SAN FRANCISCO – Jim Stephens a reçu le texte à 20 heures et était tellement excité qu’il ne pouvait pas dormir. Il avait rendez-vous le lendemain matin pour recevoir le vaccin COVID-19 dans la première clinique de vaccination de masse de la ville.

Le joueur de 76 ans est arrivé juste après son ouverture à 8 heures du matin et a été agité dans une file de voitures qui coulaient lentement mais régulièrement à travers une clôture temporaire à mailles de chaîne. Il a conduit une file de volontaires, faisant des arrêts chorégraphiés.

Premièrement, ses documents de rendez-vous ont été vérifiés. Au point de contrôle suivant, il a reçu un masque chirurgical. Quelques mètres plus loin, un volontaire a passé en revue les effets secondaires possibles.

Finalement, il roula jusqu’à la table où une infirmière se tenait prête à lui donner son vaccin.

«Franchement, j’étais inquiet à l’idée qu’ils s’épuisent», a déclaré Stephens depuis le siège de sa voiture. juste avant son injection. Agrippant toujours sa notification de rendez-vous, il regarda autour de lui, un immense sourire sur le visage. « C’est fantastique. Maintenant, je me sens merveilleusement bien. »

Dans le cadre de la stratégie COVID-19 du président Biden, de telles cliniques de vaccination de masse deviendront bientôt familières à des millions d’Américains. L’Agence fédérale de gestion des urgences pourrait commencer à gérer jusqu’à 100 sites à haut volume dans tout le pays en un mois pour aider à atteindre l’objectif de l’administration de donner 1,5 million de coups par jour pendant les 100 premiers jours de son mandat.

Alors que les experts en santé publique soulignent que de plus petits sites pop-up doivent être utilisés pour atteindre les communautés ayant des problèmes d’accès et des réticences aux vaccins, les grands centres centralisés joueront un rôle clé.

«Ces types de sites de vaccination de masse constitueront une part importante, et peut-être même majeure, de la vaccination partout», a déclaré le Dr Joshua Adler, directeur clinique de l’UCSF Health, qui co-sponsorise le site.

Les communautés élaborent en grande partie leurs propres plans de vaccination de masse, parfois basés sur les sites de test COVID, mais ils n’ont pas à réinventer la roue pour COVID-19. Volume élevé les cliniques peuvent être basées sur des modèles de vaccinations antigrippales élaborés et affinés par des experts en santé publique et en médecine depuis au moins 2005, a déclaré le Dr Kelly Moore, directeur adjoint de la Coalition d’action d’immunisation à but non lucratif.

Les États ont foré sur ces types de cliniques pendant des années, a déclaré Moore, et son organisation a commencé à collecter des ressources pour organiser de telles cliniques et à les publier sur un site Web central.

Une voiture entre dans un endroit sur un site de vaccination de masse au City College de San Francisco le vendredi 22 janvier 2021. Martin Klimek, Martin Klimek-USA AUJOURD’HUI

Mais les choses ne commencent pas toujours bien.

Au cours du week-end dans le Delaware, des files d’attente cauchemardesques sur deux sites de masse samedi ont cédé la place à un système plus ordonné dimanche, avec 11 154 personnes âgées et le personnel de santé se faisant vacciner. Le froid extrême a provoqué l’épuisement des batteries des ordinateurs du département de la santé, ce qui a entraîné des problèmes d’enregistrement, qui ont été résolus avec des générateurs.

Dans le comté de Broome, à New York, les rendez-vous de vaccination de masse ont dû être annulés car un site Web les avait programmés prématurément.

Même avec une feuille de route, une multitude de détails doivent être élaborés pour mener une telle campagne. La complexité était exposée à San Francisco, où le premier site de vaccination de masse a ouvert vendredi. Mardi, environ 2500 personnes avaient reçu leur premier vaccin COVID-19.

Les autorités prévoient d’avoir un total de trois sites dans trois coins de la ville pour les rendre accessibles à la plupart des résidents. Le premier, près de la limite sud de la ville, se trouve dans un parking destiné à devenir un logement public.

« C’est compliqué, c’est difficile, mais nous voulons faire sortir le vaccin et entrer dans les armes aussi vite que possible », a déclaré le maire de London Breed lors d’une conférence de presse lundi.

