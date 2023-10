Les cliniques de cellules souches louches continuent de colporter de faux espoirs aux personnes aux prises avec le covid-19, suggère une nouvelle recherche cette semaine. L’étude a révélé que des dizaines de cliniques vendaient des traitements à base de cellules souches pour les problèmes liés au covid, en particulier le covid long. Ces thérapies coûtent souvent des milliers de dollars, mais il n’existe aucune preuve solide qu’elles fonctionnent comme annoncé, affirment les auteurs du rapport.

La thérapie par cellules souches est légitimement passionnante et pourrait un jour permettre aux médecins de traiter une variété de sinon irréparable blessures ou problèmes de santé. Cependant, une grande partie de ces travaux en sont encore à leurs balbutiements et il est probable que bon nombre de leurs applications potentielles ne se concrétiseront pas. Mais cela n’a pas empêché certaines cliniques et médecins à but lucratif de vendre des cellules souches au public comme une panacée. Ces thérapies peuvent être décrites comme des traitements expérimentaux testés dans le cadre d’essais cliniques, mais les cliniques ne respectent souvent pas les réglementations qui régissent ces recherches, et les patients dépensent souvent leur propre argent pour participer à ces « essais ».

L’auteur principal de l’étude, Leigh Turner, bioéthicien à l’Université de Californie à Irvine, suit depuis des années cette industrie des cellules souches destinées directement au consommateur. En mai 2020, il publié un article examinant l’émergence de cliniques commençant à vendre leurs produits pour le covid-19. Et dans les dernières recherches de son équipe, publié Jeudi, dans Stem Cell Reports, ils ont constaté que ce marché continue de progresser.

En effectuant une recherche en ligne, l’équipe a identifié 38 entreprises vendant des traitements à base de cellules souches et d’exosomes (sacs nanométriques de protéines et autres matériels biologiques produits par des cellules) pour le covid-19 en octobre 2022. Ces entreprises exploitaient au moins 60 cliniques, avec plus de trois- quarts aux États-Unis ou au Mexique. Presque tous (36) ont fait la publicité des cellules souches comme traitement du long covid en particulier, tandis que certains ont également affirmé que les cellules souches pourraient aider à traiter ou à prévenir les cas aigus de maladie virale.

“Les entreprises que mon équipe de recherche et moi avons analysées n’ont fourni aucune preuve significative que les interventions à base de cellules souches et les produits exosomes qu’elles commercialisent sont sûrs et efficaces dans le traitement du long covid”, a déclaré Turner à Gizmodo dans un e-mail.

Mis à part leur inefficacité, ces traitements ne sont pas bon marché. De nombreuses entreprises n’ont pas fourni d’informations initiales sur les prix, mais parmi celles qui l’ont fait, l’équipe a constaté des coûts allant de 2 950 $ à 25 000 $, le coût moyen étant supérieur à 11 000 $ par traitement. La nature actuelle du long covid – une maladie chronique et souvent débilitante sans traitement médical approuvé – signifie également que de nombreux clients potentiels sont désespérés et prêts à payer un prix élevé, même pour des traitements qui ne fonctionneront probablement pas et qui sont potentiellement dangereux. Turner souligne que des personnes ont souffert d’embolies pulmonaires, d’infections bactériennes et autres complications graves comme la cécité en visitant ces cliniques.

Sur une note positive, dit Turner, la Food and Drug Administration et d’autres organismes de réglementation ont adopté une approche plus proactive pour réprimer ces pratiques sans licence et non approuvées au cours des dernières années. Il semble également y avoir un taux de désabonnement important dans l’industrie. Parmi les nombreuses entreprises vendant des traitements liés au covid identifiées par Turner en 2020, par exemple, une seule en faisait encore la publicité trois ans plus tard.

Il est possible que l’industrie dans son ensemble commence à rétrécir ou au moins à ralentir son expansion, même si Turner dit qu’il est trop tôt pour en être sûr. Les autres recherches récentes de l’équipe suggèrent qu’environ 500 entreprises de cellules souches ont quitté le marché depuis 2021, bien que des centaines d’autres se soient jointes à leur place. Et de nos jours, de nombreuses entreprises sont astucieuses dans leur langage, éviter des allégations explicites en matière de santé et de sécurité dans leur marketing.

« Dans une perspective à long terme, j’espère qu’avec le temps, nous verrons moins d’entreprises de ce type et un marché bien mieux réglementé. Cependant, il est possible que la situation s’aggrave », a-t-il déclaré. “C’est une période incertaine et j’hésite à prédire quelle forme prendra ce marché dans cinq ou dix ans.”