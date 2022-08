Les cliniques privées de la Colombie-Britannique ont reçu 393 millions de dollars en contrats gouvernementaux au cours des 6 dernières années : rapport

Au cours des six dernières années, la Colombie-Britannique a dépensé près de 400 millions de dollars en contrats avec des cliniques privées de chirurgie et d’imagerie diagnostique.

Selon un rapport du Centre canadien de politiques alternatives, la province a accordé 393 millions de dollars en contrats à des cliniques privées pour fournir des services au sein du système public.

« Nous avons vu des mesures positives récentes de la part du gouvernement de la Colombie-Britannique pour améliorer l’accès aux IRM et réduire les listes d’attente chirurgicales dans le système de santé public », déclare Andrew Longhurst, auteur du rapport et analyste des politiques de santé. “Mais ces chiffres montrent une dépendance continue troublante à l’égard de la sous-traitance à des cliniques à but lucratif.”

Les paiements annuels sont passés de 47,9 millions de dollars en 2015/16 à 75,4 millions de dollars en 2020/21, soit une augmentation de 57 %. Le rapport a révélé que la plus forte augmentation annuelle était de 21 % en 2016-2017, l’année suivant le plan du gouvernement libéral de la Colombie-Britannique visant à accroître la privatisation de la chirurgie.

Longhurst était également préoccupé par la surfacturation, une pratique où les cliniques facturent les patients en privé pour des procédures médicalement nécessaires qui sont déjà couvertes par le système de santé public. La surfacturation viole à la fois la Loi canadienne sur la santé et la Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique.

« Au lieu de s’attaquer de front à la surfacturation illégale, la stratégie de la province a été d’augmenter la sous-traitance aux cliniques chirurgicales privées, mais de soumettre ces contrats au respect des lois provinciales et fédérales. En d’autres termes, nous utilisons une forme de privatisation – l’externalisation ou la sous-traitance – pour freiner une autre – les soins de santé à deux vitesses où ceux qui peuvent se le permettre paient en privé », a déclaré Longhurst.

Dans des courriels obtenus par Longhurst dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, le sous-ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Stephen Brown, a discuté de la poursuite des contrats avec les propriétaires du False Creek Surgical Center malgré un audit concluant qu’il s’était livré à une surfacturation.

Le ministre de la Santé Adrian Dix a été interrogé sur le rapport lors d’une conférence de presse mercredi 24 août. Dix a contesté le rapport, qualifiant ses conclusions d’inexactes.

“Faire un rapport qui parle de soins diagnostiques et d’IRM, et ne pas dire que le nombre d’IRM publics a augmenté de façon spectaculaire alors que le nombre d’IRM privés a considérablement diminué, et dire que c’est la corporatisation des soins de santé n’est tout simplement pas exact.”

Dix a souligné les efforts du gouvernement pour augmenter les IRM publics, les arthroplasties du genou et les arthroplasties de la hanche au cours des dernières années.

« C’est toujours les patients d’abord. La meilleure façon de servir les patients est de bâtir un système de soins de santé public. C’est précisément ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous continuons de faire. Les gens peuvent vouloir faire valoir un point, mais les preuves vont massivement dans l’autre sens.