Adler a décrit l’installation comme un «lancement en douceur» avec des heures limitées pour résoudre les problèmes avant que le site n’atteigne sa pleine capacité. Une tempête hivernale l’a fermé mercredi, mais la ville espère le remettre en marche vendredi.

La vitesse à laquelle tout s’est mis en place a été une bonne surprise.

«Quand on m’a dit que ce site allait être mis en place dans quelques jours, j’ai dit:« Pouvez-vous vraiment faire cela? », A déclaré le Dr Grant Colfax, directeur du département de la santé publique de la ville. « Je dois des bouteilles de champagne à quelques personnes maintenant. »

Le facteur limitant le débit pour San Francisco et de nombreux autres endroits est la dose.

« Ce n’est pas un problème humain, c’est un problème de vaccin », a déclaré Adler.

Mary Hoffman, employée de l’Université de Californie à San Francisco, utilise un drapeau pour demander des vaccins supplémentaires sur un site de vaccination de masse du City College de San Francisco le vendredi 22 janvier 2021. Martin Klimek pour USA TODAY

La ville pourrait offrir au moins 10 000 doses par jour sur ses sites si elle en avait. « C’est pourquoi nous avons besoin d’un approvisionnement massif en vaccins », a déclaré Colfax.

Pour obtenir un rendez-vous pour l’instant, les personnes doivent être âgées de plus de 75 ans et recevoir leurs soins médicaux au centre médical de l’UCSF, qui a fourni des vaccins et des bénévoles pour le personnel de la clinique. Au fur et à mesure que de plus en plus de doses deviendront disponibles, cela s’étendra aux patients d’autres systèmes médicaux et à ceux du système de santé publique. Certaines personnes de plus de 70 ans ont été vaccinées lors de rendez-vous supplémentaires.

La ville n’offre que le nombre de rendez-vous par jour qu’elle a de doses, de sorte que de nombreux patients n’apprennent pas s’ils sont parmi les plus chanceux jusqu’à la veille.

Personne n’a eu l’air de faire attention.

« Le texte est arrivé à l’occasion de notre 37e anniversaire de mariage », a déclaré Ralph Keeney, 77 ans. « Nous avons pensé que c’était le meilleur cadeau que nous puissions avoir. »

Ralph Kenney, 77 ans, de San Francisco, reçoit le vaccin Moderna COVID sur un site de vaccination de masse du City College de San Francisco le vendredi 22 janvier 2021. Martin Klimek pour USA TODAY

Les post-it aident à faire le travail

L’exercice est simple mais demande beaucoup de personnel. Le premier week-end, les agents de la circulation et de grandes enseignes lumineuses ont ordonné aux gens de faire le tour de l’arrière d’un immense parking clôturé à côté d’un ancien réservoir en béton.

À l’entrée, après avoir obtenu un masque chirurgical neuf et vérifié leurs papiers, des Post-It aux couleurs vives ont été giflés sur les pare-brise, un pour chaque personne vaccinée.

Les Post-It Notes étaient un brainstorming du vendredi par l’infirmière Heather Taylor. Elle donnait des coups de feu et avait besoin de voir rapidement combien de personnes attendaient en ligne pour pouvoir être préparée avec des seringues. Les notes autocollantes pratiques et colorées ont fait l’affaire.

Dimanche après-midi, la pratique s’était répandue dans toute la clinique de vaccination; les voitures alignées dans les huit voies à l’entrée principale arboraient des carrés brillants flottants sur leur pare-brise.

De tels ajustements sur le terrain sont un exemple du système en développement. Bien qu’il existe des manuels pour la vaccination de masse contre la grippe, le COVID-19 comporte des exigences particulières. Tout le monde doit être espacé de 6 pieds, et ceux qui reçoivent des injections doivent être conservés et surveillés pendant 15 minutes en cas de réactions indésirables.

Le maire de San Francisco, London Breed, visite un site de vaccination de masse au City College de San Francisco le vendredi 22 janvier 2021. Martin Klimek pour USA TODAY

«Nous sommes partis de zéro», a déclaré Martha Cohen, directrice des événements spéciaux du maire.

Cohen prévoit généralement de grands événements comme des défilés lorsque les Giants de San Francisco remportent la Série mondiale ou, plus récemment, un vote en plein air devant l’hôtel de ville.

