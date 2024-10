Les cliniques de vaccination contre la grippe PMH commencent bientôt

Prairie Mountain Health (PMH) lance sa campagne annuelle de vaccination contre la COVID-19 et la grippe saisonnière, la première clinique publique étant prévue à Brandon le 24 octobre.

Les cliniques publiques gratuites se dérouleront dans diverses autres communautés tout au long du mois de novembre. Visitez prairiemountainhealth.ca pour une liste complète des cliniques de vaccination dans la région. Consultez également PMH Facebook, X ou Instagram pour les messages à jour. Il est également conseillé aux membres de la communauté de rechercher des informations dans les journaux locaux, d’écouter la radio locale ou de consulter les affiches dans ou autour des communautés pour connaître les dates, heures et lieux des cliniques de vaccination.

Les rendez-vous sont préférés, cependant, les visites sans rendez-vous seront acceptées. Il existe deux façons de prendre rendez-vous : en ligne sur le site Web du PMH ainsi que sur www.patient.petal-health.com, ou en appelant sans frais au 1-844-626-8222.

Le vaccin mis à jour contre la COVID-19 offrira une protection plus large contre les variantes qui devraient être les plus courantes au cours de la prochaine saison des virus respiratoires et pourra être administré en même temps que le vaccin contre la grippe. Au moins six mois devraient s’écouler entre votre dernier vaccin contre la COVID ou votre dernière infection connue et votre prochaine vaccination. Vous n’aurez besoin de prendre qu’un seul rendez-vous pour recevoir les vaccins contre la COVID et la grippe le jour de votre présence.

Toute personne âgée de plus de six mois peut recevoir le vaccin mis à jour contre la COVID-19 et la grippe saisonnière. L’année dernière, la saison des virus respiratoires a touché de nombreux jeunes enfants. La santé publique recommande fortement le vaccin contre la grippe saisonnière pour les enfants âgés de six mois à moins de cinq ans. La vaccination contre la COVID-19 et la grippe saisonnière est particulièrement importante pour les personnes présentant un risque plus élevé de conséquences graves, notamment :

adultes de 65 ans ou plus ;

les résidents de foyers de soins de longue durée ou d’autres milieux de vie collective ;

les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un risque plus élevé ;

les personnes enceintes ou qui allaitent ;

les individus appartenant ou issus des communautés des Premières Nations, métisses et inuites ;

les membres de communautés racialisées et d’autres communautés méritant l’équité ; et

les personnes qui fournissent des services communautaires essentiels.

Si vous avez 65 ans ou plus, vous pouvez recevoir le vaccin contre la grippe à haute dose. Le vaccin antipneumococcique sera également disponible.

Le formulaire de consentement au vaccin se trouve sur le site Web du PMH et les gens sont priés d’apporter leur carte Santé du Manitoba et de porter des manches courtes si possible.

Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous êtes malade, ne vous présentez pas à votre rendez-vous pour le vaccin. Si vous devez annuler, veuillez appeler le 1-844-626-8222.

La grippe et la COVID-19 peuvent provoquer des infections du nez, de la gorge, des voies respiratoires et des poumons.

Ces infections se propagent par voie aérienne lorsqu’une personne malade parle, tousse ou éternue. Ils peuvent également se propager par contact direct avec des sécrétions telles que la salive ou si une personne touche un objet susceptible de transmettre et de propager une maladie, notamment des poignées de porte ou des jouets, puis se touche la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains.

La santé publique recommande à tous les Manitobains de prendre des mesures de santé personnelle, notamment :