Lorsque l’hôpital de la paroisse St. James en Louisiane a commencé la vaccination contre le COVID-19 cet hiver, il administrait régulièrement 500 injections quotidiennes et ne pouvait pas suivre le rythme des longues files de demandeurs de vaccins.

Mais alors que la Louisiane a rejoint un nombre croissant d’États pour lever les restrictions d’âge et permettre à tous les adultes de se faire vacciner, les dirigeants des hôpitaux constatent que de plus en plus de rendez-vous ne sont pas remplis. L’hôpital qui dessert une communauté d’environ 22000 habitants du fleuve Mississippi n’est plus accueille les grands événements de vaccination, en dirigeant à la place environ 200 doses par semaine dans des cliniques plus petites et en ciblant les populations difficiles à atteindre.

C’est un scénario en évolution rapide que les dirigeants des hôpitaux n’imaginaient pas que cela se produirait aussi rapidement.

«Nous avons toujours pensé que le vaccin était comme de l’or et qu’il était précieux», a déclaré MaryEllen Pratt, PDG du St. James Parish Hospital, en Louisiane. Désormais, « nous avons plus de mal à remplir nos horaires … plus de gens peuvent l’obtenir, mais nous trouvons moins de gens intéressés à l’obtenir. »

Ces « fées du vaccin » aident les personnes dans le besoin à se faire vacciner contre le COVID-19 Ces bénévoles parcourent Internet pour prendre des rendez-vous pour des vaccins à travers le pays. USA AUJOURD’HUI

La paroisse St. James fait partie d’un nombre croissant de communautés américaines avec plus de créneaux de vaccination que de personnes disposées à en prendre. Le nombre de comtés avec des rendez-vous de vaccins non remplis chez les détaillants de la chaîne Walmart, CVS et Rite Aid a augmenté d’environ 60% en une semaine – de 530 la semaine dernière à 847 cette semaine, selon une analyse de GoodRx.

Les nominations excédentaires représentent un nouveau défi alors que le président Joe Biden s’efforce de rendre chaque adulte américain éligible à une injection de vaccin d’ici le 19 avril. Avec plus de 174 millions de vaccins administrés dans tout le pays et plus de 25% des adultes entièrement vaccinés vendredi, Les experts en santé publique mettent en garde contre le travail acharné à venir pour immuniser suffisamment d’Américains pour ralentir la propagation du COVID-19.

Les créneaux de vaccination inutilisés sont particulièrement évidents dans une large partie du Sud, un signe possible que la demande régionale ralentit, car les cliniques ciblant les travailleurs de la santé et les personnes âgées courtisent désormais les jeunes adultes et d’autres populations plus difficiles à atteindre.

En Louisiane, 48 des 64 paroisses – l’équivalent des comtés – avaient des rendez-vous disponibles pour les vaccins chez les trois chaînes de magasins à partir de lundi, selon GoodRx. Même les cliniques non pharmaceutiques affirment qu’avec trois vaccins autorisés par la Food and Drug Administration qui circulent dans les communautés, le public ne semble pas aussi désespéré de se faire vacciner.

À la Baton Rouge Clinic, un grand site de vaccination dans la capitale de la Louisiane, «l’urgence semble s’être calmée», a déclaré le PDG Edgar Silvey.

Le cabinet de soins primaires a eu plus de rendez-vous pour les vaccins au cours des dernières semaines, mais Silvey a déclaré que la clinique remplissait les ouvertures en offrant des doses aux patients pour des rendez-vous non-vaccins.

MaryEllen Pratt, PDG, St.James Parish Hospital, Louisiane Nous sommes confrontés à plus de défis alors que nous essayons de vacciner une population plus jeune qui se dit: «Si je comprends, je ne mourrai pas. Je vais juste tomber malade.

Les sites ruraux avec moins de patients ont moins d’options. L’hôpital de la paroisse St. James a commencé à appeler les gens à l’avance pour leur rappeler les rendez-vous pour les vaccins. L’hôpital est devenu plus proactif après une absence de rendez-vous qui a entraîné une perte de dose.

Les responsables des hôpitaux et de la santé publique réfléchissent à des moyens de convaincre les jeunes adultes de se faire vacciner. L’hôpital paroissial de St. James a fait appel à des pasteurs et à des églises pour rejoindre les résidents noirs, qui représentent environ la moitié de la population de la ville.

