Les Clippers abandonnent le plus gros commerce de faiblesse pour Malcolm Brogdon

BOSTON, MASSACHUSETTS – 15 FÉVRIER: Malcolm Brogdon # 13 des Celtics de Boston dribble le ballon contre les Pistons de Detroit au cours du deuxième quart au TD Garden le 15 février 2023 à Boston, Massachusetts.

Les Clippers de Los Angeles s’attaquent à l’une des plus grandes faiblesses de la formation dans le commerce à trois équipes qui amène Malcolm Brogdon à Los Angeles.

Les Clippers de Los Angeles se sont impliqués dans l’échange de Kristaps Porzingis pour en faire un accord à trois équipes entre LA, Washington et Boston. En retour, les Clippers ont débarqué le meneur Malcolm Brogdon des Celtics.

Les Clippers se dirigent vers ce qui pourrait être leur dernier été avec leur noyau actuel de Kawhi Leonard et Paul George. Les deux joueurs ont des options de joueur l’été prochain et pourraient chercher à se renverser.

Cependant, Los Angeles a toujours eu du mal à avoir un créateur secondaire depuis la création de ce duo au cœur de la liste. Oui, ils ont eu des joueurs qui pouvaient obtenir un seau, mais ils n’ont jamais eu de joueurs qui pouvaient aussi créer pour les autres.

Brogdon change maintenant ce calcul immédiatement.

Los Angeles Clippers : que signifie l’ajout de Malcolm Brogdon ?

Comme mentionné, les Clippers avaient besoin d’un meneur de jeu capable de créer pour ses coéquipiers. Malcolm Brogdon peut le faire. Oui, il est sujet aux blessures à ce stade de sa carrière, mais il représente une amélioration majeure pour cette équipe lorsqu’il est sur le terrain.

Mieux encore, pour acquérir Brogdon, LA n’a sans doute abandonné que sa pire aile 3-et-D à Marcus Morris, un type de joueur qu’ils ont encore beaucoup sur la liste. Amir Coffey a également été traité et la perspective peut avoir du potentiel sur toute la ligne, mais les minutes dont il disposait avec les Clippers allaient être limitées.

Bien sûr, les Clippers ont également abandonné le 30e choix au total dans le commerce. Cependant, une perspective de fin de premier tour n’aurait pas non plus eu de temps de jeu disponible. Le choix était essentiellement un pari bas pour LA qu’ils n’avaient pas beaucoup d’utilité en dehors de cela. Maintenant, ils ont comblé un besoin majeur et pourraient potentiellement avoir les meilleures chances de maximiser leur potentiel avec Leonard et George.