Les cliniques de vaccination contre la grippe et la COVID-19 commencent cette semaine – DiscoverMooseJaw.com

Des cliniques sans rendez-vous ouvrent cette semaine pour la vaccination contre la grippe et la COVID-19, et des rendez-vous pris sont également disponibles.

La Dre Hortense Tabien, médecin hygiéniste de la Saskatchewan Health Authority, a déclaré que c’est à l’automne que l’on constate une augmentation des maladies respiratoires. « C’est le meilleur moment pour obtenir votre protection, cela va vous accompagner tout au long de la saison. »

Tabien a déclaré que vacciner plus tôt offre la meilleure protection contre la saison de la grippe. « Non seulement vous vous protégez. Vous protégez également les personnes qui ne pourront peut-être pas se faire vacciner.

Elle a déclaré que certains groupes sont particulièrement à risque s’ils contractent la grippe, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, celles souffrant de problèmes de santé chroniques ou d’un système immunitaire affaibli, les jeunes enfants et les femmes enceintes.

Le vaccin contre la grippe régulier est disponible dans les cliniques pour les personnes âgées de 6 mois et plus, et les personnes de plus de 65 ans peuvent recevoir un vaccin contre la grippe à forte dose.

Les vaccins COVID-19 de cette année sont Pfizer pour les 12 ans et plus, et Moderna pour les 6 mois à 11 ans.

Les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous peuvent le faire sur le système de réservation des patients SHA à l’adresse 4grip.ca iciou en appelant le 1-833-727-5829.

Les pharmacies peuvent également administrer des vaccins aux personnes âgées de cinq ans ou plus.

Il est rappelé aux gens d’apporter leur carte Santé dans les cliniques ou une pièce d’identité s’ils n’ont pas de carte Santé de la Saskatchewan. Il est également recommandé de porter une chemise à manches courtes.

Il existe de nombreuses options de cliniques à Moose Jaw et dans les communautés rurales environnantes, notamment :

Moose Jaw (Town and Country Mall, sans rendez-vous ou sur rendez-vous)

Vendredi 18 octobre – 9h à 12h

Vendredi 18 octobre – 13h à 16h

Samedi 19 octobre – 10h à 12h30

Samedi 19 octobre – 13h30 à 16h

Lundi 21 octobre – 12h à 15h

Lundi 21 octobre – 16h à 18h

Vendredi 1er novembre – 9h à 12h

Vendredi 1er novembre – 13h à 16h

Samedi 2 novembre – 10h à 12h30

Samedi 2 novembre – 13h30 à 16h

Lundi 4 novembre – 12h à 15h

Lundi 4 novembre – 16h à 18h

Vendredi 15 novembre – 9h à 12h

Vendredi 15 novembre – 13 h à 16 h

Lundi 18 novembre – 12h à 15h

Lundi 18 novembre – 16h à 18h

Vendredi 22 novembre – 9h à 12h

Vendredi 22 novembre – 13 h à 16 h

Lundi 25 novembre – 12h à 16h

Moose Jaw (Centre de bien-être familial au 1000A, rue Albert, sur rendez-vous SEULEMENT)

Vendredi 29 novembre – 9h à 12h

Vendredi 29 novembre – 13 h à 16 h

Vendredi 6 décembre – 9h à 12h

Vendredi 6 décembre – 13h – 16h

Vendredi 13 décembre – 9h – 12h

Vendredi 13 décembre – 13h – 16h

Craik (Salle de la Légion, sans rendez-vous)

Mercredi 16 octobre – 14h à 18h

Rouleau (salle communautaire, halte-accueil)

Mercredi 23 octobre – 14h à 18h

Avonlea (salle communautaire, sans rendez-vous)

Mardi 29 octobre – 14h à 18h

Central Butte (Centre pour personnes âgées, halte-accueil)

Mercredi 30 octobre – 14h à 18h

Mardi 5 novembre – 14h à 18h

Caronport (Centre de l’Âge d’Or, sans rendez-vous)

Mercredi 13 novembre – 15h à 18h