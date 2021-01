Alors que les pays du monde entier font avancer leurs campagnes de vaccination, le ministère brésilien de la Santé n’a pas encore fourni les détails de son plan national de vaccination. Jusqu’à présent, seul l’État de São Paulo a donné une date pour commencer à vacciner ses habitants: le 25 janvier.

Le Brésil abrite l’épidémie de COVID-19 la plus grave d’Amérique latine. Le pays ne suit que les États-Unis en tant que hotspot viral mondial avec 8 millions de cas enregistrés et plus de 200 000 décès.

Alors que le reste du monde commence à imaginer à quoi ressemblera la vie une fois la pandémie terminée avec le début des campagnes de vaccination, les Brésiliens doivent encore être informés du moment où ils recevront un vaccin – et comment.

Le gouvernement du pays a tardé à signer des accords de production et de vente de vaccins COVID-19. Deux instituts de recherche de renommée mondiale (Fiocruz et Butantan) – ainsi que des gouverneurs d’État (Joao Doria de São Paulo) – ont comblé ce vide.

Le Brésil possède l’un des meilleurs programmes de vaccination au monde et une solide capacité de fabrication pharmaceutique. Dans le passé, il a montré la voie pour contenir les flambées de fièvre jaune, de rougeole et d’autres agents pathogènes. Ainsi, beaucoup espéraient que les Brésiliens pourraient être parmi les premiers au monde à être vaccinés.

Mais les conflits politiques, la planification chaotique et un mouvement anti-vaccin naissant ont laissé le pays sans aucune idée du moment où il pourrait être soulagé du virus.

Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a été testé positif au COVID-19 – deux fois – l’année dernière, l’a qualifié de « grippe misérable » et a rejeté les appels à la mise en quarantaine et au verrouillage. Bolsonaro a également déclaré à ses partisans qu’un vaccin contre le coronavirus pourrait les tuer ou les désactiver, sans offrir de preuves.

« Mon sentiment est celui du dégoût. Le président de la république est un exemple pour des millions de personnes. Surtout à l’ère des médias sociaux où ses paroles se propagent si vite. Et même s’il dit que ce ne sont » que « ses opinions, en tant que autorité, il doit être conscient de son rôle », a déclaré le Dr Alexandre Telles, président de l’Union des médecins de Rio de Janeiro.

« C’est comme si c’était un bras de fer. Nous voyons le président dans le déni, rejetant la vie de millions de personnes qui ont fini par mourir, la vie de millions de Brésiliens qui sont maintenant dans le chagrin parce qu’ils ont perdu des êtres chers. Nous nous sentons dégoûtés, « dit Telles.

« Il est irrespectueux que le président ait une attitude comme celle-ci au milieu de cette pandémie. Nous espérions un minimum d’engagement. Tout ce que nous avons, c’est une omission. Il n’a pas négocié les vaccins. Il n’y a même pas assez de seringues ou aiguilles dans le pays « .

La semaine dernière, Bolsonaro a tweeté nouvelle que le ministère de la Santé avait suspendu les achats de seringues en raison des prix élevés demandés par les fabricants. Dans le tweet, le président a également déclaré que les États et les municipalités disposaient d’un stock suffisant pour commencer la vaccination contre le COVID-19.

Le Dr Telles a également déclaré que l’augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 se faisait déjà sentir dans les hôpitaux de Rio de Janeiro – et dans tout le pays, en particulier depuis « les fêtes de fin d’année où les gens se rassemblaient et ne suivaient pas règles de distanciation ».

« Nous avons eu un séjour à Rio où nous avons eu plus de 500 personnes en attente de lits d’hôpital. Nous y revenons », a-t-il ajouté.

« Le Brésil n’a jamais été capable d’aplatir aucune courbe. Pas même la première courbe. Et parce que les mesures de verrouillage – qui avaient le soutien d’institutions comme le Fiocruz – n’ont jamais été adoptées, nous sommes très inquiets. Nous ne pouvons pas trouver normal que 1000 des gens meurent chaque jour. Nous ne pouvons pas trouver normal que 200 personnes attendent un lit dans un hôpital de Rio de Janeiro. Pour moi, c’est déjà un échec », a déclaré Telles à Euronews.

La pandémie de coronavirus a mis à genoux le système de santé publique brésilien.

Alors que le nombre de cas a encore augmenté ce mois-ci, quittant les hôpitaux de plusieurs villes manque de lits pour les patients gravement malades, pression des autorités régionales de plus en plus préoccupées monté sur le gouvernement fédéral.

Selon Gonzalo Vecina, co-fondateur de l’Agence brésilienne de réglementation de la santé, le ministère de la Santé du pays – actuellement dirigé par un général de l’armée sans expérience médicale – « n’a pas de plan concret pour vacciner la population brésilienne ». Vecina dit que de nombreux gouvernements locaux ont demandé ce qu’ils devraient dire à leurs électeurs sur un vaccin aussi critique.

L’État de São Paulo a pris les devants et a négocié son propre accord avec le chinois Sinovac.

Le vaccin CoronaVac commencera à être distribué aux 46 millions de résidents de l’État le plus peuplé et le plus riche du Brésil à partir du 25 janvier. Le premier groupe à être vacciné comprendra des travailleurs de la santé, des autochtones et quilombolas communautés. Les personnes âgées de 75 ans et plus seront vaccinées à partir du 8 février.

Et vendredi, le ministre brésilien de la Santé a finalement annoncé que le gouvernement avait accepté d’acheter jusqu’à 100 millions de doses de CoronaVac. Mais il n’a pas encore donné de date pour commencer à vacciner les gens.

Alors que des millions de Brésiliens attendent, ceux qui ont de l’argent à revendre peuvent être en mesure de mettre la main dans une dose plus rapidement que les autres. Des cliniques privées auraient commencé à conclure leurs propres transactions à l’étranger.

« Cela peut sembler de bonnes intentions, mais ce sont des intentions commerciales. Celui qui fait cela essaie de vendre des vaccins et de gagner de l’argent », a déclaré Vecina.

« Nous sommes une économie capitaliste et gagner de l’argent n’est pas interdit. Cependant, dans cette économie capitaliste, il existe une loi fédérale – la Constitution – qui dit que » la santé est un droit du peuple et l’obligation de l’Etat « , quelque chose à en ce moment, nous discutons des gens qui passent avec de l’argent devant ceux qui ne l’ont pas. Au milieu d’une pandémie mondiale, c’est immoral », a-t-il dit.

Immorale et mauvaise nouvelle pour le personnel de santé brésilien qui dit se préparer pour quelques semaines de plus, voire des mois difficiles.

«Le mot qui définit de nombreux collègues aujourd’hui est« épuisement ». Beaucoup d’êtres chers ont perdu, beaucoup sont tombés malades … beaucoup de nos collègues sont décédés. Et quand nous manquons de médicaments, ou lorsque nous manquons d’outils pour fournir des soins adéquats à nos patients… « A déclaré Vecina à Euronews.

«Pendant la pandémie, nous avons été confrontés au manque d’antibiotiques, d’anesthésique pour pouvoir continuer certaines interventions… des sédatifs pour les patients placés sous respirateur. Et c’est extrêmement frustrant. Nous avons été formés pour donner le meilleur traitement possible aux patients. nos patients – nous voulons le meilleur. Nous ne pouvons pas accepter que ce qui se passe ici soit normal « .

