Les Clinton LumberKings se rassemblent devant l’Illinois Valley Pistol Shrimp – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a accordé un simple RBI en fin de neuvième manche dimanche lors d’une défaite contre les Clinton LumberKings à Clinton, Iowa.

Le Shrimp a marqué quatre points en cinquième manche pour prendre une avance de 4-0.

Ryan Bakes a été frappé par un lancer pour commencer le cinquième et Xander Sielken a suivi avec un triple RBI.

Chance Resetich a ensuite atteint une erreur à la deuxième manche pour conduire à Sielken.

Will Worthington a marché avant Resetich et Worthington a exécuté un double vol pour placer les coureurs aux deuxième et troisième places.

Tobey Jackson a frappé une mouche sacrificielle au champ central avant que la crevette ne plafonne le score avec un simple RBI de Louis Perona.

Les Shrimp détenaient une avance de 4-0 jusqu’à ce que les LumberKings s’inscrivent au tableau avec un point en sixième.

Clinton a marqué un point au septième et deux autres au huitième avant de terminer le retour au neuvième.

David Andolina était le lanceur partant d’Illinois Valley et n’a pas obtenu de décision, accordant un point mérité sur trois coups sûrs avec quatre retraits au bâton et trois buts sur balles.

Nico Azpilcueta a pris la défaite en relève, accordant un point mérité sur deux coups sûrs en 2/3 de manche.