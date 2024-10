Les cliniques de vaccination sont maintenant ouvertes – SaskToday.ca

Les tests à domicile COVID-19 sont désormais disponibles via achat uniquement.

ASSINIBOIA — Le premier jour de l’automne sur nos calendriers est passé. Cela indique que la grippe et la saison de la COVID sont désormais une priorité dans nos communautés.

Même si plusieurs cliniques sans rendez-vous sont offertes, les résidents ont encore la possibilité de prendre rendez-vous pour la vaccination en ligne. Appelez également le bureau SHA ou la pharmacie la plus proche pour réserver les vaccinations d’automne.

Renseignez-vous sur la possibilité de vous faire vacciner contre la COVID et contre la grippe en même temps.

Pour Assiniboia et ses environs, plusieurs cliniques sans rendez-vous sont offertes. Ils sont répertoriés sur le site Web du SHA en faisant défiler la liste alphabétique des communautés où des cliniques de vaccination sans rendez-vous sont proposées.

Les cliniques sans rendez-vous ont débuté le 16 octobre au Kin Hut à Assiniboia et sont également disponibles les 25 et 29 octobre.

Bengough organise une clinique le 21 octobre au centre de santé.

Coronach a tenu sa clinique communautaire le 16 octobre au centre de santé, tandis que celle de Glentworth a eu lieu le 15 octobre.

La salle paroissiale de Gravelbourg tiendra des cliniques les 18, 21 et 31 octobre.

Le Centre Lafleche Club 50 accueillera sa clinique communautaire le 28 octobre, tandis que le Mossbank 50+ Club accueillera sa clinique communautaire le 23 octobre.

À Willow Bunch, le 24 octobre au Hills of Home Centre, les résidents ont la possibilité de bénéficier d’une clinique sans rendez-vous dans cette communauté.

Les vaccinations aident à vous protéger, vous et votre famille, ainsi que la population vulnérable de la province contre la grippe et le COVID-19, selon la SHA. Le site Internet, www.4flu.ca vous amène à une page avec toutes les cliniques d’information organisées dans les communautés de la Saskatchewan ou les options de réservation pour les vaccins d’automne.

Les kits de test COVID-19 sont désormais disponibles à l’achat uniquement

Il n’y a plus de tests COVID-19 à domicile gratuits distribués et les tests que vous pourriez avoir chez vous lors de distributions gratuites précédentes sont probablement expirés de plusieurs mois.

Demandez à votre pharmacie de quartier si elle propose des kits de test COVID-19 à acheter. Le coût est de 20 à 40 $.

Il est tout de même recommandé de faire un test de dépistage du COVID-19 pour évaluer votre risque en public, auprès des personnes âgées et immunodéprimées, ou encore pour votre tranquillité d’esprit.

Le site Web du SHA indique : « Une vaccination précoce signifie que vous êtes protégé plus tôt. Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont des moyens sûrs et efficaces d’aider les gens à rester en bonne santé et à prévenir les maladies graves.

Les vaccins contre la grippe et la COVID-19 sont gratuits et disponibles dans les cliniques de vaccination contre la grippe et la COVID-19 de la Saskatchewan Health Authority (SHA) partout dans la province, dans certains cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes et dans les pharmacies participantes.

Tous les résidents de la Saskatchewan âgés de six mois et plus sont éligibles pour recevoir gratuitement les vaccins contre la grippe et la COVID-19. Les enfants âgés de six mois à cinq ans ne peuvent être vaccinés que dans les cliniques de grippe SHA et COVID-19, dans les bureaux de santé publique ou par un médecin ou une infirmière praticienne.

Se faire vacciner contre la grippe et contre la COVID-19 est particulièrement important pour les personnes les plus exposées à une maladie grave et leurs soignants. Les personnes les plus à risque de contracter une maladie respiratoire sont les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques ou dont le système immunitaire est affaibli, les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.