Les cliniques de santé sont impatientes de recevoir les vaccins Covid des semaines après leur déploiement

Quelques semaines après l’approbation des vaccins Covid mis à jour, les centres de santé communautaires de tout le pays déclarent qu’ils attendent toujours l’arrivée de leurs doses. Les retards empêchent de nombreux adultes et enfants vulnérables de se faire vacciner avant une éventuelle vague hivernale.

Cahaba Medical Care, qui compte 26 cliniques de santé communautaire dans tout l’Alabama, n’a pas reçu une seule livraison de nouveaux vaccins Covid depuis le début du déploiement en septembre, a déclaré Veronica Ford, responsable des soins infirmiers du centre.

« En fait, nous attendons avec impatience », a déclaré Ford. « Nous vérifions quotidiennement si l’État a reçu son approvisionnement afin que nous puissions obtenir le nôtre. »

Les cliniques, a déclaré Ford, traitent de nombreux patients souffrant de maladies sous-jacentes qui les rendent plus vulnérables à des maladies graves. Elle craint que les personnes qui sont déjà venues se faire vacciner contre la grippe annuelle ne reviendront pas se faire vacciner contre le Covid une fois les expéditions arrivées.

Selon les experts, les retards d’expédition soulignent les disparités persistantes en matière de santé basées sur la race et la classe sociale aux États-Unis.

Les centres de santé communautaires fournissent des services de santé gratuits ou à faible coût financés par le gouvernement fédéral, ce qui les rend essentiels dans la fourniture de soins aux populations mal desservies, notamment les personnes à faible revenu, les immigrants sans papiers et de nombreuses communautés noires et brunes.

Parce que les cliniques dépendent du financement fédéral, elles ne peuvent pas se permettre de couvrir seules les coûts des vaccins. Cela n’a pas posé de problème pendant la pandémie, lorsque c’était le gouvernement fédéral qui achetait et distribuait les doses ; Ford a déclaré que Cahaba, par exemple, avait administré environ 50 000 vaccins Covid tout au long de la pandémie, fournis par l’État et le gouvernement fédéral.

Maintenant que le gouvernement a en grande partie cessé de payer, de nombreux centres de santé communautaires ont dû compter sur des programmes comme le Programme d’accès aux ponts des Centers for Disease Control and Preventionqui vise à fournir des vaccins Covid gratuits aux adultes sans assurance ou avec une couverture d’assurance limitée.

Mais les expéditions de ce programme sont retardées, les centres de santé communautaires étant confrontés à des délais d’attente de plusieurs semaines pour leurs commandes de vaccins, selon Vacheria Tutson, vice-présidente associée des affaires politiques et réglementaires à l’Association nationale des centres de santé communautaire.

« J’ai eu des centres de santé qui n’ont reçu que 100 vaccins », a déclaré Tutson.

Avec des injections limitées, les cliniques ont dû donner la priorité aux doses destinées aux personnes les plus à risque de maladie grave, notamment les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. D’autres s’en passeront jusqu’à l’arrivée des expéditions.

« Maintenant que nous n’avons plus cet accès du gouvernement, cela met en lumière le fait que nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de vacciner les adultes non assurés et sous-assurés », a déclaré Tutson, qui a ajouté qu’elle espérait que la situation s’améliorerait au cours des deux prochaines années. semaines.

Expéditions retardées ou doses limitées

Luis Borja, 70 ans, de Los Angeles, a été refoulé la semaine dernière alors qu’il allait se faire vacciner gratuitement contre le Covid dans un centre de santé communautaire local du sud. Los Angeles.

La clinique, géré par St. John’s Community Health, a déclaré qu’il n’avait pas suffisamment de vaccins pour tous ceux qui en voulaient un, citant les retards d’expédition continus du Bridge Access Program.

Cela signifiait que Borja, qui vit en dessous du seuil de pauvreté fédéral, n’avait pratiquement plus d’options : il ne pouvait pas se permettre de payer de sa poche et son assurance, Medi-Cal, ne couvrait pas le coût du vaccin dans la plupart des pharmacies de détail. .

Borja, originaire du Salvador, a déclaré à NBC News dans une interview en espagnol qu’il se sentait « un peu frustré ».

Jim Mangia, président-directeur général de St. John’s Community Health, a qualifié cela de « parodie ».

« Nous n’avons pas les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins des communautés qui en ont le plus besoin », a déclaré Mangia. « Les mêmes disparités vaccinales observées avant la pandémie font à nouveau leur apparition. »

Près de 14 millions de vaccins Covid ont été expédiés aux pharmacies et autres sites depuis leur approbation le mois dernier, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Un porte-parole du CDC a déclaré dans un communiqué que l’agence « a été en contact fréquent avec les services de santé de l’État et n’a été informée d’aucune pénurie à l’échelle du système ni d’obstacles à la distribution du vaccin COVID-19 mis à jour aux centres de santé communautaires ».

