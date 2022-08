Les cliniques du Kentucky font appel de l’ordonnance qui a rétabli l’interdiction de l’avortement

FRANKFORT, Ky. (AP) – Les deux cliniques d’avortement du Kentucky ont déposé mardi un appel rapide visant à rétablir les services d’avortement dans l’État, un jour après qu’un juge d’appel a rétabli une interdiction quasi totale de l’avortement dans tout l’État.

Les cliniques, toutes deux à Louisville, ont demandé à la Cour suprême du Kentucky d’annuler la décision rendue lundi soir par un juge de la Cour d’appel intermédiaire de l’État.

Cette décision signifiait que la plupart des avortements sont illégaux dans l’État, pour l’instant.

Dans leur requête à la Cour suprême, les cliniques ont déclaré que la décision avait « bouleversé 50 ans de statu quo » en arrêtant essentiellement l’accès à l’avortement dans le Kentucky. En conséquence, les femmes qui devaient auparavant se faire avorter sont désormais refusées, selon le dossier.

“Les interdictions contestées ont éliminé l’accès à l’avortement dans le Kentucky et elles imposent un préjudice irréparable aux plaignantes et à leurs patientes de diverses manières, notamment en forçant les Kentuckiennes à rester enceintes et éventuellement à accoucher, contre leur volonté”, indique la motion.

Les deux parties s’attendaient à ce que l’affaire aboutisse finalement devant la Cour suprême de l’État.

Lundi, le juge de la Cour d’appel a accordé une demande d’urgence du procureur général républicain Daniel Cameron pour rétablir les deux lois interdisant presque tous les avortements dans l’État. L’ordonnance devait rester en place pendant que la cour d’appel nomme un panel de trois juges pour entendre l’affaire. Les deux lois avaient été suspendues le mois dernier par un juge d’un tribunal inférieur de Louisville, ce qui a incité Cameron à faire appel.

Dans un article publié sur les réseaux sociaux lundi soir, Cameron a déclaré qu’il appréciait la décision du juge d’appel d’autoriser l’entrée en vigueur des deux lois “alors que nous continuons à défendre vigoureusement la constitutionnalité de ces protections importantes pour les femmes et les enfants à naître à travers le Commonwealth”. Le bureau de Cameron n’a pas immédiatement répondu à l’appel déposé mardi.

La loi de déclenchement du Kentucky était censée interdire les avortements dès que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade fin juin. La loi du Kentucky contient une exception étroite permettant à un médecin de pratiquer un avortement si nécessaire pour éviter la mort ou des blessures permanentes de la femme enceinte.

Les législateurs du Kentucky ont également adopté une interdiction distincte de six semaines que les cliniques contestent.

Bruce Schreiner et Dylan Lovan, Associated Press