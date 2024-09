Les cliniques de vaccination contre la rage à prix réduit reviennent cet automne

Cet automne, le Bureau de santé du district de Haliburton, Kawartha et Pine Ridge (HKPR District Health Unit) s’associe à nouveau aux vétérinaires participants de la ville de Kawartha Lakes, du comté de Haliburton et du comté de Northumberland pour fournir Cliniques de vaccination contre la rage à prix réduit. Le Cliniques de vaccination contre la rage à prix réduit Les programmes de vaccination contre la rage visent à aider les propriétaires d’animaux de compagnie qui ont des difficultés financières à s’assurer que tous les animaux ont accès aux vaccins importants. La rage est une maladie virale mortelle qui affecte le système nerveux central des mammifères à sang chaud, y compris les humains. Les vecteurs les plus courants de la maladie en Ontario sont les chauves-souris, les renards, les mouffettes et les ratons laveurs. Toutefois, les animaux de compagnie et autres animaux domestiques infectés peuvent également propager la rage. La rage peut être transmise aux humains par contact avec la salive d’un mammifère infecté par une morsure, une égratignure ou le léchage d’une plaie ouverte. « L’unité sanitaire du district de Hong Kong a enquêté sur 520 expositions à des morsures ou des griffures d’animaux depuis le début de l’année 2024 », a déclaré Richard Ovcharovich, responsable de la santé environnementale de l’unité sanitaire du district de Hong Kong. « Vous pouvez contribuer à protéger la santé de vos amis à quatre pattes en vous assurant que votre chien ou votre chat est à jour de ses vaccins. » La vaccination contre la rage des animaux de compagnie et de certains animaux d’élevage est la seule vaccination obligatoire des animaux en Ontario. Les propriétaires d’animaux de compagnie doivent s’assurer que leurs chats, chiens et furets sont vaccinés contre la rage à l’âge de 3 mois et doivent s’assurer que l’animal est réimmunisé contre la rage avant la date indiquée sur le certificat de vaccination. « Nous tenons à remercier les cliniques vétérinaires participantes qui mettent ces importantes cliniques à la disposition de nos communautés », a déclaré Richard Ovcharovich. « En offrant plus de cliniques et de dates cet automne, nous pouvons atteindre plus de personnes et plus d’animaux de compagnie. Si vous êtes propriétaire d’un animal de compagnie et que vous faites face à des difficultés financières, les cliniques de vaccination contre la rage à prix réduit sont faites pour vous. » Cliniques de vaccination antirabique à prix réduit cet automne En septembre et en octobre, les propriétaires d’animaux de compagnie peuvent faire vacciner leur chien ou leur chat contre la rage à un coût réduit et, dans certains endroits, faire implanter une puce électronique moyennant un coût supplémentaire, dans les cliniques vétérinaires participantes suivantes : Date: Vendredi 27 septembre 2024 Date: Samedi 28 septembre 2024 Date: Samedi 5 octobre 2024 Date: Dimanche 6 octobre 2024 Dr. Israël Arteaga (Valeur des animaux de compagnie231, rue Highland, Haliburton) de 10h à 16h30 Le vaccin contre la rage coûte 30 $. Une puce électronique sera également disponible pour 30 $ supplémentaires. Tarifs et planification

Le coût de la vaccination contre la rage est de 40 $ par animal (sauf indication contraire), en argent comptant seulement. Les personnes intéressées doivent contacter directement le bureau du vétérinaire pour demander des informations sur le vaccin (1 an ou 3 ans) qui sera administré pendant la clinique. Aucun rendez-vous n’est nécessaire, les chiens doivent rester en laisse et les chats doivent être dans un sac de transport sécurisé. Les propriétaires doivent apporter une preuve des vaccinations antirabiques les plus récentes de leur animal, si elles sont disponibles. Ces cliniques n’incluent pas l’examen des animaux. Les propriétaires sont encouragés à prendre rendez-vous avec leur vétérinaire pour faire examiner leur animal de compagnie. Pour plus d’informations, veuillez visiter hkpr.on.ca/rage.