Community Health Connection, à Tulsa, Oklahoma, n’a reçu qu’un tiers des doses de vaccin commandées lorsque ses expéditions sont arrivées cette semaine, selon son PDG Jim McCarthy.

Le centre de santé a demandé 100 flacons chacun à trois programmes financés par le gouvernement fédéral, dont le Bridge Access Program.

« Nous en avons eu 33 dans chaque programme », a déclaré McCarthy. « Donc, nous essayons de savoir maintenant, est-ce que cela signifie qu’il y en aura 33 de plus demain, ou jamais ? »

Un patient reçoit une injection de vaccin Covid mise à jour dans une clinique de santé communautaire de St. John’s. Avec l’aimable autorisation de la Santé communautaire de St. John’s

Le centre dessert plus de 20 000 personnes, dont beaucoup sont latino-américaines. McCarthy a déclaré que les défis liés aux efforts de vaccination existent depuis longtemps en Oklahoma, où l’hésitation à la vaccination a augmenté à mesure que la désinformation est endémique.

McCarthy a déclaré qu’une poignée de personnes, pour la plupart des jeunes, sont venues au centre pour poser des questions sur le nouveau vaccin Covid. Environ 96 % des patients vivent en dessous du seuil de pauvreté fédéral, et beaucoup sont des travailleurs qui font des allers-retours pour rendre visite à leur famille au Mexique, a-t-il déclaré.

Lorsque les écoles de Tulsa ont ouvert leurs portes en août, avant que le nouveau vaccin Covid ne soit disponible, il a déclaré que de nombreux parents ont également appelé le centre pour demander des vaccins pour leurs enfants.

« À ce moment-là, il y a eu beaucoup d’appels pour dire : « OK, nos enfants retournent à l’école – ils seront peut-être davantage exposés, que faisons-nous ? » », a-t-il déclaré. « Et bien sûr, nous n’avions pas le vaccin. »

Manque de demande

D’autres centres sont confrontés à un problème différent : les gens ne veulent pas se faire vacciner.

Le Life Health Center de Wilmington, Delaware, qui sert principalement des patients noirs, n’a reçu aucune livraison du vaccin mis à jour, a déclaré Sharon Farrell, infirmière praticienne en pédiatrie principale à la clinique.

Farrell a déclaré qu’elle avait récemment commandé 200 doses : 100 pour les enfants de moins de 12 ans et 100 pour les enfants et les adultes de 12 ans et plus. Les doses, a-t-elle dit, devraient arriver la semaine prochaine.

« Je n’ai jamais reçu la commande que j’avais demandée, mais nous avons demandé des quantités très faibles », a-t-elle déclaré. « Alors, je ne sais pas. Nous verrons, je suppose.

Mais pour Farrell, le problème réside moins dans l’approvisionnement en vaccins que dans la volonté des gens de les obtenir. Le centre n’a encore dû refuser personne, car personne n’est venu se faire vacciner.

Farrell a déclaré que les sentiments de méfiance à l’égard des réglementations du gouvernement fédéral et des mandats en matière de vaccins ne sont pas rares parmi les patients noirs et bruns. Ces groupes ont toujours été maltraités et maltraités médicalement, a-t-elle déclaré.

C’est une histoire similaire dans certaines parties de la Pennsylvanie, où le déploiement du vaccin a également été plus lent que prévu.

L’Association des centres de santé communautaire de Pennsylvanie, qui représente les cliniques de tout l’État qui desservent environ 1 million de personnes par an, n’a reçu jusqu’à présent que 900 vaccins Covid, selon Eric Kiehl, directeur des politiques et des partenariats de l’organisation.

Alors que le ministère de la Santé de l’État a donné la priorité à l’acheminement des vaccins vers les centres de santé comptant une plus grande population non assurée, les centres de santé qui servent moins de patients non assurés « sont probablement toujours sur la liste d’attente pour recevoir un vaccin », a déclaré Kiehl.

« Notre ministère de la Santé ne reçoit pas la quantité de vaccins qu’il avait prévu, ou du moins aussi rapidement qu’il le pensait », a déclaré Kiehl. « Mais nous n’avons pas beaucoup entendu parler de nos centres de santé indiquant que des patients frappent à leur porte pour avoir accès au vaccin. »

Suivre BNC SANTÉ sur Twitter & Facebook.