« C’est un événement, c’est comme faire un spectacle. Seulement c’est vraiment important », a-t-elle déclaré.

Sans les restrictions du COVID-19, le site pourrait accueillir 50 des tentes en plastique louées sous lesquelles les infirmières travaillaient, mais en tenant compte de la distance sociale, elles ne pourraient en avoir que 28. Pour protéger les vaccinateurs de la circulation, la ville a loué de l’orange vif rempli d’eau. Barrières de Jersey et les ont disposées en forme de U devant leurs zones de travail.

Aux tables de vaccination, les infirmières n’ont pas perdu de temps.

« Nous visons seulement 10 minutes de l’entrée au tir, puis une période d’observation de 15 minutes », a déclaré Adler.

Inja Kim, 77 ans, est venue préparée. Elle et son mari ont vu aux informations que des gens faisaient la queue pendant cinq heures dans une clinique de vaccination de masse au Dodger Stadium de Los Angeles. Mais elle n’a jamais eu le temps de manger sa réserve de Kind Bars, de biscottis et de barres granola ou de pénétrer dans son thermos de thé chaud.

« C’est génial. Cela n’a pris que 25 minutes », dit-elle. « Je suppose que nous devrons manger tout ça à la maison. »

Des méthodes de livraison simples apportent une grande joie

Le système de distribution de seringues était peu technique mais efficace.

Une pharmacie temporaire a été installée dans un bâtiment du San Francisco City College adjacent au parking. Là, les pharmaciens ont sorti des flacons Moderna de 10 doses des réfrigérateurs et ont versé le vaccin dans des seringues. Les seringues ont été conservées dans un réfrigérateur et retirées quatre à la fois, de sorte qu’aucune n’a été réfrigérée pendant plus de 60 minutes autorisées.

Les doses du vaccin Moderna COVID sont distribuées sur un site de vaccination de masse au City College de San Francisco le vendredi 22 janvier 2021. Martin Klimek pour USA TODAY

Les coureurs les ont mis dans des contenants en plastique rouge et les ont transportés à l’avant du bâtiment, où les membres du personnel dans une voiturette de golf électrique ont attendu.

Un autre employé de la clinique montait et descendait les tentes à vaccins, s’assurant que chacun avait suffisamment de vaccins. Quand il en fallait plus, ils ont brandi un petit drapeau vert et l’ont agité. Cela a fait signe aux personnes dans la voiturette de golf de se glisser avec des seringues nouvellement remplies et d’emporter celles qui étaient utilisées.

«Cela fonctionne plutôt bien», a déclaré Taylor, alors qu’elle préparait deux plans pour un couple qui se garait à côté de sa tente, sa table recouverte de désinfectant pour les mains, de lingettes alcoolisées, de gants et d’une pile de planches à papier et de formulaires.

Une fois vaccinés, les gens se sont rendus dans un grand parking où les agents du contrôle de la circulation de San Francisco les ont fait signe dans des endroits espacés. Les médecins et les infirmières ont marché autour des voitures, recherchant des effets indésirables.

« Nous disons aux gens de klaxonner ou de faire clignoter leurs lumières s’ils rencontrent des difficultés », a déclaré Adler. « Jusqu’à présent, nous en avons eu très peu. »

Au bout de 15 minutes, un dernier duo d’agents de la circulation a guidé les vaccinés vers l’entrée principale – et leur vie est heureuse.

John Paul Cruger-Hansen était l’un d’entre eux. L’homme de 77 ans était tellement excité de recevoir le vaccin qu’il a apporté le certificat de vaccination international qu’il avait obtenu il y a des décennies lorsqu’il a immigré aux États-Unis en provenance du Danemark.

«J’espérais qu’ils le rempliraient, COVID à côté de la variole», dit-il en montrant le livret jaune pâlissant. « Cela changera totalement mon niveau de bonheur. »

Sa femme Debbie, trop jeune pour la photo, a passé la visite à prendre des photos et des vidéos de l’ensemble du processus.

« Nous l’avons envoyé à notre fille, nous l’avons envoyé à tout le monde », a déclaré Cruger-Hansen. «La prochaine chose à faire est de faire vacciner Debbie, puis nous pourrons recommencer à revenir à la normale.

Contactez Elizabeth Weise à eweise@usatoday.com.