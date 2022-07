Les cliniques se bousculent pour détourner les patients alors que les États interdisent l’avortement

Ils l’appellent, désespérés, effrayés et souvent fauchés. Certaines sont victimes de viols et de violences conjugales. D’autres sont de nouvelles mères, qui allaitent encore des bébés. Une autre grossesse si tôt, disent-ils, est quelque chose qu’ils ne peuvent tout simplement pas gérer.

“Déchirant”, a déclaré Angela Huntington, une navigatrice de l’avortement pour Planned Parenthood dans le Missouri, qui aide les appelants à reporter les rendez-vous d’avortement annulés – parfois à des centaines de kilomètres de chez eux – après la chute de Roe v. Wade.

La décision a déclenché une ruée vers les voyages à travers le pays, un nombre croissant d’États interdisant principalement la procédure. Les opérateurs de cliniques déménagent, les médecins conseillent les patients qui pleurent, les dons affluent vers les organisations à but non lucratif et un groupe envoie des camionnettes pour administrer des pilules abortives. Certaines villes – comme Kansas City et Saint-Louis – élaborent également des plans pour aider à la logistique des voyages.

Huntington se prépare à ce moment depuis des mois. Même avant la décision de la Cour suprême des États-Unis la semaine dernière de mettre fin à la protection constitutionnelle de l’avortement, la procédure était devenue difficile, voire presque impossible à obtenir dans des États comme le Texas, l’Oklahoma et le Missouri.

“En gros”, a-t-elle dit, ils “vivaient dans une ère post-Roe”.

Maintenant, une nouvelle série de lois entre en vigueur. Le personnel d’une clinique de Nashville a été inondé d’appels de patients essayant de comprendre le nouveau paysage juridique, après qu’un tribunal fédéral a autorisé mardi l’interdiction de l’avortement par l’État dès six semaines de grossesse pour prendre effet.

Dans l’Arkansas, certaines patientes se dirigeaient déjà vers une clinique Planned Parenthood à Little Rock pour obtenir des avortements médicamenteux lorsque la décision a été prise la semaine dernière. À leur arrivée, ils ont été renvoyés chez eux.

“Je ne peux pas croire que cela se passe aujourd’hui”, ont-ils déclaré à Huntington. Ou alternativement, ils ont marmonné, leurs voix débordant de sarcasme, “Bien sûr que ça se passe aujourd’hui.”

Huntington et d’autres essaient d’aider à déplacer leurs rendez-vous dans des cliniques du Kansas, de l’Illinois et même du Colorado. Si un patient est fauché mais a accès à une voiture fiable, Huntington peut proposer des cartes d’essence. Elle travaille avec des organisations à but non lucratif pour organiser des vols commerciaux et l’hébergement. Au cours des dernières semaines, a-t-elle déclaré, un groupe appelé Elevated Access a enrôlé des pilotes d’avions légers bénévoles pour transporter les patients aux rendez-vous d’avortement, au départ parfois de petites pistes d’atterrissage rurales.

“Ça a été l’enfer”, a déclaré le Dr Jeanne Corwin, une gynécologue qui travaille dans une clinique de Dayton, Ohio, où la plupart des patients sont refoulés après l’entrée en vigueur de nouvelles règles d’État interdisant les avortements après la détection d’un battement de coeur. Beaucoup sont envoyés de l’autre côté de la frontière vers l’Indiana et le site jumeau de la clinique à Indianapolis, où Corwin travaille également.

Elle a dit qu’ils étaient désespérés, y compris une patiente dans la trentaine, récemment diagnostiquée d’un mélanome avancé et dans son premier trimestre.

“Elle doit mettre fin à sa grossesse” pour pouvoir commencer la chimiothérapie et se rendre dans l’Indiana, a déclaré Corwin, ajoutant que les patients qui ont dépassé le seuil de 14 semaines de l’Indiana sont envoyés dans l’Illinois ou le Michigan.

Le temps peut également être court pour les femmes détournées vers l’Indiana, car les législateurs devraient réexaminer les lois sur l’avortement de l’État lors d’une session extraordinaire à partir du 6 juillet.

La situation est particulièrement difficile pour les immigrés qui se trouvent illégalement dans le pays, a déclaré Lupe Rodríguez, directeur exécutif de l’Institut national latino pour la justice reproductive.

Beaucoup d’entre eux n’ont pas les documents nécessaires pour prendre un vol commercial, et parfois des agents des frontières recherchent dans les bus des immigrants qui se trouvent illégalement dans le pays, a-t-elle déclaré.

