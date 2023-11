Les Clippers « apprennent toujours à la volée » et tombent à 0-3 avec Harden

Tim MacMahonRédacteur d’ESPNLecture de 7 minutes

Luka cuisine les Clippers pour 44 points dans une performance hyperefficace La star des Mavericks, Luka Doncic, se connecte sur 17 des 21 tirs pour marquer un record de 44 points contre les Clippers.

DALLAS– L’entraîneur des LA Clippers, Ty Lue, a décrit la performance de son équipe pendant les neuf premières minutes vendredi soir comme “une œuvre d’art”.

Quant au reste de la défaite 144-126 face aux Dallas Mavericks ? Pour le dire poliment, considérez cela comme la preuve que les Clippers sont un travail en cours quelques matchs après que James Harden les a rejoints à la suite de l’échange à succès qui l’a libéré des 76ers de Philadelphie.

“Qu’est-ce que tu peux être de pire ?” » Lue a déclaré lorsqu’on lui a demandé sa description du reste du match après que les Clippers aient pris une avance de 12 points à la fin du premier quart. “Je vous le dis, ça va être bien. Tout va bien. Tout ira bien pour nous. Ils feraient mieux d’en profiter maintenant.”

Les Clippers sont tombés à 3-5 cette saison, dont 0-3, Harden rejoignant les futurs membres du Temple de la renommée Kawhi Leonard, Paul George et Russell Westbrook dans l’alignement. LA a subi des défaites face aux New York Knicks, aux Brooklyn Nets et aux Mavericks lors de ces matchs par un total de 39 points.

“Je suis toujours confiant”, a déclaré Leonard, qui a mené les Clippers avec 26 points. “J’ai toujours l’impression que nous apprenons les uns des autres, tous les joueurs et l’équipe d’entraîneurs, et vous voyez un peu de bonnes choses dans le match de ce soir, même lors du dernier match – avoir de bonnes avances. Nous ne tenons tout simplement pas. “

Dallas a répondu au déficit initial d’une douzaine de points avec une séquence de 35-4 sur une période de près de sept minutes reliant le premier et le deuxième quart-temps. Les Mavericks menaient par pas moins de 32 points, grâce à une performance dominante de Luka Doncic, qui a terminé avec 44 points sur 17 tirs sur 21 avec six rebonds et six passes décisives.

Les stars des Clippers n’ont pas joué au quatrième quart-temps, qui a débuté avec les Mavericks menant de 26 points. Lue a déclaré qu’il envisageait de jouer ses titulaires malgré le score déséquilibré en raison de la nécessité de développer une alchimie sur le terrain, mais il a décidé de ne pas le faire en partie à cause d’un pourboire en début d’après-midi dimanche contre les Grizzlies de Memphis lors de leur prochain match.

“Je pense que c’était juste, sortons du match en bonne santé et préparons-nous pour un match de 12h30. [PT] match de dimanche”, a déclaré Lue.

Les Clippers n’ont pas joué leurs stars au quatrième quart-temps, qui a commencé avec les Mavericks menant de 26 points. Kevin Jairaj/USA Today Sports

Harden, qui n’a pas joué lors de la pré-saison alors qu’il était en train de forcer un échange avec Philadelphie, a marqué ses 14 points vendredi soir au premier quart. Il était 3 sur 3 sur le terrain au premier quart et 0 sur 3 le reste de la soirée. Harden, triple champion des buteurs de la NBA, n’a tenté en moyenne que huit buts sur le terrain lors de ses trois matchs avec les Clippers.

“Je m’y habitue, tu vois ce que je veux dire ?” » dit Harden. “Il y a tellement de joueurs talentueux dans cette équipe que j’ai dû trouver un moyen de rester agressif, de générer des tirs ou de créer des tirs pour moi-même également. Donc le premier quart-temps s’est vraiment bien passé des deux côtés du ballon, et ensuite à partir de là Cela s’est dégradé. J’ai donc essayé de trouver un équilibre entre ne pas essayer de marcher sur les pieds de qui que ce soit, mais simplement essayer de rester agressif et d’être moi-même. C’est donc un processus, mais c’est vraiment un peu frustrant. Nous aimons gagner des matchs. “

George a particulièrement eu du mal contre les Mavericks, terminant avec huit points sur 3 tirs sur 12. Il a déploré son entrée dans le jeu en se concentrant sur le fait d’être un “gars de colle” au lieu d’être agressif offensivement.

