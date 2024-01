Les cliniques de kétamine pour la santé mentale sont de plus en plus populaires à Houston, mais le traitement fonctionne-t-il ?

HOUSTON – La dépression peut ressembler à une spirale descendante sans fin.

De plus en plus de recherches sont menées ici même à Houston, à la Menninger Clinic, sur la kétamine, un anesthésique général, comme traitement de la dépression et potentiellement d’autres troubles psychiatriques.

“J’ai commencé à ressentir de l’anxiété vers la troisième année, mais là, c’était très différent”, a déclaré Adelaide Blandford, qui a ajouté que l’anxiété croissante qu’elle a ressentie après la naissance de son fils est devenue si grave qu’elle l’a laissée dépassée et triste. «J’étais assis sur le canapé et je regardais mon téléphone, mais je n’avais tout simplement pas l’énergie de le décrocher. Genre, je m’en fichais plus. Je me sentais juste perdu, comme si je ne voulais plus vivre.

Les médicaments et la thérapie ne suffisaient pas.

«Je savais que la dépression était une réalité. Je sais que l’anxiété est une chose réelle. J’ai grandi dans une famille qui l’a définitivement reconnu », a déclaré Blandford.

Après avoir passé deux semaines en tant que patiente à la clinique Menninger à Houston et une évaluation approfondie, son psychiatre lui a recommandé de poursuivre son traitement à la clinique avec une thérapie à la kétamine, dans le cadre d’un programme ambulatoire.

« La dépression clinique est l’une des principales causes d’invalidité dans le monde. Si vous avez eu un proche ou si vous connaissez quelqu’un qui a souffert de dépression, cela peut être une maladie très débilitante. Les traitements standard peuvent souvent mettre des mois à fonctionner. C’est long de souffrir d’une maladie. La kétamine offre une chance de soulager rapidement les symptômes », a déclaré le Dr Neil Puri, directeur des services ambulatoires de la clinique Menninger.

De faibles doses du médicament sont administrées très lentement par voie intraveineuse ou par pulvérisation nasale.

«Cela agit sur le neurotransmetteur glutamate dans notre cerveau, de manière tout à fait unique. C’est ainsi que cela aide à soulager la dépression différemment des autres options », a déclaré le Dr Puri, ajoutant que certains patients peuvent se sentir mieux après un seul traitement tandis que d’autres peuvent en avoir besoin d’une série.

«Quand ma dépression était vraiment très grave, au début, c’était les 45 meilleures minutes de ma semaine. Il m’a fallu environ deux séances pour commencer à en voir les résultats et à en voir les effets positifs. J’ai commencé à vouloir faire des trucs. J’étais ravi de recevoir des gens, de converser avec eux et de dîner. La nourriture commençait à sonner mieux. La vie normale ne semblait pas aussi écrasante », a déclaré Blandford.

Bien que la kétamine ne soit pas approuvée par la FDA comme traitement des troubles psychiatriques, y compris la dépression, le Dr Puri a déclaré qu’elle était sans danger. Même si cela ne convient pas à tout le monde, il conseille à ceux qui pensent que cela pourrait les aider de faire d’abord leurs devoirs.

«J’encourage vraiment les gens à choisir des endroits qui possèdent une expertise en santé mentale et qui ont l’habitude de pratiquer ces traitements afin que vous sachiez que vous bénéficiez de l’évaluation et des conseils appropriés pour votre traitement. Gardez à l’esprit que nous ne sommes pas seulement là pour votre kétamine, mais nous sommes là pour votre bien-être », a déclaré le Dr Puri.

Il a également ajouté que les personnes souffrant de certains problèmes de santé sous-jacents, tels que des problèmes cardiaques ou cardiovasculaires, ne sont peut-être pas les candidats idéaux à la kétamine pour traiter leur dépression.