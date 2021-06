Les Clippers battent les Suns dans le match 5 pour garder les espoirs des séries éliminatoires de la NBA en vie

PHOENIX – Les Clippers de Los Angeles l’ont encore fait.

Dans un autre match éliminatoire à enjeux élevés, les Clippers ont surmonté l’adversité pour garder leurs espoirs en séries éliminatoires. Les Clippers ont terminé avec une victoire de 116-102 sur les Phoenix Suns lors du cinquième match de la finale de la Conférence de l’Ouest lundi, réduisant l’avance des Suns à 3-2 et assurant un sixième match à LA mercredi.

Malgré l’absence de Kawhi Leonard pour un septième match consécutif à cause d’une blessure au genou droit, les Clippers ont compensé ailleurs. L’autre star des Clippers, Paul George, a terminé avec 41 points tout en tirant 15 sur 20 sur le terrain et 3 sur 6 à 3 points avec 12 rebonds et six passes décisives en 40 minutes. Reggie Jackson des Clippers (23 points), Marcus Morris Sr. (22) et DeMarcus Cousins ​​(15) ont également craqué à deux chiffres, tout en manquant également le centre Ivica Zubac avec une entorse MCL au genou droit.

CALENDRIER DES éliminatoires NBA :Matchs des conférences Est et Ouest, résultats, horaires des matchs et informations télévisées

En raison de toutes ces contributions, les Clippers ont consolidé des avances prometteuses au début du premier quart (18-5 avec 7:28 à jouer), à la mi-temps (59-52) et après le troisième quart (91-78). Les Suns ont maintenu le match serré grâce aux contributions de Devin Booker (31 points), Chris Paul (22 points, huit passes décisives) et Deandre Ayton (10 points, 11 rebonds). Mais ce jeu ne comportait que deux changements de plomb. Contrairement au match 4, lorsque les Clippers ont effectué une séquence de près de quatre minutes au quatrième quart sans marquer de point, ils ont fait preuve d’une meilleure alchimie lors du match 5.

Le jeu manquait beaucoup de tension.

Le gardien des Clippers Patrick Beverley a reçu une faute flagrante 1 au troisième quart après avoir sapé la section médiane de Paul avant de tomber au sol. Beverley s’est moquée du penchant de Paul pour le flop, mais les rediffusions ont montré que Beverley avait fait tomber Paul.

L’attaquant des Suns Jae Crowder a également reçu une faute flagrante1 au quatrième quart après avoir frappé l’œil droit de George lors d’une tentative de tir. Quelques instants après être tombé au sol, George a reçu un traitement sur son œil pendant que les officiels examinaient la pièce.

Suivez l’écrivain de USA TODAY NBA Mark Medina sur Twitter, Facebook et Instagram. Inscrivez-vous aux différentes offres d’abonnement de USA TODAY.