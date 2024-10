Les cliniques de vaccination contre la grippe et la COVID débutent le 15 octobre en Saskatchewan

« Se faire vacciner est crucial dans la lutte contre les maladies respiratoires et contribuera à garder non seulement vous, mais aussi vos proches, en bonne santé », a déclaré la Dre Tania Diener, médecin-hygiéniste de la Saskatchewan Health Authority, dans un communiqué.

« Nous encourageons tout le monde à recevoir ses vaccins dès que possible. »

Les autorités sanitaires ont déclaré qu’il était sécuritaire de se faire vacciner à la fois contre la grippe et contre le COVID au cours d’une même visite.

« Se faire vacciner contre la grippe et contre le COVID-19 est le meilleur moyen de limiter les taux de transmission cet automne et cet hiver », a noté l’autorité sanitaire.

Les groupes les plus à risque de maladies respiratoires sont les personnes âgées, les enfants de moins de cinq ans, les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques ou dont le système immunitaire est affaibli, ainsi que les femmes enceintes.

« Les groupes à haut risque et leurs soignants sont encouragés à se faire vacciner dès que possible », ont déclaré les autorités sanitaires. « Le vaccin contre la grippe à haute dose est disponible pour tous les résidents de la Saskatchewan âgés de 65 ans et plus.