prend la route pour affronter Charlotte vendredi. C’est la première des deux rencontres que les loups ont avec les Hornets.

Plus AP NBA: https://apnews.com/hub/NBA et https://twitter.com/AP_Sports