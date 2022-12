Les cliniques dentaires IVCC acceptent les réservations – Shaw Local

Le programme d’assistance dentaire de l’Illinois Valley Community College offrira à nouveau des cliniques dentaires gratuites et à prix réduit aux étudiants, au personnel et à la communauté de l’IVCC.

Les cliniques ont lieu de 8 h à midi les vendredis, du 27 janvier au 5 mai (sauf les 24 février, 3 et 10 mars) dans le nouveau centre de santé dentaire au rez-de-chaussée du bâtiment G (étage supérieur du gymnase). Il s’agit d’un nouvel emplacement des cliniques précédentes.

Pour prendre rendez-vous, appelez le 815-224-0227 ou envoyez un courriel à ivccdentalassisting@ivcc.edu.

Les jours de dépistage pour les nouveaux patients uniquement sont le 27 janvier et le 3 février et comprennent des radiographies, un examen complet, des plans de traitement et des instructions d’hygiène buccale. Le traitement recommandé sera programmé.

Les traitements sont gratuits pour les étudiants et les employés de l’IVCC et les patients éligibles sont facturés 30 $. La clinique du 6 mai, ce sont les examens scolaires.

Les cliniques ne fournissent aucune chirurgie buccale, prothèses amovibles ou fixes (dentiers / partiels), procédures orthodontiques et ne prescrivent aucun médicament.

Les étudiants en assistance dentaire de l’IVCC ont suivi des cours tels que « Avancer sur la prochaine étape de la crise du COVID-19 » ainsi que « Conseils provisoires sur la prévention et le contrôle des infections dentaires pour la réponse au COVID-19 ».

Les professeurs, le personnel, les étudiants et les dentistes bénévoles suivent les directives appropriées du CDC et portent un équipement de protection individuelle.

“Nos étudiants sont ravis de commencer des cliniques pour perfectionner leurs compétences et fournir des soins exceptionnels à notre communauté dans notre toute nouvelle clinique achevée en août”, a déclaré Heather Seghi, coordonnatrice du programme d’assistance dentaire.

«Les étudiants doivent voir un nombre spécifique de patients pour répondre aux exigences d’obtention du diplôme, donc des patients fiables sont souhaités car il n’y a pas de temps pour reporter les rendez-vous manqués ou annulés.

“Nous avons des ressources externes pour ceux qui ne peuvent pas faire le nettoyage dans notre clinique, et nous sommes heureux d’aider de toutes les manières possibles pour nous assurer qu’ils reçoivent les meilleurs soins.”

Le laboratoire d’assistance dentaire et d’hygiène de 1,2 million de dollars de l’IVCC a ouvert ses portes en août.