Maintenant, l’hôpital tente de convaincre les plus jeunes résidents de se faire vacciner. Une stratégie possible: demandez aux plus jeunes médecins de l’hôpital d’expliquer l’importance de la vaccination.

« Ce n’était pas aussi difficile à vendre à la population âgée, ils se considèrent comme assez vulnérables », a déclaré Pratt. « Nous sommes confrontés à plus de défis alors que nous essayons d’inoculer une population plus jeune qui se dit: ‘Si je comprends, je ne mourrai pas. Je vais juste tomber malade.' »

À partir du 25 février, CVS proposera le vaccin COVID dans 17 États sur rendez-vous. Scott Eisen / CVS Health via AP Images

Dans des communautés rurales telles que Bolivar, au Tennessee, situées à environ 60 miles à l’est de Memphis, les responsables de la santé ont travaillé sans relâche pour vaincre le scepticisme.

Ruby Kirby, PDG de l’hôpital général de Bolivar, a déclaré que l’effort avait commencé avec ses infirmières et d’autres employés de l’hôpital. Kirby, qui est noir, a parlé en tête-à-tête avec des membres du personnel noirs qui «hésitaient vraiment» à propos de la vaccination COVID. L’effort a porté ses fruits et le taux de vaccination des employés de l’hôpital a dépassé 90%.

Mais c’est un message plus difficile à communiquer dans le comté voisin de Hardeman. Seulement 15,9% des habitants du comté de plus de 25 000 habitants avaient été entièrement vaccinés mercredi, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Dans tout l’État, plus des deux tiers des 95 comtés du Tennessee avaient des rendez-vous disponibles dans les pharmacies de la chaîne cette semaine.

Les sondages nationaux montrent que les habitants des communautés rurales sont moins susceptibles de s’engager dans la vaccination. Un sondage de la Kaiser Family Foundation a révélé que 35% des habitants des zones rurales ont déclaré qu’ils ne se feraient probablement pas ou certainement pas vacciner, un taux plus élevé que les habitants des villes ou des banlieues.

L’acceptation des vaccins est également influencée par les convictions politiques. Environ 79% des démocrates auto-identifiés ont déclaré qu’ils avaient été vaccinés ou avaient l’intention de le faire bientôt, contre 46% des républicains. Environ 3 républicains sur 10 disent qu’ils ne seront certainement pas vaccinés, selon un sondage de la KFF.

Kirby a déclaré que les personnes qui s’opposent à la vaccination pour des raisons politiques représentent «l’un des plus grands obstacles que nous ayons dû franchir».

Elle a déclaré que la communauté avait également évité le port de masque comme outil pour atténuer la propagation du coronavirus. Mais elle a déclaré que l’opposition au port du masque et à la vaccination se dissipait lorsque des membres influents de la communauté étaient infectés et parlaient de leur expérience.

« Cela a tendance à changer le point de vue des gens quand ils connaissent quelqu’un qui l’a eu et qui a eu des résultats négatifs ou qui a eu des difficultés à récupérer », a déclaré Kirby.

Terry Scoggin, PDG du Centre médical régional Titus Lorsque la moitié de vos employés ne se feront pas vacciner, qu’est-ce que cela dit aux membres de la famille, aux parents et aux amis de ces employés?

À Mount Pleasant, au Texas, le PDG du centre médical régional de Titus, Terry Scoggin, a été confronté à des défis similaires. Son hôpital dessert une région de cinq comtés à environ 60 miles de l’Arkansas et de la Louisiane. Avec des employeurs à haut risque tels que les usines de conditionnement de viande et un grand nombre de résidents non assurés, le centre industriel et agricole a été durement touché lors des précédentes poussées COVID.

Il a dit que trop de gens « ne font pas confiance au processus des vaccins », que ce soit à cause d’opinions politiques ou de désinformation sur les réseaux sociaux. « Il y a tellement de choses là-bas », a déclaré Scoggin. « Vous pouvez trouver ce que vous voulez croire. »

Le personnel hospitalier a également tardé à se faire vacciner. Moins de la moitié des employés de l’hôpital avaient été vaccinés la semaine dernière. Certains membres du personnel infectés lors de poussées précédentes se demandent s’ils ont besoin du vaccin en raison de l’immunité de leur propre corps. Plusieurs employées s’inquiètent de la façon dont le vaccin pourrait affecter la grossesse malgré des études qui montrent que les vaccins sont sûrs et efficaces pour les femmes enceintes et protègent probablement aussi leurs bébés.