“Elles ne peuvent tout simplement pas aller nulle part pour obtenir ces soins”, a-t-elle déclaré, ajoutant que la décision avait également créé une confusion généralisée, les femmes enceintes craignant de faire l’objet de poursuites pénales. “Il y a beaucoup de désinformation.”

Dans le Missouri, où les avortements étaient déjà sévèrement restreints, une nouvelle interdiction est entrée en vigueur vendredi qui n’autorise la procédure qu’en “cas d’urgence médicale”. Les dirigeants de Kansas City pèsent une allocation de 300 $ pour aider les employés à voyager pour un avortement. Et dans tout l’État, à Saint-Louis, les élus envisagent une autre mesure qui utiliserait 1 million de dollars de fonds fédéraux de secours contre les coronavirus pour payer le transport, l’hébergement et d’autres soutiens logistiques aux demandeurs d’avortement.

“C’est une sorte de cauchemar américain que nous nous démenons pour trouver des soins de santé comme celui-ci”, a déclaré l’échevine de St. Louis Annie Rice, ajoutant qu’elle prévoyait que la mesure passerait à la mi-juillet. Si cela se produit, les opposants à l’avortement se sont engagés à demander au procureur général de l’État de porter plainte.

Just the Pill, une organisation de santé à but non lucratif qui aide les patients à obtenir des pilules abortives, prend la route. Il a acheté deux camionnettes – une camionnette de médicaments et une autre où les avortements chirurgicaux seront pratiqués – avec l’intention de commencer à exploiter ces camionnettes d’ici la mi-juillet à la fin juillet dans le Colorado. L’idée est d’être proche des frontières des États qui ont restreint ou interdit l’avortement.

La seule clinique d’avortement du Mississippi, surnommée la Maison rose en raison de son travail de peinture rose vif, risque de fermer si elle perd son procès qui vise à bloquer une loi de l’État qui rend la plupart des avortements illégaux à partir du 7 juillet.

“Nous n’abandonnons pas”, a déclaré la propriétaire de la clinique, Diane Derzis, qui envisage d’ouvrir une nouvelle clinique d’avortement appelée Pink House West au début du mois prochain à Las Cruces, au Nouveau-Mexique. “Les femmes ont toujours eu des avortements, peu importe ce qu’il a fallu.”

Suite à la décision, les dons ont afflué vers des fonds d’avortement comme South Dakota Access for Every Woman. Normalement, le groupe recevrait sept à dix dons par mois. Maintenant, ils en reçoivent 10 à 20 par jour, a déclaré Evelyn Griesse, cofondatrice du groupe. L’argent va directement aux fournisseurs d’avortement.

“Si la femme dit qu’elle utilise une partie de son argent personnel pour payer l’avortement, nous disons d’utiliser cet argent pour faire vos frais de voyage”, a déclaré Griesse.

Certains États déploient le tapis de bienvenue. Le gouverneur du Connecticut est sorti avec une nouvelle campagne publicitaire qui vante les lois de l’État protégeant le droit à l’avortement pour les femmes. Ils comprennent une loi qui entrera bientôt en vigueur qui protège les prestataires de soins médicaux et les patients contre les actions en justice à l’extérieur de l’État.

“Les femmes méritent le droit de prendre leurs propres décisions concernant leurs soins de santé”, a déclaré le gouverneur Ned Lamont, un démocrate candidat à la réélection en novembre, dans la publicité de 30 secondes diffusée ce week-end.

En Pennsylvanie, où la loi de l’État autorise toujours les avortements au cours des 24 premières semaines, les cliniques se préparent à un afflux de patients hors de l’État.

Susan Frietsche, avocate du Women’s Law Project, qui représente les cliniques d’avortement en Pennsylvanie, a averti que les résidents de l’État souhaitant se faire avorter pourraient également avoir plus de mal à trouver des rendez-vous.

“Cela affecte tout le monde dans le pays”, a déclaré Frietsche. “Alors qu’hier, les prestataires de Pennsylvanie étaient essentiellement en mesure de trouver des heures de rendez-vous pour les personnes qui ont besoin d’être vues, ce ne sera pas le cas de sitôt, et les Pennsylvaniens vont devoir se rendre dans d’autres États et non parce que la loi ici a changé , mais vous ne pourrez pas trouver de rendez-vous de sitôt, c’est un service tellement urgent.

___

Pour une couverture complète par AP de la décision de la Cour suprême sur l’avortement, rendez-vous sur https://apnews.com/hub/abortion.

Hollingsworth a rapporté de Kansas City, Missouri, et Tanner de Chicago. Emily Wagster Pettus a contribué de Jackson, Mississippi, Colleen Slevin de Denver et Marc Levy de Harrisburg, Pennsylvanie.

Heather Hollingsworth et Lindsey Tanner, Associated Press