“Je pensais entrer et économiser de l’énergie pour l’autre bout, mais encore une fois, cela n’a pas fonctionné”, a déclaré George. “J’ai laissé tomber l’équipe avec cette approche, mais encore une fois, cela ne se reproduira plus. L’état d’esprit sera à tout moment un mode d’attaque.”

Les Clippers tentent de déterminer l’espacement et comment accentuer le talent de chacun à la volée. Harden a reconnu qu’une partie de ce processus consiste finalement à déterminer la meilleure façon de répartir les touches entre les joueurs habitués à être des points focaux offensifs.

“Nous ne savons pas encore à quoi cela ressemble simplement parce qu’il est trop tôt, et ensuite nous apportons tous une dynamique différente au jeu”, a déclaré Harden, qui réalise en moyenne 4,7 passes décisives par match avec les Clippers après avoir mené la NBA avec 10,7 pour le match. 76ers la saison dernière. “Je pense que pour moi, en ce qui concerne la hiérarchie, je pense que je suis un facilitateur et un buteur, donc si quelqu’un réussit, alors je n’ai aucun problème à générer de très bons tirs et à m’assurer que nous obtenons des tirs de qualité, possession par possession. ” Parce que je sais qu’en fin de compte, si je fais ça, alors nous obtenons de bons tirs, alors nous avons de très bonnes chances de gagner. Mais nous le comprenons tous au fil des matchs. “

Leonard a déclaré qu’il n’était pas surpris par les difficultés alors que les Clippers s’adaptent à l’ajout d’un autre joueur dominant le ballon, mais il “voit plus de inconvénients au début” que prévu.

“Nous avons quatre gars sur le terrain qui sont habitués à avoir le ballon, à trouver un rythme simplement en le sentant et en le touchant pendant tout le match”, a déclaré Leonard. “Vous pouviez le voir, vous l’avez en quelque sorte vu avec Luka et Kyrie [Irving] l’année dernière. Ils essayaient de comprendre. Mais comme je l’ai dit, en jouant plus, vous commencerez à comprendre, OK, ce gars a besoin de cette place ici ou il l’a fait, laissez-moi adhérer à une autre partie du jeu où je peux nous faire gagner.

Lue a continué à bricoler la rotation à la recherche de combinaisons efficaces. Il a changé l’alignement pour commencer la seconde mi-temps, remplaçant le centre Ivica Zubac par le garde/attaquant Terance Mann, mais a déclaré qu’il pensait que Harden devait être régulièrement associé à un grand homme comme partenaire de pick-and-roll. Lue était plus consterné par les erreurs défensives de Los Angeles que par les difficultés offensives, alors que les Mavericks ont tiré à 52% depuis le sol, dont 19 sur 42 à 3 points.

“J’ai l’impression que tu dois apprendre à t’adapter”, a déclaré George. “Ce n’est pas du point de vue du “j’aime”, c’est juste qu’il essaie ça aussi. Nous essayons tous d’essayer ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis là pour essayer de apprenez simplement à la volée, comprenez-le à la volée, comme nous le sommes tous. Donc, je continue avec ce que T-Lue voit là-bas, et encore une fois, à un moment donné, ça va fonctionner et personne ne va parler des rotations et les gars sur le terrain et le personnel.

Dallas a enduré des difficultés similaires après avoir acquis Irving dans un échange à succès avec les Nets avant la date limite des échanges de la saison dernière, avec une fiche de 5-11 lors des matchs avec Doncic et Irving dans l’alignement ensemble et passant de la quatrième place du classement de la Conférence Ouest à la 11e place et au repêchage. loterie.

Irving, qui a marqué 27 points pour aider les Mavericks à améliorer leur fiche à 7-2 cette saison, peut comprendre la frustration et la confusion que connaissent les Clippers pendant leur période d’ajustement.

“En ce moment, ils traversent des hauts et des bas sur le forum public où ils sont critiqués pour ne pas avoir gagné de matchs, même s’ils sont aussi bons que n’importe qui dans la ligue, statistiquement et individuellement”, a déclaré Irving. “Collectivement, je sais qu’ils seront meilleurs, mais pour le moment, ils essaient de trouver leur chemin. Je leur souhaite bonne chance, mais je suis content qu’ils n’aient pas compris ce soir contre nous. Nous ne voulions pas que.”