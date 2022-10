Les cliniques de l’État américain offrent des vasectomies gratuites après une augmentation de la demande suite à la décision sur l’avortement Roe v Wade | Nouvelles américaines

Des vasectomies gratuites seront proposées dans les cliniques du Missouri en réponse à une augmentation de la demande après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v Wade.

Soixante procédures seront disponibles dans les cliniques mobiles de St Louis, Springfield et Joplin dans le cadre d’une initiative menée par l’association caritative de planification familiale, Planned Parenthood, au cours de la première semaine de novembre.

En juin, la Cour suprême des États-Unis, la plus haute cour d’Amérique, voté pour renverser le droit constitutionnel de choisir l’avortementqui existe depuis plus de 50 ans.

La décision controversée signifie que le droit d’une femme de décider est désormais déterminé individuellement par chacun des 50 États américains.

Quelques semaines plus tard, en juillet, les cliniques Planned Parenthood de St Louis et du sud-ouest du Missouri ont effectué 42 vasectomies, contre seulement 10 en juin.

Les stérilisations féminines ont été multipliées par six pour atteindre 18 contre trois un an plus tôt.

Les opérations seront proposées aux patients non assurés par le Dr Esgar Guarin – qui animera les cliniques mobiles dites “Casse-Noisette” aux côtés de l’association caritative.

Il prévoit ensuite d’offrir 40 autres vasectomies gratuites dans l’État de l’Iowa.

Le programme a été lancé dans le cadre de la Journée mondiale de la vasectomie.

Le Dr Guarin, qui siège au conseil consultatif médical de l’événement annuel, a déclaré: “C’est un moment très particulier pour les droits reproductifs aux États-Unis. Et nous devons en parler.”

L’American College of Obstetricians and Gynecologists rapporte que de plus en plus de personnes recherchent la procédure.

Pendant ce temps, le site Web national de Planned Parenthood a enregistré une augmentation de 53% des recherches d’informations sur la vasectomie au cours des 100 derniers jours, a déclaré un porte-parole de l’organisme de bienfaisance.

Et les données sur Google Trends ont montré que les recherches de vasectomie ont atteint leur plus haut niveau après que la Cour suprême des États-Unis a annoncé sa décision.

Au Texas, qui a introduit une loi stricte sur l’avortement à la suite de la décision, l’Austin Urology Institute rapporte avoir effectué 50% de vasectomies en plus.

De nombreux patients sont des hommes qui ne veulent pas devenir pères et considèrent l’accès à l’avortement comme une solution de secours en cas d’échec du contrôle des naissances, selon le Dr Koushik Shaw de l’institut.

“Cela a vraiment poussé la planification familiale au premier plan des pensées des gens”, a-t-il déclaré.

Le Dr Margaret Baum, directrice médicale de Planned Parenthood dans la région de St Louis et le sud-ouest du Missouri, travaillera aux côtés du Dr Guarin.

Elle a ajouté: “Je pense que les gens ont peur, tout d’abord, que l’avortement ne soit pas accessible, ce qui, je pense, est une peur très réelle et légitime et dans la réalité d’une grande partie de la population de notre pays.

“Et je pense que les gens ont aussi vraiment peur (de) ce qui pourrait être ensuite.”

“Des circonstances sinistres dans lesquelles j’ai pris cette décision”

Le chauffeur de camion Denny Dalliance, 31 ans, s’est inscrit pour une vasectomie gratuite après avoir craint les conséquences d’avoir un enfant parce qu’il travaillait loin de chez lui la plupart du temps.

Le Missouri, son État d’origine, a été parmi les premiers aux États-Unis à avoir mis en place une loi de déclenchement interdisant l’avortement à tout moment de la grossesse.

M. Dalliance a déclaré: “Ce sont des circonstances sombres dans lesquelles j’ai pris cette décision.

“Je ne veux pas donner l’impression que je suis mécontent de faire ça, mais c’est une situation où mes mains ont été forcées en ce qui concerne la décision Roe contre Wade.”

“J’ai l’impression qu’avec le coût extrême d’avoir un enfant aux États-Unis, j’ai été mis à prix.

“Et donc, c’est moi qui encaisse mes jetons, pour ainsi dire.

“C’est la bonne décision éthique pour moi, mais ce n’est pas une décision prise à la légère.