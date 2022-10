Les cliniques NC veulent que les infirmières proposent des avortements médicamenteux

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Avec les avortements en Caroline du Nord et le nombre de patients des cliniques hors de l’État qui montent en flèche après l’annulation de Roe v. Wade, les juges devraient autoriser davantage de professionnels de la santé qualifiés à prescrire des pilules pour les avortements médicamenteux, les plaignants dans un procès ont écrit lundi.

Les fournisseurs d’avortement, les travailleurs médicaux et un groupe de défense des droits à l’avortement en attente de procès l’année prochaine dans leur procès de 2020 contestant de nombreuses règles d’avortement de l’État ont demandé à un panel de trois juges d’agir maintenant et de bloquer une loi limitant qui peut fournir de tels médicaments à certains médecins agréés.

Permettre aux assistants médicaux, aux infirmières praticiennes et aux infirmières sages-femmes certifiées qui travaillent dans des cliniques d’avortement certifiées de prescrire ces pilules élargirait immédiatement l’accès à l’avortement en Caroline du Nord, ont déclaré les plaignants. Les “cliniciens en pratique avancée” peuvent déjà prescrire les deux mêmes pilules utilisées dans les avortements médicamenteux pour gérer la fausse couche d’un patient, selon une note décrivant les motifs juridiques d’une injonction préliminaire.

Le tribunal devrait “supprimer un obstacle inutile aux soins afin que davantage de Caroliniens du Nord puissent accéder à une gamme complète de services de santé reproductive, y compris des soins d’avortement urgents, dans leur propre état”, Anne Logan Bass, infirmière praticienne à Planned Parenthood South Atlantic , et un plaignant, a déclaré dans un communiqué de presse.

Les opérateurs de cliniques d’avortement de Caroline du Nord ont déclaré avoir constaté une augmentation marquée du nombre de femmes venant d’autres États qui ont désormais des restrictions plus sévères en matière d’avortement suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin.

La note de service indique que Planned Parenthood South Atlantic – l’un des principaux prestataires d’avortement de l’État et un plaignant – a pratiqué 1 298 avortements en septembre, soit une augmentation de 68% par rapport à septembre 2021. Et en septembre, 66% des patientes avortées dans son centre de santé à Asheville – à une courte distance en voiture de certaines parties de la Géorgie, de la Caroline du Sud et du Tennessee – provenaient de l’extérieur de l’État, contre 31% en septembre 2021. Dans l’ensemble, 27% des patients avortés dans les centres de santé de Planned Parenthood le mois dernier venaient d’autres États, comparativement à 11 % le même mois l’année précédente.

Cela “a exacerbé les longs délais d’attente des Caroliniennes du Nord cherchant à avorter – les forçant à rester enceintes contre leur gré pendant de plus longues périodes, les poussant potentiellement au-delà de la limite d’âge gestationnel pour un avortement médicamenteux, et plus encore”, ont écrit les avocats des plaignants.

La Caroline du Nord restreint l’avortement après 20 semaines, à quelques exceptions près pour une urgence médicale. La Caroline du Sud et la Géorgie interdisent les avortements une fois qu’une échographie détecte une activité cardiaque fœtale – généralement six semaines après la fécondation et avant que de nombreuses patientes ne sachent qu’elles sont enceintes. Et le Tennessee interdit actuellement presque tous les avortements.

Les temps d’attente entre la prise de rendez-vous pour un avortement médicamenteux dans les centres de santé de Planned Parenthood à Winston-Salem et Asheville et les dates de rendez-vous réelles ont également augmenté de façon spectaculaire depuis juillet, indique le mémo. Les problèmes de dotation en personnel médical dans les six centres de santé de Planned Parenthood de l’État qui pratiquent des avortements signifient que les rendez-vous pour l’avortement ne sont pas toujours disponibles, selon le dossier du tribunal.

Les dirigeants législatifs républicains ainsi que d’autres responsables gouvernementaux défendant ces lois et d’autres lois sur l’avortement dans le cadre du procès pourront répondre à la motion de lundi. Un panel de trois juges de la Cour supérieure entend l’affaire parce que le procès allègue que les lois contestées violent la constitution de l’État. Le procès est prévu pour septembre 2023.

Le procès conteste également une période d’attente de 72 heures pour qu’une femme se fasse avorter; une interdiction des rendez-vous virtuels pour recevoir un avortement médicamenteux ; les exigences approuvées en 2011 selon lesquelles certaines informations doivent être présentées à une femme enceinte ; et les réglementations imposées aux cliniques qui, selon les plaignants, empêchent l’accès à l’avortement.

Gary D.Robertson, Associated Press