L’hôpital a fourni au personnel des informations fiables sur la sécurité des vaccins et a également offert des incitations telles que des primes d’assurance maladie à prix réduit.

Scoggin veut que son personnel soit protégé, mais il est également conscient de l’importance pour les travailleurs de la santé de montrer l’exemple dans une communauté où l’hésitation à la vaccination est profonde.

« Lorsque la moitié de vos employés ne se feront pas vacciner, qu’est-ce que cela dit aux membres de la famille, aux parents et aux amis de ces employés? » il a dit.

De nombreuses communautés rurales luttent contre l’hésitation à la vaccination, a déclaré Alan Morgan, PDG de la National Rural Health Association.

« C’est un problème à l’échelle nationale », a déclaré Morgan. «Ce qui le rend difficile, c’est que vous avez une population qui est la plus à risque et qui a des options de soins de santé limitées. Lorsque vous ajoutez l’hésitation à la vaccination au-dessus de ces autres obstacles, cela rend les choses beaucoup plus problématiques.

CVS propose le vaccin COVID-19 dans de nombreux États. CVS Santé

Les rendez-vous disponibles pour les vaccins dans les petites villes ont ouvert des opportunités aux habitants de la ville désireux de parcourir de longues distances pour se faire vacciner.

Mary Santelman, de St. Paul, Minnesota, avait désespérément besoin d’un vaccin, non seulement pour se protéger, mais aussi pour son mari subissant un traitement contre le cancer.

Elle a été exclue de la loterie des vaccins du Minnesota et n’a pas pu obtenir de rendez-vous après avoir cherché des pharmacies et des cliniques dans les villes jumelles. Sur la base d’un conseil d’un ami, elle a pris rendez-vous chez Walmart à Wadena, Minnesota, – à environ 150 miles de chez elle.

« Le simple fait de recevoir ce coup a fait baisser mon niveau de stress », a déclaré Santelman.

Ce sentiment n’a pas duré longtemps.

Biden visite un site de vaccination en Virginie Le président Joe Biden s’est rendu mardi en Virginie pour visiter un site de vaccination contre le COVID-19 à la chapelle Immanuel du Virginia Theological Seminary à Alexandrie. (6 avril) AP

Elle et son mari ont dû se rendre à l’université de l’État de l’Ohio pour un traitement de pointe par immunothérapie contre le cancer, il ne pouvait pas se rapprocher de chez lui. Santelman a donc tenté de reporter son deuxième vaccin contre Moderna dans une pharmacie près de leur hôtel à Columbus, Ohio. Elle était sur le point de rentrer au Minnesota lorsque son médecin a convaincu une pharmacie Walmart de l’Ohio d’administrer sa deuxième dose.

Santelman est reconnaissante d’avoir été vaccinée, mais elle s’inquiète toujours du nombre de sceptiques qui refusent de le faire ou de porter un masque en public.

«Il y a ces gens qui le recherchent activement et un segment de la population qui le refuse», a déclaré Santelman.

Katelyn Hertel, fondatrice de Vaccine Fairy Vous avez 20, 30, 40 ans qui maîtrisent la technologie et qui peuvent les attraper pour eux-mêmes ou pour leurs amis. Qu’arrive-t-il à nos aînés?

Bien que les opportunités de vaccins se développent dans plusieurs États, certains affirment que des barrières persistent.

Katelyn Hertel est la fondatrice de Vaccine Fairy, un site Web qui aide à trouver des rendez-vous pour les vaccins. Les bénévoles du site Web parcourent les sites Web des pharmacies, souvent pendant la nuit ou tôt le matin, pour les rendez-vous disponibles.

Hertel a déclaré que le site Web donne la priorité aux rendez-vous pour les personnes âgées qui font face à des obstacles tels qu’un manque de transport ou des conditions médicales qui rendent les voyages difficiles. Elle a cité les difficultés à obtenir des rendez-vous en temps opportun pour les personnes ayant des options de voyage limitées dans des États tels que le New Jersey et la Pennsylvanie.

Elle craint que les communautés encore plus défavorisées aient du mal à obtenir des rendez-vous près de leur domicile alors que les États ouvrent l’admissibilité à tous les adultes.

« Vous avez 20, 30, 40 ans qui sont férus de technologie et peuvent les attraper pour eux-mêmes ou pour leurs amis », a déclaré Hertel. « Qu’arrive-t-il à nos aînés? »

