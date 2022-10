Les cliniques offrent des vasectomies gratuites, citant une augmentation de la demande

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Denny Dalliance s’inquiétait depuis longtemps de ce qui se passerait s’il engendrait un enfant parce que son travail de chauffeur de camion l’éloigne de chez lui la plupart de la semaine.

Mais après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade en juin, l’homme de 31 ans d’Independence, Missouri, a décidé qu’il était temps d’agir – et a sauté sur l’occasion de s’inscrire pour une vasectomie gratuite.

“Ce sont de sombres circonstances dans lesquelles j’ai pris cette décision”, a-t-il déclaré alors qu’il conduisait un chargement de cartons à travers le Kansas cette semaine.

La vasectomie qu’il doit subir le mois prochain fait partie d’un effort qui implique Planned Parenthood et un médecin avec une clinique mobile de vasectomie. Soixante vasectomies seront proposées sur trois jours à l’intérieur et à l’extérieur des cliniques Planned Parenthood à St. Louis, Springfield et Joplin aux patients non assurés au cours de la première semaine de novembre au milieu de ce que les cliniques disent être une augmentation de la demande pour la procédure.

Le Dr Esgar Guarin prévoit ensuite d’emmener sa clinique mobile – un véhicule décoré de grandes images de sperme que ses amis ont surnommé en plaisantant le “Casse-Noisette” – sur la route la semaine suivante pour offrir 40 autres vasectomies gratuites dans plusieurs villes de l’Iowa.

Guarin prévoit également d’offrir des vasectomies à prix réduit ce mois-là dans sa clinique habituelle de la région de Des Moines.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale de la vasectomie, à l’origine un événement d’une journée qui comprend désormais une focalisation toute l’année et une multitude d’activités en novembre.

« C’est un moment très particulier pour les droits reproductifs aux États-Unis. Et nous devons en parler », a-t-il déclaré, ajoutant que les vasectomies sont pratiquées beaucoup moins souvent que la méthode de ligature des trompes de stérilisation féminine, même si elles sont moins chères, ont un temps de récupération plus court et nécessitent des interventions locales plutôt que générales. , anesthésie.

Guarin, qui siège au conseil consultatif médical de la Journée mondiale de la vasectomie, a aidé à proposer des vasectomies l’année dernière au Planned Parenthood à St. Louis pour sensibiliser à la procédure. L’effort était si populaire que la décision a été prise de l’étendre à d’autres villes avant même que le renversement de Roe ne fasse monter en flèche la demande.

Rien qu’en juillet, le Planned Parenthood de la région de St. Louis et du sud-ouest du Missouri a effectué 42 vasectomies, contre 10 le même mois l’année dernière. Les stérilisations féminines sont passées à 18 ce mois-là contre seulement trois en juillet 2021.

L’American College of Obstetricians and Gynecologists a entendu des rapports similaires de partout au pays selon lesquels de plus en plus de patients recherchent des ligatures des trompes. Il est trop tôt pour des chiffres nationaux post-Roe sur la stérilisation permanente, a déclaré Laura Lindberg, professeur à l’École de santé publique de l’Université Rutgers dans le New Jersey.

Planned Parenthood, par exemple, n’a pas encore de chiffres nationaux de stérilisation disponibles pour cette année. Cependant, sa page Web nationale a enregistré une augmentation de 53% des recherches d’informations sur la vasectomie au cours des 100 derniers jours, a déclaré un porte-parole.

Les données de Google Trends montrent que les recherches sur les vasectomies ont brièvement augmenté après la fuite du projet d’opinion majoritaire dans l’affaire Dobbs, mais ont ensuite atteint leur plus haut niveau dans les jours qui ont suivi la décision du tribunal rendue fin juin.

Le Dr Doug Stein, chirurgien urologue au Tampa-St. La région de Petersburg, en Floride, a déclaré que les inscriptions de patients pour sa pratique avaient triplé immédiatement après la décision Dobbs, avec de nombreux patients de moins de 30 ans.

“Je pense que tout le monde est plus occupé depuis la décision Dobbs”, a déclaré Stein, co-fondateur de la Journée mondiale de la vasectomie.

Le Dr Arnold Bullock, un urologue de Saint-Louis qui effectue environ 35 vasectomies par mois, a déclaré qu’avant la décision de la Cour suprême des États-Unis, les patients attendaient environ un mois pour la procédure alors que l’attente est maintenant de deux à trois mois.

Au Texas, le Dr Koushik Shaw a déclaré que son institut d’urologie d’Austin avait connu un pic lorsque le Texas a promulgué une loi stricte sur l’avortement l’année dernière et une autre, plus importante après la décision de la Cour suprême des États-Unis, de sorte qu’il effectue désormais 50 % de procédures supplémentaires. Il a déclaré que beaucoup étaient destinés aux hommes qui ne veulent pas d’enfants et considéraient l’accès à l’avortement comme une autre option si le contrôle des naissances ne fonctionnait pas comme prévu.

“Cela a vraiment poussé la planification familiale au premier plan des pensées des gens”, a-t-il déclaré à propos de la perte de l’accès à l’avortement.

Les législateurs répondent à la demande croissante. Une loi californienne qui entrera en vigueur en 2024 rendra les vasectomies moins chères en permettant aux patients bénéficiant d’une assurance privée d’obtenir la procédure sans frais supplémentaires autres que ce qu’ils paient pour leurs primes mensuelles.

Le Dr Margaret Baum, directrice médicale de Planned Parenthood de la région de St. Louis et du sud-ouest du Missouri, s’associera à Guarin pour fournir les vasectomies gratuites. Elle a eu de nombreuses conversations avec des patients au sujet de la stérilisation permanente au cours des derniers mois et a déclaré qu’il y avait un sentiment d’urgence.

«Je pense que les gens ont peur, n ° 1, que l’avortement ne soit pas accessible, ce qui est une peur très réelle et légitime et dans la réalité d’une grande partie des gens de notre pays. Et puis je pense que les gens ont aussi vraiment peur de ce qui pourrait arriver ensuite », a-t-elle déclaré.

Une vasectomie consiste à couper et à sceller le tube qui transporte le sperme, l’empêchant de pénétrer dans le liquide éjaculatoire. Baum a déclaré qu’elle discutait avec les patients pour les garder calmes, activant parfois une liste de lecture comprenant «Great Balls of Fire» et «The Nutcracker Suite». La plupart des patients sont complètement rétablis en quelques jours.

Dalliance, le chauffeur du camion, a déclaré qu’il ne voulait plus rejeter la responsabilité du contrôle des naissances sur les partenaires, en particulier avec les avortements plus difficiles à obtenir. Son État d’origine, le Missouri, a été l’un des premiers du pays à avoir adopté une loi de déclenchement interdisant l’avortement à tout moment de la grossesse.

“Je ne veux pas donner l’impression que je suis mécontent de faire cela, mais c’est une situation où mes mains ont été forcées en ce qui concerne la décision Roe contre Wade”, a-t-il déclaré.

“J’ai l’impression qu’avec le coût extrême d’avoir un enfant aux États-Unis, j’ai en quelque sorte été hors de prix”, a-t-il déclaré. «Et donc, c’est moi qui encaisse mes jetons pour ainsi dire. C’est la bonne décision éthique pour moi, mais ce n’est pas une décision prise à la légère.

